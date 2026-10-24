Je so’ pazzo, la recensione: Nicola Prosatore racconta Pino Daniele con anima funky

C’è un modo particolare in cui il cinema italiano riesce, quando funziona davvero, a restituire la complessità di un artista senza trasformarlo in icona di cartone. Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore e arrivato nelle sale italiane il 15 ottobre 2026, sembra muoversi esattamente in questa direzione: non un agiografico monumento a Pino Daniele, ma un ritratto umano, sfaccettato, capace di restituire l’energia grezza di un musicista che aveva fatto di Napoli il suo universo sonoro e del conflitto la sua materia prima. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, è già uno degli appuntamenti cinematografici più discussi dell’autunno.

Massimiliano Caiazzo nei panni di un artista irripetibile

La scelta di affidare il ruolo di Pino Daniele a Massimiliano Caiazzo si rivela uno degli elementi centrali dell’intera operazione. Caiazzo deve portare sullo schermo non soltanto la fisicità e i manierismi di un musicista amatissimo, ma soprattutto quella tensione interiore che caratterizzava Daniele come uomo prima ancora che come artista. Nato a Napoli nel 1955 e scomparso nel 2015, Pino Daniele aveva costruito nel corso della sua carriera un linguaggio musicale del tutto originale, capace di intrecciare blues, jazz e tradizione napoletana in un amalgama che non aveva precedenti nella musica italiana.

Nel cast del film figura anche Mariasole Pollio, in un’operazione che punta evidentemente su un ensemble generazionale capace di intercettare pubblici diversi. La presenza di volti giovani e riconoscibili accanto a una storia che appartiene alla memoria collettiva di più generazioni di italiani è una delle scommesse narrative più interessanti del progetto.

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Un arco narrativo che va dall’infanzia al grande palco

Il film di Prosatore non ambisce a raccontare l’intera parabola biografica di Daniele, ma si concentra su un arco temporale preciso: circa vent’anni di vita, dall’infanzia fino al successo della fine degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta. È una scelta registica che permette di scavare in profondità piuttosto che correre in superficie, costruendo il contesto umano e sociale da cui è emersa una voce così singolare.

Uno dei momenti centrali della narrazione è la ricostruzione di un leggendario concerto del 1981 che radunò 200.000 persone. Un evento di quella portata non è solo un dato biografico: è la materializzazione di un rapporto viscerale tra un artista e la sua città, tra una musica e un popolo che in quella musica si riconosceva. Riportare quella scena sullo schermo significa affrontare una sfida produttiva e drammaturgica non da poco, e la scelta di farne uno dei fulcri del racconto dice molto delle ambizioni del film.

Napoli come personaggio, il funk come lingua franca

Uno degli aspetti più rilevanti di Je so’ pazzo — il film — è il modo in cui Napoli non fa da sfondo decorativo ma diventa essa stessa un elemento narrativo attivo. La città che aveva formato Pino Daniele era una città contraddittoria, stratificata, capace di generare bellezza e violenza nello stesso respiro. Il cinema di Prosatore sembra voler restituire questa complessità senza semplificazioni turistiche, usando la musica come chiave interpretativa di un ambiente urbano e umano.

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Il titolo stesso, Je so’ pazzo, rimanda direttamente al repertorio di Daniele e alla sua capacità di usare il dialetto napoletano come strumento di identità e resistenza culturale. Quella “pazzia” non era follia, ma dichiarazione di appartenenza a un modo di stare al mondo che rifiutava le convenzioni e cercava la libertà nell’ibridazione tra generi e tradizioni diverse.

Il film nelle sale dopo la Festa del Cinema di Roma

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma prima dell’uscita in sala ha permesso al film di costruire un primo nucleo di attenzione critica, posizionandolo nel circuito dei titoli italiani più attesi della stagione autunnale. L’uscita il 15 ottobre 2026 lo colloca in un periodo tradizionalmente favorevole per il cinema d’autore e per i biopic musicali, un genere che negli ultimi anni ha dimostrato di saper attrarre pubblici trasversali quando la materia prima è sufficiently forte.

Per chi volesse approfondire il contesto musicale e biografico di Pino Daniele prima o dopo la visione, il Corriere della Sera ha pubblicato un’analisi dettagliata dello spirito che anima il progetto cinematografico.

Je so’ pazzo, il film di Nicola Prosatore, arriva in un momento in cui il cinema italiano mostra una rinnovata capacità di confrontarsi con la propria storia musicale senza nostalgia compiacente. Che riesca davvero a catturare l’anima funky e spigolosamente umana di Pino Daniele lo decideranno, in ultima istanza, le sale e il pubblico che in quel musicista ha sempre riconosciuto qualcosa di autentico e irripetibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.