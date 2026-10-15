Wildwood: il capolavoro d’animazione di Laika in sala dal 22 ottobre

Wildwood è il nuovo film di animazione stop-motion di Laika in uscita il 22 ottobre 2026. Un'opera che coniuga estetica fiabesca e oscurità narrativa, diretta da Travis K

Quando uno studio come Laika annuncia un nuovo film, il cinema d’animazione mondiale trattiene il respiro: la casa di produzione americana ha costruito nel corso degli anni una reputazione fondata su un artigianato visivo senza compromessi, e Wildwood — il film di animazione atteso nelle sale italiane dal 22 ottobre 2026 — sembra destinato a confermare e forse a superare quella tradizione, portando sullo schermo uno dei romanzi illustrati più ambiziosi dell’ultimo decennio.

Da romanzo a stop-motion: il progetto Wildwood prende forma

Il film è tratto dal romanzo Wildwood scritto da Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis, pubblicato nel 2011. Si tratta di un’opera letteraria che fin dalla sua uscita aveva colpito per la capacità di coniugare una narrazione complessa — densa di riferimenti al folklore e alla tradizione della dark fantasy — con un apparato visivo di grande forza evocativa. Trasportare quel mondo nel linguaggio della stop-motion non era un’operazione scontata, eppure Laika ha scelto di raccogliere questa sfida affidando la regia a Travis Knight e la sceneggiatura a Chris Butler.

Knight è una figura centrale nella storia recente di Laika: ha già dimostrato con lavori precedenti di saper padroneggiare la complessità emotiva che il medium della stop-motion è in grado di esprimere. Butler, dal canto suo, porta a questo progetto una sensibilità narrativa adatta a storie che si muovono nell’oscurità senza perdere il contatto con l’universo interiore dei personaggi più giovani. La combinazione dei due autori lascia presagire un’opera in grado di parlare a pubblici diversi senza semplificarsi per nessuno.

Il cast vocale: Peyton Elizabeth Lee e Jacob Tremblay protagonisti

Tra i nomi confermati nel cast vocale del wildwood film animazione spiccano quelli di Peyton Elizabeth Lee e Jacob Tremblay. Lee, già apprezzata in produzioni rivolte a un pubblico giovane-adulto, porta con sé una capacità espressiva che si adatta bene alle esigenze di un film che chiede ai propri personaggi di attraversare stati emotivi stratificati. Tremblay, che ha già dimostrato in più occasioni di saper reggere il peso di ruoli narrativamente impegnativi, completa un ensemble che si preannuncia solido.

Nel cinema d’animazione il cast vocale non è mai un dettaglio marginale: la recitazione guida il ritmo dell’animazione e definisce la credibilità emotiva di personaggi che non possono contare sulla presenza fisica di un attore in carne e ossa. La scelta di affidare i ruoli principali a due interpreti di questa generazione suggerisce che Laika intende puntare su una freschezza interpretativa coerente con la natura del materiale di partenza.

La distribuzione: Italia in anticipo sugli Stati Uniti

Un dettaglio che merita attenzione riguarda le date di uscita. Wildwood arriverà nelle sale italiane il 22 ottobre 2026, un giorno prima rispetto al debutto americano fissato per il 23 ottobre 2026. Negli Stati Uniti la distribuzione è affidata a Fathom Entertainment, mentre a livello internazionale le vendite sono gestite da FilmNation Entertainment.

Il fatto che l’Italia preceda gli USA nella release non è un caso isolato nel panorama della distribuzione contemporanea, ma resta un segnale interessante: indica che i distributori italiani e internazionali hanno scommesso con decisione su questo titolo, ritenendo il pubblico europeo pronto ad accoglierlo con la stessa intensità di quello nordamericano. Per chi segue il wildwood film animazione con attenzione, questa scelta racconta qualcosa sul posizionamento che Laika e i suoi partner intendono dare all’opera.

Alice nella città: la premiere italiana come banco di prova

Prima di raggiungere le sale, Wildwood è stato presentato ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani e alle famiglie. Si tratta di una vetrina significativa: Alice nella città ha nel corso degli anni ospitato anteprime di titoli che poi hanno trovato un pubblico ampio e duraturo, e la scelta di portare qui il film di Laika prima dell’uscita commerciale suggerisce una strategia di lancio attenta al dialogo con il pubblico più giovane.

La presentazione in un contesto festivaliero permette inoltre di misurare le prime reazioni della critica e del pubblico in un ambiente protetto, lontano dalla pressione immediata del box office. Per un film d’animazione in stop-motion — un formato che richiede anni di lavorazione artigianale e investimenti considerevoli — questo tipo di esposizione preliminare è spesso fondamentale per costruire la narrazione attorno al titolo prima che arrivi nelle sale.

Perché il cinema d’animazione in stop-motion è ancora irripetibile

Nel contesto attuale, in cui l’animazione generata digitalmente domina il mercato con una presenza sempre più pervasiva, il lavoro di Laika rappresenta qualcosa di strutturalmente diverso. La stop-motion è una tecnica che impone tempi lunghissimi, una precisione maniacale e una fisicità degli oggetti animati che nessun software può replicare completamente. Ogni fotogramma di un film Laika è il risultato di un intervento umano diretto sul materiale: questa concretezza si percepisce sullo schermo e produce un effetto emotivo che il pubblico riconosce anche senza saperlo nominare.

Il wildwood film animazione si inserisce in questa tradizione con la consapevolezza di chi sa di lavorare in un territorio raro. Basarsi su un romanzo illustrato come quello di Meloy e Ellis — in cui le immagini di Carson Ellis avevano già definito un’estetica precisa e riconoscibile — aggiunge un ulteriore livello di responsabilità: il film deve essere fedele a uno stile visivo già amato dai lettori del libro, e al tempo stesso trovare il proprio linguaggio cinematografico autonomo.

Per tutti questi motivi, l’uscita di Wildwood nelle sale italiane dal 22 ottobre rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cinematografico: un’opera che nasce da una fonte letteraria di qualità, passa attraverso le mani di autori con una visione definita e arriva al pubblico con il marchio di garanzia di uno studio che non ha mai smesso di considerare l’animazione come una forma d’arte adulta e complessa. Chi ha la possibilità di vederlo in sala farà bene a non rimandare: la stop-motion di Laika è un’esperienza che il grande schermo amplifica in modo difficilmente riproducibile altrove.

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.