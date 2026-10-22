Cambiare l’acqua ai fiori, Jean-Pierre Jeunet adatta Valérie Perrin tra memoria e lutto

Jean-Pierre Jeunet trasforma il bestseller di Valérie Perrin in un dramma poetico con Leïla Bekhti e Matthias Schoenaerts, mantenendo fedeltà al romanzo che ha venduto tr

Quando un romanzo supera i tre milioni di copie vendute nel mondo, la domanda sulla sua trasposizione cinematografica non è mai se qualcuno la farà, ma chi avrà la visione necessaria per farlo senza tradirne l’anima. Con il film Cambiare l’acqua ai fiori, quella sfida è stata raccolta da Jean-Pierre Jeunet, uno dei registi francesi più riconoscibili per il suo sguardo visivamente stratificato, capace di trasformare la malinconia in qualcosa di luminoso e la perdita in una forma di bellezza cinematografica.

Il romanzo di Valérie Perrin e il peso di un bestseller mondiale

Pubblicato nel 2018, il romanzo Changer l’eau des fleurs di Valérie Perrin ha attraversato confini linguistici e culturali con una facilità rara, diventando uno di quei libri che si leggono sottovoce, quasi avendo paura di disturbare qualcosa. La storia ruota attorno a Violette Toussaint, custode di un cimitero di provincia, una figura apparentemente marginale che diventa il centro gravitazionale di un racconto intessuto di memoria, lutto e segreti familiari. Accanto a lei, Julien Seul, commissario di polizia, porta nel romanzo una prospettiva esterna che lentamente si trasforma in qualcosa di più intimo.

Tre milioni di copie vendute non sono un dato astratto: rappresentano tre milioni di lettori che hanno costruito nella propria mente un’immagine precisa di Violette, del cimitero, delle stagioni che vi scorrono dentro. Adattare un’opera simile significa confrontarsi con un immaginario collettivo già consolidato, una responsabilità che Jeunet ha evidentemente accettato con piena consapevolezza.

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Jean-Pierre Jeunet alla guida di una coproduzione franco-italiana

Cambiare l’acqua ai fiori è una coproduzione tra Francia e Italia, un dettaglio che non è puramente burocratico: suggerisce una vocazione europea del progetto, una volontà di costruire un racconto che superi i confini nazionali proprio come aveva fatto il romanzo. La regia di Jean-Pierre Jeunet — il cineasta che aveva già dimostrato con Il favoloso mondo di Amélie e Un lungo fidanzamento di saper abitare la Francia provinciale e parigina con uno sguardo insieme fiabesco e crudele — rappresenta una scelta che molti lettori del romanzo avrebbero potuto considerare naturale, quasi inevitabile.

Il film ha una durata di 137 minuti, un minutaggio che segnala l’intenzione di non comprimere il materiale narrativo ma di lasciare che la storia respiri, che i personaggi abbiano il tempo di esistere sullo schermo con la stessa densità con cui esistono sulla pagina. Non si tratta di un film che cerca la sintesi a tutti i costi, ma di un’opera che sembra voler costruire un’esperienza emotiva comparabile a quella della lettura.

Leïla Bekhti e Matthias Schoenaerts: il peso del casting

La scelta degli interpreti principali è probabilmente la decisione più delicata nell’adattamento di un romanzo così amato. Leïla Bekhti porta a Violette Toussaint una presenza fisica e emotiva difficile da ignorare: attrice di formazione solida nel cinema francese, capace di abitare personaggi che portano dentro di sé storie non dette, Bekhti sembra costruita per interpretare una donna che vive tra i morti ma non ha smesso di sentire i vivi. Matthias Schoenaerts, nei panni del commissario Julien Seul, introduce nel film quella tensione maschile trattenuta che caratterizza i suoi lavori migliori, una presenza che oscilla tra controllo e vulnerabilità.

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La coppia funziona narrativamente proprio perché i due attori portano registri interpretativi complementari: Bekhti verso l’interno, Schoenaerts verso l’esterno, in un equilibrio che il materiale originale richiedeva con precisione. Il genere del film — sentimentale-drammatico, secondo la classificazione ufficiale — suggerisce che Jeunet non abbia rinunciato alla dimensione emotiva del romanzo, pur lavorando con gli strumenti propri del linguaggio cinematografico.

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma

Il fatto che Cambiare l’acqua ai fiori sia stato presentato alla Festa del Cinema di Roma dice qualcosa di preciso sul posizionamento che distributori e produttori hanno scelto per il film: non un titolo da piazzare nel circuito commerciale puro, ma un’opera da introdurre nel contesto di un festival che valorizza il cinema europeo d’autore senza rinunciare all’accessibilità del grande pubblico. Roma, in questo senso, è una vetrina coerente con la natura del progetto: un film che parla di memoria e provincia francese, presentato in una città che ha fatto della stratificazione storica il proprio paesaggio quotidiano.

La coproduzione italo-francese trova in questa scelta festivaliera una logica ulteriore: portare il film prima in Italia, in un contesto culturalmente attrezzato per riceverlo, prima di lasciarlo circolare nelle sale. Per i lettori italiani del romanzo di Perrin — che nel nostro paese ha trovato un pubblico particolarmente affezionato — si tratta di un appuntamento che ha il sapore di una restituzione.

Resta da vedere come il pubblico delle sale risponderà a un’opera che porta con sé il peso di aspettative costruite da milioni di letture, ma la combinazione tra la sensibilità visiva di Jeunet, la forza narrativa del romanzo originale e la qualità del cast principale offre premesse sufficienti per considerare Cambiare l’acqua ai fiori uno degli adattamenti letterari europei più attesi di questo ciclo cinematografico. Violette Toussaint, con la sua vita tra le tombe e i suoi segreti intatti, meritava uno schermo all’altezza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.