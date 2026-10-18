Keri Russell e Matthew Rhys: quando la clandestinità di The Americans ha trasfigurato l’amore dietro le quinte

Keri Russell rivela come la relazione con Matthew Rhys sia sbocciata durante The Americans, tra costumi da spia e parrucche, trasformando la finzione in realtà sentimenta

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nell’idea che due spie della Guerra Fredda, almeno nella finzione televisiva, si innamorino davvero tra una parrucca e un’operazione sotto copertura. È esattamente quello che è successo a Keri Russell e Matthew Rhys, protagonisti di The Americans, la serie drama di spionaggio targata FX che ha tenuto incollati gli spettatori dal 2013 al 2018: una storia d’amore nata sul set e diventata, nel tempo, una delle relazioni più solide e discrete del panorama hollywoodiano. Ora, nell’ottobre del 2026, Russell ha deciso di alzare il sipario su quei primi mesi, raccontando dettagli inediti nel podcast Dear Chelsea di Chelsea Handler e riportando l’attenzione su uno dei sodalizi artistici e sentimentali più interessanti degli ultimi anni.

Come The Americans ha trasformato Keri Russell e Matthew Rhys in una coppia reale

La storia di Keri Russell e Matthew Rhys in The Americans è, prima di tutto, la storia di un’alchimia costruita lentamente, episodio dopo episodio, tra i corridoi di una produzione ad alta intensità emotiva. La serie FX li vedeva interpretare due agenti del KGB infiltrati nella periferia americana durante la Guerra Fredda, costretti a vivere una doppia vita, a mentire, a travestirsi, a recitare persino all’interno del loro stesso matrimonio di facciata. Un contesto narrativo che, paradossalmente, richiedeva una complicità autentica tra i due attori — e quella complicità, evidentemente, ha trovato la strada per uscire dal copione.

Russell ha confermato che la relazione con Rhys ha preso forma nel 2013, lo stesso anno in cui The Americans debuttava sugli schermi americani. Non si tratta, quindi, di un amore sbocciato a riprese concluse o durante una pausa di produzione: il sentimento è cresciuto parallelamente alla serie stessa, intrecciandosi con le vite dei personaggi che i due interpretavano. È un dettaglio che aggiunge uno strato di complessità alla visione retrospettiva dello show: ogni scena di tensione, ogni sguardo carico di sottotesto tra Elizabeth e Philip Jennings, portava con sé qualcosa che andava oltre la recitazione.

Le rivelazioni nel podcast di Chelsea Handler

È nel contesto del podcast Dear Chelsea che Keri Russell ha scelto di condividere i retroscena di quella relazione nata sotto i riflettori — o meglio, sotto i costumi da spia. Le dichiarazioni dell’attrice hanno immediatamente rimbalzato su testate come The Hollywood Reporter, E! Online ed Elle, a testimonianza di quanto il pubblico sia ancora affezionato alla coppia, sia quella fittizia della serie che quella reale.

Ciò che emerge dal racconto di Russell è un quadro vivido di come l’ambiente di un set televisivo ad alto ritmo produttivo possa diventare uno spazio emotivamente denso, capace di accelerare legami che in altre circostanze avrebbero forse impiegato molto più tempo a formarsi. I costumi, le parrucche, le identità multiple che i personaggi di The Americans indossavano di volta in volta: tutto questo faceva parte di un universo condiviso che Russell e Rhys abitavano insieme ogni giorno per mesi.

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La rivelazione, pur nella sua natura personale, tocca un tema più ampio e ricorrente nell’industria televisiva: il confine sottile tra interpretazione e vissuto, tra il commitment richiesto da un ruolo e le emozioni che quel ruolo può innescare nella vita reale. The Americans, con la sua struttura narrativa fondata sull’intimità e sulla menzogna, era forse lo scenario ideale — o il più pericoloso — per questo tipo di cortocircuito.

Una relazione discreta, costruita nel tempo

Quello che distingue la storia di Keri Russell e Matthew Rhys dal tipico romanzo da tabloid è la sobrietà con cui entrambi l’hanno sempre gestita pubblicamente. Nessuna ostentazione, nessuna campagna mediatica costruita attorno alla coppia: i due hanno lasciato che fosse il lavoro a parlare per loro, e in un certo senso lo ha fatto per sei stagioni consecutive.

I dati biografici confermati raccontano di una relazione che ha resistito alla conclusione della serie nel 2018 e che si è consolidata ulteriormente con la nascita di un figlio in comune. Non molte coppie nate sul set reggono alla fine della produzione che le ha generate: quando il set si smonta, la magia spesso si dissolve con esso. Russell e Rhys sembrano essere stati un’eccezione significativa, dimostrando che quanto vissuto durante The Americans non era solo il riflesso di una sceneggiatura particolarmente riuscita.

Il lascito di The Americans come spazio narrativo e umano

A distanza di anni dalla sua conclusione, The Americans continua a essere citato dalla critica come uno dei drama televisivi più riusciti del decennio scorso. La copertura del Hollywood Reporter sulle recenti dichiarazioni di Russell ne è la conferma indiretta: la serie FX mantiene una rilevanza culturale che va oltre il dato di ascolto o il riconoscimento degli Emmy.

Le rivelazioni di Russell nel podcast di Chelsea Handler non fanno che aggiungere un ulteriore livello di lettura a un’opera già stratificata. Sapere che Keri Russell e Matthew Rhys in The Americans stavano costruendo qualcosa di reale mentre costruivano qualcosa di finzionale non cambia la serie, ma la arricchisce: trasforma ogni scena di coppia in un documento doppio, in cui la performance e il vissuto si sovrappongono senza annullarsi. È il tipo di retroscena che, raccontato nel momento giusto, ridefinisce la memoria collettiva di uno show — e questo ottobre del 2026 sembra essere esattamente quel momento.

Quello che rimane, al di là della curiosità legittima per la vita privata di due attori molto amati, è la conferma che The Americans è stato un’esperienza formativa in senso pieno: per i personaggi che abitava, per il pubblico che lo ha seguito e, evidentemente, anche per chi lo ha vissuto dall’interno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.