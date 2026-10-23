I Cavalieri dello Zodiaco approdano su Sky e NOW: l’epopea completa celebra i quarant’anni di un’icona anime

Quarant’anni dopo il suo debutto televisivo in Giappone, I Cavalieri dello Zodiaco tornano a occupare uno spazio significativo nel panorama dello streaming italiano: dal 24 ottobre 2026, l’intera saga animata è disponibile su Sky e NOW, offrendo ai cavalieri dello zodiaco streaming una casa digitale all’altezza di un’opera che ha plasmato l’immaginario di almeno due generazioni di appassionati. Per chi è cresciuto tra le armature di bronzo e i colpi di energia cosmica, si tratta di un appuntamento che va ben oltre la semplice nostalgia.

Un anniversario che vale una riscoperta

L’11 ottobre 1986 l’anime debuttava sugli schermi giapponesi, prodotto da Toei Animation e tratto dal manga di Masami Kurumada. Il 2026 segna dunque il quarantesimo anniversario di una serie che, nei decenni successivi, ha attraversato continenti e generazioni con una forza narrativa difficile da replicare. Non è un traguardo banale: poche produzioni animate riescono a mantenere una rilevanza culturale così duratura, capace di parlare ancora oggi a nuovi spettatori senza perdere il suo nucleo mitologico e emotivo.

L’arrivo su Sky e NOW non è quindi un semplice evento di catalogo. È il riconoscimento che Saint Seiya — questo il titolo originale giapponese — appartiene a quella categoria di opere che meritano una fruizione strutturata, non frammentata tra upload non ufficiali o edizioni fisiche difficili da reperire. La piattaforma offre ora un accesso diretto, legale e di qualità a un patrimonio culturale dell’animazione mondiale.

Cosa comprende l’offerta su Sky e NOW

La disponibilità comprende due titoli distinti che insieme coprono una porzione sostanziale dell’universo narrativo costruito attorno ai cavalieri di Atena. Il primo blocco è quello della serie originale, I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya, con i suoi 114 episodi. Il secondo è I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas, la serie OAV che esplora una saga ambientata in un’epoca precedente, per un totale di 26 episodi.

Questa distinzione è importante per orientarsi: The Lost Canvas non è un sequel né un remake, ma una storia parallela basata su un manga di Shiori Teshirogi, pubblicato come espansione dell’universo di Kurumada. Narrativamente autonoma, offre uno sguardo diverso sullo stesso pantheon di figure mitologiche — i Gold Saints, le battaglie cosmiche, il conflitto tra Atena e Ade — con un registro visivo e tonale più cupo rispetto alla serie originale.

Per chi si avvicina per la prima volta al franchise, il consiglio naturale è di iniziare dai 114 episodi della serie principale, che introduce i personaggi fondamentali: Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, i cinque cavalieri di bronzo attorno ai quali ruota l’intera epopea. Solo dopo aver assimilato le regole di quel mondo — il cosmo, le armature, la gerarchia dei cavalieri — The Lost Canvas acquisisce la profondità che merita.

Masami Kurumada e la grammatica visiva di un’epoca

Comprendere il peso culturale de I Cavalieri dello Zodiaco significa comprendere il momento storico in cui Masami Kurumada ha concepito il manga originale. Siamo nella prima metà degli anni Ottanta, in un contesto editoriale giapponese in cui il genere shōnen stava ridefinendo i propri confini: meno mecha, più corpo, più mitologia, più emozione. Kurumada ha costruito un sistema narrativo in cui la forza non è mai solo fisica, ma sempre spirituale — il cosmo, quella fiamma interiore che ogni cavaliere deve alimentare per superare i propri limiti, è diventato uno dei concetti più influenti dell’animazione degli anni Ottanta e Novanta.

Toei Animation, che aveva già all’attivo franchise come Dragon Ball e Sailor Moon, ha tradotto quel sistema in immagini con uno stile riconoscibilissimo: le armature dettagliate, i fondali cosmici, la regia delle battaglie che alterna rallentamenti drammatici e accelerazioni improvvise. Tutto questo ha trovato un pubblico globale, compreso quello italiano, dove la serie è arrivata e ha lasciato un segno profondo nella cultura pop degli anni Novanta.

Perché i cavalieri dello zodiaco streaming contano ancora nel 2026

La disponibilità legale e strutturata di I Cavalieri dello Zodiaco su piattaforme come Sky e NOW risponde a una domanda concreta che il mercato dello streaming ha spesso ignorato: quella degli anime classici, opere che esistono in una zona grigia tra il culto e il mainstream, troppo note per essere ignorate e troppo datate per rientrare nelle logiche di acquisizione standard delle piattaforme generaliste.

Il quarantesimo anniversario offre una cornice narrativa precisa per questo rilancio, ma il valore dell’operazione è indipendente dalla ricorrenza. Rendere accessibile in modo diretto 114 episodi della serie originale più 26 episodi di The Lost Canvas significa costruire un punto di ingresso per spettatori che non hanno mai visto la serie, e al tempo stesso offrire a chi la conosce già la possibilità di rivederla in condizioni ottimali. Per consultare la programmazione completa delle due piattaforme, il riferimento ufficiale è Digital News.

Quarant’anni di storia non si celebrano soltanto con eventi speciali o edizioni commemorative: si celebrano rendendo un’opera fruibile, visibile, presente. E questo, dal 24 ottobre, è esattamente ciò che Sky e NOW hanno scelto di fare con uno degli anime più amati di sempre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.