Stick Season 2: Owen Wilson e Rhea Seehorn segnano il ritorno della serie su Apple TV

Stick Season 2 su Apple TV+ torna dal 4 novembre 2026 con Owen Wilson e la new entry Rhea Seehorn. Scopri cast, trama e calendario di uscita.

Nell’autunno del 2026, Apple TV+ riporta in campo una delle sue comedy sportive più apprezzate: Stick torna con una seconda stagione che amplia il suo universo narrativo e introduce un’aggiunta di peso nel cast. Stick Season 2 su Apple TV+ è disponibile dal 4 novembre 2026, con un doppio episodio d’apertura che ha già riacceso l’entusiasmo del pubblico attorno alle vicende di Pryce Cahill e al mondo del golf professionistico che fa da sfondo alla serie.

Owen Wilson torna come protagonista e produttore esecutivo

Owen Wilson non si limita a interpretare Pryce Cahill: è anche executive producer della serie, un coinvolgimento che segnala quanto l’attore sia investito nel progetto non solo davanti alla macchina da presa ma anche dietro. Questo doppio ruolo — sempre più comune tra le star che scelgono la serialità televisiva come terreno creativo primario — conferisce a Stick una coerenza di visione che si avverte nella costruzione dei personaggi e nel tono generale della serie.

La prima stagione aveva debuttato il 4 giugno 2025, ritagliandosi uno spazio preciso nel catalogo di Apple TV+ come comedy capace di mescolare umorismo e profondità emotiva sullo sfondo di un ambiente sportivo di nicchia come il golf. Il successo di quella stagione ha reso il rinnovo una scelta naturale, e la seconda stagione sembra intenzionata a espandere le fondamenta già costruite.

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Rhea Seehorn entra nel cast come Amanda, la nuova allenatrice di Pryce

La novità più significativa di questa stagione è l’ingresso di Rhea Seehorn, nota al grande pubblico per la sua interpretazione magistrale in Better Call Saul. In Stick, Seehorn interpreta Amanda, la nuova coach di golf di Pryce Cahill, un personaggio che promette di portare nuova energia e tensione narrativa alle dinamiche già consolidate della serie.

L’arrivo di un’attrice del calibro di Seehorn non è una scelta casuale: si tratta di una professionista capace di muoversi con naturalezza tra la commedia e i registri più complessi, una dote che si sposa bene con il tono ibrido di Stick. La relazione tra Pryce e Amanda — tra atleta e allenatrice — apre spazi drammaturgici interessanti, e la serie ha tutte le premesse per sfruttarli con intelligenza.

Il cast di ritorno e la struttura degli episodi

Accanto a Wilson e Seehorn, Stick Season 2 riporta sullo schermo un ensemble collaudato. Tornano Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, confermando la solidità di un cast che nella prima stagione aveva contribuito in modo determinante al successo della serie.

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Dal punto di vista della distribuzione degli episodi, Apple TV+ ha scelto un modello ibrido: dopo il doppio episodio d’esordio del 4 novembre 2026, la stagione prosegue con un episodio a settimana ogni mercoledì, fino al 30 dicembre 2026. Una cadenza che permette al pubblico di assaporare la serie con calma, favorendo la discussione e mantenendo alta l’attenzione per tutta la durata della stagione.

Stick Season 2 su Apple TV+ nel panorama della comedy sportiva

La comedy sportiva è un genere che fatica spesso a trovare il giusto equilibrio tra il rispetto per la disciplina rappresentata e la leggerezza necessaria a coinvolgere anche chi di quello sport non è appassionato. Stick ha dimostrato nella sua prima stagione di saper navigare questa tensione con efficacia, usando il golf non come semplice sfondo decorativo ma come elemento strutturale della caratterizzazione dei personaggi.

Con la Stick Season 2, Apple TV+ punta a consolidare la serie come uno dei titoli di punta della sua offerta comica, in un catalogo che negli ultimi anni ha investito con continuità su produzioni di qualità. Il debutto della seconda stagione arriva in un momento in cui la piattaforma cerca di rafforzare la propria identità editoriale, e una comedy con Wilson e Seehorn rappresenta esattamente il tipo di prodotto capace di attrarre pubblico trasversale.

Per chi volesse seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla serie, il comunicato stampa di Apple TV+ offre tutti i dettagli sulla programmazione. Con un cast rinnovato, un’aggiunta d’eccezione come Seehorn e la stessa formula che ha conquistato il pubblico nella prima stagione, Stick si presenta come uno degli appuntamenti più solidi di questo finale d’anno sulla piattaforma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.