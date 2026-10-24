Carrie, la stagione 2 di Mike Flanagan su Prime Video: come evitare l’errore del Trono di Spade

Il rinnovo di Carrie per una seconda stagione su Prime Video riapre una delle domande più affascinanti e insidiose della serialità televisiva contemporanea: cosa succede quando una storia conclusa — nata come romanzo, pensata per finire — viene consegnata a un medium che per definizione cerca continuità? La risposta che darà Mike Flanagan nelle prossime stagioni potrebbe rivelarsi uno dei casi di studio più significativi dell’adattamento televisivo degli ultimi anni, proprio perché il rischio è altissimo e il precedente più ingombrante ha un nome ben preciso.

Una prima stagione in otto episodi che ha convinto Prime Video a scommettere ancora

La serie Carrie, sviluppata e diretta da Mike Flanagan, è arrivata su Prime Video nel corso del 2026 in otto episodi, adattando il romanzo omonimo di Stephen King — il primo pubblicato dall’autore del Maine, quello che nel 1974 ne definì la voce e la poetica per sempre. Il rinnovo per la Carrie stagione 2 su Prime Video è ora ufficiale, e segna un passaggio narrativo di natura quasi strutturale: la piattaforma ha deciso che la storia di Carrietta White non finisce dove finisce il libro.

Flanagan è una scelta che non sorprende, ma che continua a essere significativa. Il regista e showrunner ha costruito la sua reputazione proprio sul terreno più scivoloso dell’horror letterario, quello delle opere di King: sa come rispettare il testo senza esserne prigioniero, sa dove il medium televisivo può aggiungere respiro emotivo senza diluire la tensione. La prima stagione ha dimostrato che questa sensibilità funziona anche con un materiale così iconico e così spesso adattato.

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Oltre il romanzo: la sfida narrativa della stagione 2

Il punto critico è esattamente questo: la seconda stagione dovrà espandere la storia oltre il materiale originale del romanzo. King ha scritto Carrie come un’opera chiusa, costruita attorno a un’escalation precisa e a un finale che non lascia spazio a continuazioni naturali. Flanagan si troverà quindi nella posizione di dover immaginare cosa viene dopo — non adattare, ma inventare nel solco di un universo altrui.

Questo è esattamente il territorio in cui molte produzioni ambiziose hanno perso la rotta. Il paragone con Game of Thrones non è casuale né pigro: è la metafora più calzante disponibile per descrivere cosa accade quando una serie televisiva di enorme successo esaurisce il materiale letterario di riferimento e deve procedere da sola. Le ultime stagioni di Game of Thrones hanno rappresentato un crollo critico e narrativo che ha lasciato un segno nell’industria, diventando quasi un monito istituzionale per chiunque si trovi a scrivere oltre i confini del testo originale.

La differenza, nel caso di Carrie, è che Flanagan parte da una posizione di consapevolezza esplicita rispetto a questo rischio. La sua carriera è costruita su adattamenti che non hanno mai tradito lo spirito delle opere di partenza pur trasformandone la forma. La domanda non è se abbia la capacità tecnica di farlo — quella è fuori discussione — ma se la storia di Carrietta White abbia davvero qualcosa da dire oltre il punto in cui King ha scelto di fermarsi.

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Cosa significa espandere King senza tradirlo

Adattare Stephen King per la televisione è un esercizio che richiede equilibrio raro. I romanzi dell’autore funzionano spesso come organismi complessi in cui l’horror è superficie e il dramma umano è sostanza: la violenza soprannaturale è quasi sempre metafora di qualcosa di più concreto e doloroso — il bullismo, il trauma familiare, l’isolamento sociale. Carrie in particolare è un romanzo sul corpo femminile come campo di battaglia, sulla vergogna come arma e sulla vendetta come unica forma di potere disponibile a chi non ne ha mai avuto.

Espandere questa storia significa trovare nuovi strati di quella stessa metafora, non semplicemente aggiungere trama. Se la Carrie stagione 2 su Prime Video saprà mantenere quella densità tematica pur costruendo una narrativa originale, potrebbe diventare qualcosa di raro: un adattamento che non si limita a tradurre un’opera ma la prolunga in modo autentico. Se invece si perdesse nella meccanica del plot — nel bisogno di giustificare l’esistenza di una stagione successiva con colpi di scena e nuovi antagonisti — il rischio di Game of Thrones diventerebbe molto reale.

Flanagan ha dimostrato in passato di sapere dove sta la linea. Resta da vedere se la struttura produttiva di una grande piattaforma come Prime Video gli lascerà lo spazio necessario per percorrerla senza deviazioni.

Quello che è certo, oggi, è che la seconda stagione esiste, che il rinnovo è ufficiale, e che Mike Flanagan si trova davanti a uno dei compiti più difficili e più interessanti della sua carriera: scrivere il capitolo successivo di una storia che il suo autore ha deciso di non scrivere. Il modo in cui sceglierà di farlo dirà molto non solo su Carrie, ma su dove può arrivare la serialità televisiva quando decide di prendersi sul serio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.