Idda, il dramma siciliano di Irene Dionisio: quando l’Etna diventa testimone del dolore tra Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano

Il film Idda di Irene Dionisio con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano trasforma il paesaggio dell'Etna in narrazione, coniugando amicizia femminile e ricerca estetic

C’è qualcosa di profondamente radicato nel cinema italiano contemporaneo quando sceglie il Sud come punto di partenza non soltanto geografico, ma emotivo e narrativo. Il film Idda, seconda opera di Irene Dionisio, si inserisce in questa tradizione con una storia che intreccia amicizia femminile, ritorno alle origini e il paesaggio vulcanico dell’Etna in una proposta che ha già attraversato due dei festival più significativi del calendario internazionale.

La trama: due amiche, una festa e la salita sull’Etna

Al centro del film Idda ci sono due amiche d’infanzia che si ritrovano in occasione della festa di Sant’Agata, una delle celebrazioni religiose più intense e partecipate della Sicilia, per intraprendere insieme una salita sul Monte Etna. La struttura narrativa è apparentemente semplice, ma costruisce il suo peso attraverso ciò che le due protagoniste si portano dietro: il senso dell’amicizia, la memoria condivisa, e una riflessione più ampia sulla femminilità come esperienza vissuta e non solo rappresentata.

Il film è stato girato principalmente sulle pendici dell’Etna, scelta che non è mai puramente decorativa: il vulcano siciliano, con la sua dualità di forza distruttiva e bellezza aspra, diventa lo sfondo fisico di un incontro tra due donne che si trovano a fare i conti con ciò che sono diventate. Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano interpretano le due protagoniste, affiancate da Giuseppe De Domenico.

Un cast con radici solide nel cinema europeo

La scelta delle due attrici principali non è casuale e riflette una generazione di interpreti italiane che ha guadagnato riconoscimento internazionale. Tecla Insolia è stata European Shooting Star alla 76ª edizione del Berlin International Film Festival, un riconoscimento che la Berlinale assegna ogni anno ai talenti europei emergenti più promettenti — un titolo che porta con sé un’attenzione critica concreta e duratura.

Romana Maggiora Vergano ha alle spalle un percorso altrettanto riconoscibile nel panorama del cinema italiano contemporaneo. La presenza di entrambe in un progetto come il film Idda — diretto da una regista che con questa opera firma il suo secondo lungometraggio — segnala una convergenza di talenti che va oltre la semplice operazione di casting e suggerisce una coerenza progettuale ben precisa.

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Toronto e Alice nella Città: il percorso festivaliero

Il percorso del film nei festival è stato significativo. Idda ha avuto la sua prima mondiale al Toronto International Film Festival, una delle vetrine più competitive e autorevoli del circuito internazionale, capace di orientare l’attenzione critica e distributiva a livello globale. Essere selezionati a Toronto per un film italiano di seconda regia rappresenta un risultato che merita di essere collocato nel giusto contesto: non si tratta di una partecipazione automatica, ma di una scelta editoriale del festival.

Successivamente, il film è stato presentato ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata al cinema per ragazzi e giovani adulti, dove ha aperto la sezione Panorama Italia nel settembre 2026. Questa collocazione specifica dice qualcosa di importante sulla natura del film: non un’opera chiusa su se stessa, ma un lavoro che dialoga con un pubblico giovane, che intercetta temi — amicizia, identità, appartenenza — particolarmente rilevanti per quella fascia di spettatori.

Irene Dionisio e la costruzione di un’identità autoriale

Con Idda, Irene Dionisio consolida un percorso registico che si distingue per la capacità di lavorare sul territorio italiano come spazio narrativo carico di significati. Scegliere l’Etna non come sfondo pittoresco ma come contesto fisico in cui si svolge un incontro emotivo tra due donne è una decisione che rivela una maturità di sguardo. Il vulcano siciliano porta con sé una storia stratificata — geologica, culturale, mitologica — che inevitabilmente entra in risonanza con la storia raccontata sulle sue pendici.

La festa di Sant’Agata, che fa da innesco narrativo all’incontro tra le due protagoniste, è essa stessa un elemento denso: una celebrazione che mescola devozione religiosa, identità collettiva e presenza femminile in una delle sue forme più potenti e complesse. Inserire questo evento come punto di partenza del film significa radicare la storia in una specificità culturale siciliana che non è folklore, ma sostanza.

Per chi segue il cinema italiano con attenzione, il film Idda è uno dei titoli da tenere nel radar in questa stagione: un’opera che ha già dimostrato di saper attraversare i confini nazionali e che porta sullo schermo due attrici in un momento particolarmente fertile delle loro carriere, dentro un paesaggio — quello etneo — che raramente è stato usato con questa intenzione narrativa. Ulteriori dettagli sulla distribuzione italiana sono attesi nelle prossime settimane; per aggiornamenti sul percorso festivaliero è possibile seguire il profilo ufficiale di Cinematografo.it, che ha già dedicato una recensione approfondita al film.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.