Street Fighter, il manifesto nostalgico degli anni ’90 di Kitao Sakurai

Portare sul grande schermo un videogioco iconico come Street Fighter è un’operazione che la storia del cinema ha già dimostrato essere quanto mai insidiosa: il tentativo del 1994 con Jean-Claude Van Damme rimane uno dei casi più discussi di adattamento ludico andato storto. Eppure, a distanza di oltre trent’anni, il regista Kitao Sakurai ha deciso di raccogliere il guanto di sfida, costruendo un nuovo street fighter film che guarda apertamente agli anni Novanta come a un serbatoio estetico e sentimentale da cui attingere con consapevolezza. Il risultato, nelle sale dal 16 ottobre 2026, è un’operazione che merita di essere analizzata con attenzione, al di là del semplice giudizio di genere.

Un regista con radici solide e ambizioni precise

Kitao Sakurai non è un nome sconosciuto agli appassionati di cinema indipendente americano, e le sue origini da Cleveland hanno contribuito a formare una sensibilità visiva che mescola cultura popolare di provincia con una padronanza formale tutt’altro che scontata. Scegliere un progetto come questo — un adattamento del celebre videogioco arcade — rappresenta per lui un salto di scala significativo, ma anche un terreno su cui la sua familiarità con la cultura degli anni Novanta si rivela una risorsa autentica piuttosto che un semplice espediente di marketing.

La sfida principale di qualsiasi street fighter film è la stessa che accomuna tutti gli adattamenti da videogioco: trovare una struttura narrativa credibile in un materiale che nasce privo di trama, costruito attorno alla logica del combattimento sequenziale. Sakurai affronta il problema puntando su un asse emotivo preciso: il rapporto tra i due protagonisti principali.

Il cast: Koji e Centineo al centro del ring

Il film è interpretato da Noah Centineo, Andrew Koji e Callina Liang, con Koji nei panni di Ryu e Centineo in quelli di Ken Masters, presentati come fratelli. È una scelta narrativa che introduce immediatamente una dinamica relazionale capace di sostenere il film oltre la sequenza di scontri fisici. Andrew Koji, già apprezzato per la sua capacità di incarnare personaggi complessi con una fisicità convincente, porta a Ryu una profondità che il personaggio del videogioco originale non ha mai posseduto per definizione. Centineo, dal canto suo, si misura con un Ken Masters che deve bilanciare carisma superficiale e vulnerabilità sottostante — una combinazione che l’attore conosce bene dai suoi ruoli precedenti.

Callina Liang completa il trio principale in un street fighter film che, con una durata di 119 minuti e un rating PG-13, dichiara esplicitamente il proprio pubblico di riferimento: non solo i fan storici del franchise, ma anche una generazione più giovane a cui il gioco originale arriva come mitologia filtrata dalla cultura pop.

→ Leggi anche: Sylvester Stallone e il tributo fisico del cinema d'azione: quando gli stunt si trasformano in autolesionismo

La nostalgia come scelta stilistica, non come rifugio

Uno degli elementi più interessanti del progetto è il modo in cui Sakurai tratta la nostalgia: non come scorciatoia emotiva, ma come vocabolario visivo consapevole. Le fonti che hanno seguito la produzione e la release del film confermano che l’estetica degli anni Novanta è una presenza strutturale nel lavoro del regista, non un semplice rivestimento superficiale. Colori saturi, dinamiche d’azione che citano i picchiaduro dell’epoca, una certa teatralità nei costumi e nelle ambientazioni — tutto concorre a costruire un’esperienza che sa di essere un adattamento e non teme di dichiararlo.

Questo approccio distingue il film dalle operazioni più timide, che cercano di “normalizzare” il materiale videoludico per renderlo cinematograficamente rispettabile. Sakurai sembra invece convinto che la specificità del linguaggio di Street Fighter — la sua esagerazione, la sua geometria degli scontri, la sua galleria di personaggi-archetipo — sia esattamente il punto di partenza da valorizzare, non da attenuare.

Cosa funziona e dove il film mostra qualche crepa

Non tutti i commentatori hanno accolto il film con entusiasmo uniforme. Alcune letture critiche segnalano che il street fighter film di Sakurai manca qualche pugno — per usare la metafora più ovvia — soprattutto sul piano della costruzione narrativa nei momenti di transizione tra una sequenza d’azione e l’altra. È un limite che accomuna molti adattamenti di questo tipo: il rischio che la struttura episodica del videogioco originale si traduca in un ritmo cinematografico frammentato, privo della tensione drammatica necessaria a tenere lo spettatore agganciato anche quando i pugni si fermano.

D’altro canto, la phantasmagoria visiva che Sakurai costruisce — termine usato da chi ha seguito da vicino il suo lavoro — suggerisce un regista che sa come trasformare l’energia cinetica del gioco in immagini capaci di avere vita propria sullo schermo. È un equilibrio difficile, e il fatto che il film riesca a mantenerlo per la maggior parte della sua durata è già un risultato che non andrebbe dato per scontato.

Nelle sale dal 16 ottobre 2026, questo street fighter film firmato Kitao Sakurai si presenta come qualcosa di più di un semplice prodotto di genere: è un tentativo genuino di fare i conti con un’eredità culturale ingombrante, con gli strumenti di un cinema d’azione che non rinuncia né all’ironia né all’affetto per il materiale di partenza. Se riuscirà a conquistare anche il pubblico che non ha mai tenuto in mano un joystick negli anni Novanta, sarà la vera misura del suo successo. Per saperne di più sulla recensione del San Francisco Chronicle, punto di riferimento tra le fonti che hanno analizzato il film in profondità alla sua uscita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.