Tale e Quale Show consolida il suo primato: il mercoledì di Rai 1 si tinge di successo con il 18,4% di share

Nel panorama televisivo italiano del mercoledì sera, Tale e Quale Show continua a imporsi come punto di riferimento indiscutibile del prime time di Rai 1, confermando una solidità di ascolti che poche trasmissioni riescono a mantenere stagione dopo stagione. La quinta puntata, andata in onda il 21 ottobre 2026, ha registrato un tale e quale show share del 18,4% con 2.511.000 spettatori, un risultato che consolida il primato del programma condotto da Carlo Conti nella fascia più competitiva della televisione generalista.

Il mercoledì di Rai 1 appartiene ancora a Carlo Conti

Il dato del 18,4% non è semplicemente un numero: è la conferma che la scelta di spostare Tale e Quale Show dal venerdì al mercoledì si è rivelata vincente sul piano strategico. Rai 1 ha costruito attorno a questo programma un presidio stabile della serata infrasettimanale, e i risultati auditel continuano a premiare quella decisione. Carlo Conti, alla guida del format da anni, dimostra ancora una volta di saper tenere alta l’attenzione del pubblico con una formula che mescola competizione, imitazione e spettacolo in modo riconoscibile e popolare.

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Il confronto con la concorrenza diretta è eloquente: Il Volo, trasmesso su Canale 5 nella stessa serata, si è fermato al 15,6% di share, pari a 1.857.000 spettatori. Quasi tre punti percentuali di distacco rappresentano un margine significativo nel contesto della televisione lineare contemporanea, dove ogni decimale viene pesato con attenzione dagli uffici marketing e dai concessionari pubblicitari.

La media stagionale e il confronto con il 2025

Guardare al singolo episodio, per quanto utile, non racconta l’intera storia. Dopo cinque puntate, Tale e Quale Show nella stagione 2026 ha costruito una media del 19,6% di share, un valore che si confronta con il 19,9% registrato nello stesso arco temporale della stagione 2025. Lo scarto è minimo — appena tre decimi di punto percentuale — e non segnala alcun cedimento strutturale del programma, quanto piuttosto la naturale oscillazione che ogni format televisivo subisce in relazione al contesto competitivo e all’offerta complessiva del palinsesto.

Quello che emerge con chiarezza è la tenuta del format nel lungo periodo: non si tratta di un picco isolato né di un risultato gonfiato da una serata particolarmente favorevole, ma di una performance coerente che si mantiene al di sopra della soglia del 18% anche nelle settimane in cui la concorrenza prova a erodere il vantaggio. Per un programma di intrattenimento puro, in un’epoca in cui lo streaming compete direttamente con la televisione tradizionale, si tratta di un risultato che merita una lettura attenta.

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Perché il tale e quale show share regge alla pressione del mercoledì

La domanda che molti analisti televisivi si pongono è: cosa rende Tale e Quale Show così resistente alle variabili del mercato? La risposta non è univoca, ma alcuni elementi ricorrono con costanza. Il programma ha costruito negli anni un pubblico fidelizzato che riconosce nella trasmissione un appuntamento fisso, quasi rituale. La struttura competitiva — con concorrenti che imitano artisti italiani e internazionali, giudicati da una giuria — offre ogni settimana un risultato concreto, un vincitore, una classifica: elementi narrativi che generano coinvolgimento e discussione.

Lo spostamento dal venerdì al mercoledì, inizialmente accolto con qualche perplessità, ha di fatto liberato il programma da una collocazione più affollata e gli ha consentito di diventare il punto di riferimento assoluto della serata di metà settimana. Il mercoledì, tradizionalmente meno presidiato dai grandi eventi sportivi o dai film di prima visione, si è trasformato in un territorio quasi esclusivo per Tale e Quale Show.

Il tale e quale show share di questa stagione racconta, in definitiva, la storia di un programma che ha saputo adattarsi senza tradire la propria identità. In un sistema televisivo che premia la coerenza tanto quanto la capacità di innovare, Carlo Conti e la sua squadra hanno trovato un equilibrio raro: quello tra la familiarità rassicurante di un format consolidato e la freschezza necessaria a mantenere viva l’attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori ogni mercoledì sera. I dati, per ora, danno loro ragione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.