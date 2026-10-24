Nord Sud Ovest Est, quattro registi affrontano l’ansia del secondo album tra nostalgia e innovazione

Quando quattro registi si siedono attorno allo stesso tavolo per raccontare una storia che già appartiene alla memoria collettiva italiana, la pressione creativa diventa essa stessa parte del racconto. È esattamente quello che è accaduto con Nord Sud Ovest Est, la Sky Original serie in 8 episodi che ha debuttato il 9 ottobre 2026 su Sky, dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto degli 883 e all’album che nel 1993 segnò un passaggio cruciale nella storia della musica pop italiana. Alla regia, un quartetto di voci distinte: Sydney Sibilia, Alice Filippi, Simone Godano e Alessio Lauria, ognuno con il proprio sguardo su un’epoca e su una coppia creativa che ha definito l’immaginario di una generazione.

Un’opera collettiva al centro del 1993

La serie si concentra su un anno preciso: il 1993, ovvero il periodo in cui Pezzali e Repetto lavorano a Nord Sud Ovest Est, il secondo e ultimo album scritto e registrato insieme dalla coppia. Non è una scelta casuale. Quel disco rappresenta un momento di svolta, l’istante in cui una collaborazione al suo apice deve anche fare i conti con la propria sostenibilità. Raccontare quell’anno significa addentrarsi in un territorio fatto di aspettative, di pressioni esterne e di dinamiche interne che raramente emergono nelle biografie ufficiali.

Per Sky TG24, la serie si presenta come uno sguardo autentico su quella stagione creativa, capace di restituire non solo il contesto musicale ma anche la texture emotiva di un’amicizia messa alla prova dal successo. Gli 8 episodi costruiscono una narrazione stratificata, in cui l’album diventa il punto di convergenza di tutte le tensioni del racconto.

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L’ansia da secondo album: i registi si specchiano negli 883

Il tema più interessante che emerge dalla lavorazione della serie è la sovrapposizione tra la pressione vissuta dagli 883 nel 1993 e quella vissuta dai quattro registi nel 2026. Sydney Sibilia ha dichiarato apertamente che lui e i suoi colleghi «avevano la stessa ansia degli 883» rispetto al proprio secondo progetto. È una confessione che trasforma la serie in qualcosa di più di una semplice ricostruzione biografica: diventa un documento sulla natura stessa della creatività e sul peso che accompagna ogni secondo tentativo dopo un esordio di successo.

L’ansia da secondo album è un concetto che chiunque abbia lavorato in ambito creativo riconosce immediatamente. Il primo progetto nasce spesso in libertà, senza il peso delle aspettative altrui; il secondo deve invece confrontarsi con ciò che il primo ha costruito, con il pubblico che si è formato, con le aspettative che si sono consolidate. Per gli 883 del 1993, questo significava dover replicare — e possibilmente superare — il successo di un esordio che aveva cambiato le regole del pop italiano. Per Sibilia, Filippi, Godano e Lauria, significava qualcosa di strutturalmente simile: dimostrare che la collaborazione non era un episodio isolato ma un metodo di lavoro capace di evolversi.

Quattro sguardi, una sola voce narrativa

La scelta di affidare la regia a quattro autori distinti non è un compromesso produttivo, ma una strategia narrativa precisa. Alice Filippi, Simone Godano e Alessio Lauria portano ciascuno una sensibilità diversa, eppure la serie deve risultare unitaria, riconoscibile, coerente nel tono. È una sfida che richiama, in modo quasi speculare, la sfida che Pezzali e Repetto affrontavano ogni volta che si sedevano a scrivere insieme: come far convivere due voci distinte in un prodotto che ne sintetizzi il meglio senza appiattire nessuna delle due?

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Lavorare su Nord Sud Ovest Est — tanto la nord sud ovest est serie televisiva quanto l’album che ne è il cuore narrativo — significa dunque confrontarsi con una domanda fondamentale sulla collaborazione creativa: quando due o più persone costruiscono qualcosa insieme, chi è l’autore? E come si gestisce la pressione di dover confermare, con un secondo lavoro, ciò che il primo aveva promesso?

Il 1993 come specchio del presente

Ambientare la nord sud ovest est serie nel 1993 non è soltanto una scelta di fedeltà storica. Quell’anno porta con sé un’estetica precisa, un modo di vivere il tempo prima della frammentazione digitale, una qualità dell’attenzione che oggi appare quasi aliena. Per i quattro registi, ricostruire quel periodo ha significato anche interrogarsi su cosa sia cambiato nel modo in cui la musica — e più in generale la cultura pop — viene prodotta, distribuita e consumata.

Il fatto che Nord Sud Ovest Est sia il secondo e ultimo album scritto e registrato insieme da Max Pezzali e Mauro Repetto aggiunge alla serie una dimensione quasi elegiaca. Non si racconta solo la nascita di un disco, ma anche, implicitamente, l’avvicinarsi di una fine. La coppia creativa più celebre del pop italiano di quegli anni stava già, senza saperlo, avviandosi verso la propria separazione artistica. È questo il materiale emotivo più ricco che la serie ha a disposizione, e che i quattro registi hanno scelto di esplorare con la consapevolezza di chi, in qualche misura, ha vissuto qualcosa di analogo nella propria esperienza professionale.

Disponibile su Sky dall’ottobre 2026, la nord sud ovest est serie si candida a essere uno dei titoli più discussi della stagione autunnale: non solo per il soggetto, ma per la lucidità con cui affronta il tema universale della pressione creativa, usando il 1993 degli 883 come lente per guardare qualcosa di molto più ampio e, in fondo, molto più contemporaneo di quanto il periodo storico potrebbe far supporre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.