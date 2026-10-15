Aaron Paul ricorda RJ Mitte: il tributo di Jesse Pinkman alla salute mentale

La morte di RJ Mitte, avvenuta il 12 ottobre 2026 a Brownsville, in Texas, all’età di 34 anni, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Tra i primi a prendere parola pubblicamente è stato Aaron Paul, che ha scelto un gesto preciso e significativo per ricordare il collega: condividere un video in cui Mitte parlava dell’importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Un tributo che, nella sua semplicità, trasforma il dolore privato in un messaggio rivolto a tutti, e che riaccende il dibattito sulla salute mentale degli attori all’interno di un’industria spesso poco attrezzata ad affrontarlo.

Il tributo di Aaron Paul: parole e un video che dice tutto

Aaron Paul, noto al grande pubblico per aver interpretato Jesse Pinkman nella serie pluripremiata Breaking Bad, ha affidato ai social il suo addio a RJ Mitte con una dichiarazione diretta e senza filtri retorici: «I am heartbroken over this news. RJ, I love you my friend. You will be missed». Accanto a queste parole, ha scelto di condividere un video in cui Mitte parlava apertamente dell’importanza di occuparsi della propria salute mentale.

La scelta di Paul non è casuale né puramente emotiva. In un momento in cui i tributi rischiano di diventare rituali vuoti, affiancarne le parole a un contenuto che Mitte stesso aveva prodotto sul benessere psicologico significa restituire voce a chi non c’è più, lasciando che sia il diretto interessato a portare avanti il proprio messaggio. È un gesto editoriale oltre che affettivo, che trasforma il ricordo in advocacy.

Chi era RJ Mitte in Breaking Bad

RJ Mitte aveva interpretato Walter White Jr., il figlio del protagonista incarnato da Bryan Cranston, nella serie Breaking Bad — uno degli show più premiati della storia della televisione americana, vincitore di numerosi Emmy Award. Il personaggio di Walter Jr. era un elemento centrale nell’architettura morale della serie: il figlio ignaro, la coscienza non corrotta, il contrappeso umano alle scelte del padre. Accanto a lui, nel cast, anche Dean Norris nel ruolo di Hank Schrader.

La morte di Mitte è avvenuta per suicidio. Una notizia che ha colpito duramente i colleghi, i fan e chiunque avesse seguito la sua carriera, e che rende ancora più necessario il gesto compiuto da Aaron Paul nel condividere quel video sulla salute mentale.

La salute mentale degli attori: un tema che non si può ignorare

Il tributo di Paul solleva una questione più ampia che riguarda la salute mentale degli attori e, in generale, di chi lavora nell’industria dell’intrattenimento. Parlare apertamente di benessere psicologico, come faceva Mitte nel video condiviso dal collega, è ancora oggi un atto che richiede coraggio in un settore in cui l’immagine pubblica tende a prevalere sulla vulnerabilità privata.

Che un attore scelga di registrare e condividere riflessioni sulla salute mentale significa riconoscere che la fragilità non è incompatibile con il successo professionale — anzi, che nominarla è un primo passo verso la prevenzione. Il fatto che Aaron Paul abbia scelto quel video, tra tutti i ricordi possibili, suggerisce quanto il tema fosse centrale nell’identità pubblica di Mitte, e quanto Paul stesso lo consideri un messaggio da non disperdere.

Il cast di Breaking Bad di fronte alla perdita

La morte di RJ Mitte ha generato una serie di reazioni all’interno del cast di Breaking Bad. È un momento che unisce persone che hanno condiviso anni di lavoro intenso, costruendo relazioni che spesso vanno oltre il set. Bryan Cranston, che nella serie era il padre di Mitte sia narrativamente che simbolicamente, e Dean Norris fanno parte di un gruppo che si trova oggi ad elaborare una perdita reale, non una trama.

In questo contesto, il gesto di Aaron Paul acquista un peso ulteriore: non è solo il saluto di un collega, ma un invito implicito a non lasciare che la morte di Mitte resti senza significato condiviso. Condividere il video sulla salute mentale è un modo per dire che quelle parole meritano di continuare a circolare, che il messaggio di Mitte non si chiude con lui.

Se stai attraversando un momento difficile o conosci qualcuno che ha bisogno di supporto, puoi contattare il Telefono Amico o il Telefono Azzurro (19696), servizi di ascolto attivi in Italia. Parlare è il primo passo.

Quello che rimane, dopo la notizia e le dichiarazioni, è la voce di RJ Mitte che parla di salute mentale in un video che ora circola più di prima — e la scelta di un collega di farlo arrivare a quante più persone possibile. A volte un tributo non è solo un addio: è anche una responsabilità che si raccoglie.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.