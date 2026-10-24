Rocky sono io: Sylvester Stallone e il backstage di un mito secondo Peter Farrelly

Rocky sono io è il film di Peter Farrelly sulla genesi del capolavoro con Anthony Ippolito nei panni di Stallone, presentato a Roma.

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nell’idea di girare un film su come è nato un film che ha cambiato Hollywood. Rocky sono io — titolo italiano di I Play Rocky — è esattamente questo: un’opera biografica che porta sullo schermo la battaglia personale e professionale di un giovane Sylvester Stallone per ottenere il diritto di interpretare il personaggio che aveva scritto di suo pugno, trasformando una storia di tenacia in una storia sulla tenacia stessa.

La scommessa di Stallone: il Rocky sono io film che racconta l’origine di un mito

Al centro di Rocky sono io c’è una delle aneddoti più celebri dell’industria cinematografica americana: Stallone, allora attore pressoché sconosciuto, scrisse la sceneggiatura di Rocky e si rifiutò categoricamente di venderla ai produttori a meno che non gli fosse garantita la parte principale. Una condizione che, all’epoca, sembrava quasi suicida. I produttori volevano il copione, non l’autore davanti alla macchina da presa. Stallone rimase fermo. Il resto appartiene alla storia di Hollywood.

Ciò che rende questa vicenda ancora più straordinaria è il contesto fisico in cui si svolse: Stallone soffriva di una parziale paralisi facciale e di un difetto del linguaggio, caratteristiche che in un’industria ossessionata dall’immagine avrebbero potuto — e secondo molti avrebbero dovuto — sbarrare definitivamente la strada a qualsiasi aspirazione recitativa. Invece divennero parte integrante dell’identità del personaggio Rocky Balboa, conferendogli quella ruvida autenticità che il pubblico avrebbe riconosciuto e amato.

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Il risultato di quella scommessa è noto: Rocky fu il maggiore successo al botteghino del 1976 e vinse il Premio Oscar come Miglior Film, consacrando sia il personaggio che il suo creatore come icone della cultura popolare mondiale.

Peter Farrelly dietro la macchina da presa, Anthony Ippolito nei panni di Stallone

La scelta di affidare la regia a Peter Farrelly è, a sua volta, una decisione narrativamente coerente. Farrelly, noto per la capacità di bilanciare commedia e profondità emotiva — come dimostrò con Green Book, che nel 2019 vinse l’Oscar come Miglior Film — porta a questo progetto una sensibilità particolare per le storie di personaggi che si scontrano con pregiudizi e aspettative esterne. La sceneggiatura è firmata da Peter Gamble, mentre la produzione è curata dallo stesso Farrelly insieme a Toby Emmerich e Christian Baha.

A incarnare il giovane Stallone è Anthony Ippolito, a cui spetta il compito non semplice di restituire fisicità, determinazione e vulnerabilità di un uomo che stava letteralmente scommettendo tutto su sé stesso. Il cast include anche AnnaSophia Robb, Stephan James e Kiki Seto, a comporre un ensemble che promette di dare spessore all’ambiente umano e professionale in cui si mosse il futuro autore di Rocky.

Un dettaglio che vale la pena sottolineare: Sylvester Stallone ha visto il film, e secondo quanto dichiarato dallo stesso Farrelly, ne è rimasto entusiasta. È un segnale importante, considerando quanto una storia biografica così personale avrebbe potuto generare tensioni tra il soggetto reale e la sua rappresentazione cinematografica.

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Date di uscita: prima gli Stati Uniti, poi l’Italia a fine anno

Sul fronte della distribuzione, il calendario è già definito. Rocky sono io arriverà nelle sale americane il 13 novembre 2026, mentre il pubblico italiano dovrà attendere fino al 31 dicembre 2026 per vederlo al cinema. Una finestra di circa sei settimane che, nel panorama attuale della distribuzione internazionale, non è insolita per titoli di questo tipo.

L’uscita italiana a capodanno posiziona il film in un momento dell’anno in cui le sale tendono ad accogliere titoli di qualità destinati anche alla stagione dei premi, il che suggerisce una strategia distributiva consapevole del potenziale del progetto in termini di riconoscimenti. Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sul film è possibile consultare la scheda su Variety, che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi di sviluppo.

Perché questa storia funziona ancora, cinquant’anni dopo

La domanda che vale la pena porsi è: perché raccontare oggi la genesi di Rocky? La risposta sta probabilmente nel fatto che quella storia non è mai invecchiata. L’immagine di un uomo con un difetto fisico, senza nome né credenziali, che si siede davanti a produttori potenti e dice “il copione lo vendete solo con me dentro” è un archetipo narrativo che trascende il cinema e tocca qualcosa di universale nel modo in cui le persone si battono per essere riconosciute come capaci di ciò che sentono di poter fare.

Farrelly, con la sua capacità di trovare umanità nei momenti apparentemente ordinari, sembra il regista giusto per questo materiale. Rocky sono io non è semplicemente un biopic su Stallone: è un film sul coraggio di insistere quando il mondo ti dice di fermarti — e su come quella insistenza, a volte, cambia davvero tutto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.