Roma 2026, il giorno di Julianne Moore e l’esordio alla regia di Valerio Lundini

Il 21 ottobre 2026 è una di quelle giornate in cui la Festa del Cinema di Roma 2026 — in programma dal 13 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica — condensa in poche ore tutto ciò che rende il festival un appuntamento capace di parlare contemporaneamente a platee diverse: cinefili esigenti, appassionati di cinema italiano e spettatori curiosi attratti da nomi che attraversano i confini del grande schermo.

Julianne Moore e il Premio alla Carriera: Jesse Eisenberg la porta sul palco

Julianne Moore è la protagonista assoluta della serata. L’attrice riceve il Premio alla Carriera dalla Festa del Cinema di Roma 2026, un riconoscimento che arriva a coronamento di una delle traiettorie artistiche più coerenti e ambiziose del cinema contemporaneo. Quattro candidature agli Oscar, una statuetta vinta nel 2015 per Still Alice, collaborazioni con autori come Todd Haynes, Paul Thomas Anderson e David Fincher: la carriera di Moore è un catalogo di scelte mai banali, spesso scomode, sempre precise.

A consegnarle il premio è Jesse Eisenberg, scelta non casuale: i due condividono lo schermo in The Debut, il film presentato proprio in questa edizione del festival. Paul Giamatti è anch’egli presente al festival in occasione di The Debut, aggiungendo ulteriore peso specifico a una produzione che già sulla carta convoca tre dei caratteristi più interessanti del cinema americano degli ultimi vent’anni. La presenza simultanea di Moore, Eisenberg e Giamatti trasforma la giornata in un evento che va ben oltre la cerimonia di premiazione: è un momento in cui il festival riesce a fare da cerniera tra il riconoscimento istituzionale e la presentazione di un’opera nuova.

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Il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma ha una storia di scelte significative, e Moore si inserisce in questa tradizione con una coerenza quasi inevitabile. Ciò che colpisce, però, è la tempistica: l’attrice non arriva a Roma come figura del passato da celebrare, ma come interprete attiva, presente con un film in cartellone. È questa sovrapposizione tra omaggio e attualità a rendere il riconoscimento particolarmente centrato.

Valerio Lundini porta Cambogia dietro la macchina da presa

Sul versante del cinema italiano, la giornata del 21 ottobre segna un passaggio che merita attenzione critica: Valerio Lundini presenta il suo esordio alla regia. Il film si intitola Cambogia, e già il titolo suggerisce un immaginario lontano dalla comfort zone del cinema comico italiano — territorio nel quale Lundini si è mosso finora come autore televisivo e performer, costruendo un linguaggio dell’assurdo che lo ha reso uno dei voci più originali della comicità italiana degli ultimi anni.

Il passaggio alla regia cinematografica è sempre un momento di verifica: quanto di ciò che funziona in un format televisivo o in un registro performativo resiste alla grammatica del lungometraggio? La Festa del Cinema di Roma 2026 offre a Lundini una vetrina importante per rispondere a questa domanda davanti a un pubblico e a una critica che lo osserveranno con curiosità genuina, non con la condiscendenza riservata agli esordi di figure note per altri motivi.

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Cambogia è dunque uno dei titoli più attesi della programmazione italiana di questa edizione, non soltanto per il nome del suo autore ma per ciò che rappresenta: un tentativo di trasportare una sensibilità già riconoscibile in un medium diverso, con tutte le opportunità e i rischi che questo comporta.

Una giornata che racconta la vocazione plurale del festival

Ciò che rende il 21 ottobre una data particolarmente densa all’interno della Festa del Cinema di Roma 2026 è la capacità del programma di tenere insieme registri molto diversi senza che nessuno sembri fuori posto. Da un lato, il riconoscimento a una star internazionale come Moore, accompagnata da interpreti del calibro di Eisenberg e Giamatti; dall’altro, l’esordio di un autore italiano che arriva al cinema con un percorso atipico. Sono due narrazioni che in apparenza non comunicano, eppure finiscono per descrivere la stessa cosa: il cinema come spazio in cui le identità si ridefiniscono e i confini tra i ruoli — attore, autore, comico, icona — diventano permeabili.

Il festival, che si svolge fino al 25 ottobre, ha costruito la sua edizione 2026 intorno a questa pluralità, e la giornata odierna ne è forse l’incarnazione più compiuta. Per chi segue la manifestazione con continuità, è anche un promemoria di quanto Roma sappia essere, nel panorama dei festival europei, un luogo capace di ospitare la celebrazione e la scoperta con la stessa naturalezza. Chi volesse consultare il programma completo può farlo attraverso il sito ufficiale della SIAE dedicato alla Festa del Cinema di Roma 2026.

In una stagione cinematografica autunnale già affollata di titoli e appuntamenti, questa giornata ha il merito di ricordare che i festival non servono soltanto a lanciare film ma a costruire momenti: e il momento in cui Julianne Moore sale sul palco dell’Auditorium accompagnata da Jesse Eisenberg, mentre in un’altra sala Valerio Lundini presenta per la prima volta un film che porta il suo nome in regia, è esattamente il tipo di momento che vale la pena raccontare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.