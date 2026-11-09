Il canto della foresta: Vincent Munier ritorna al cinema dopo La pantera delle nevi

Tre giorni prima che le sale italiane si aprano al suo nuovo lavoro, Vincent Munier si conferma una delle voci più singolari del documentario naturalistico europeo. Il canto della foresta — titolo originale Le Chant des Forêts — arriva al cinema il 12 novembre 2026, distribuito da Wanted Cinema, e rappresenta molto più di un semplice ritorno dietro la macchina da presa: è un atto di fedeltà a un linguaggio contemplativo che Munier ha contribuito a ridefinire, e che oggi trova nei boschi dei Vosgi la sua espressione più personale.

Dalle steppe tibetane alle foreste di casa: il percorso di Munier

Il nome di Vincent Munier è entrato nell’immaginario del pubblico italiano grazie a La pantera delle nevi, il documentario che lo aveva visto seguire lo scrittore Sylvain Tesson sugli altopiani del Tibet alla ricerca del leopardo delle nevi. Quell’opera aveva dimostrato che il documentario naturalistico poteva aspirare alla dimensione filosofica senza perdere il rigore dell’osservazione scientifica. Il canto della foresta raccoglie questa eredità e la riporta in Europa, precisamente nei Vosgi, il massiccio montuoso che separa l’Alsazia dalla Lorena e che Munier conosce fin dall’infanzia.

Non si tratta di una scelta geografica casuale. I Vosgi rappresentano per il regista un territorio carico di memoria familiare, e questa dimensione autobiografica attraversa l’intero film con una coerenza narrativa che va ben oltre la semplice documentazione faunistica.

→ Leggi anche: La sera a Roma di Enrico Vanzina: il ritorno al giallo e la spietatezza dello spettacolo italiano

Tre generazioni davanti all’obiettivo

Il tratto più originale de il canto della foresta film è la sua struttura intergenerazionale. Vincent Munier non affronta i boschi dei Vosgi da solo: con lui ci sono suo padre Michel, naturalista, e suo figlio Simon. Tre generazioni della stessa famiglia che condividono lo stesso sguardo — paziente, silenzioso, radicato nella terra — davanti alle stesse creature selvatiche.

Questa scelta costruisce un racconto che è al tempo stesso documento naturalistico e ritratto familiare. La fauna dei Vosgi — cervi, uccelli rari, volpi, linci e il gallo cedrone, specie emblematica e sempre più rara di questi boschi — diventa il filo conduttore attraverso cui tre uomini di generazioni diverse si riconoscono in un’eredità comune: quella di saper stare fermi, aspettare, ascoltare. Il titolo stesso, il canto della foresta, allude a questa dimensione uditiva e sensoriale che il film sembra voler restituire allo spettatore.

La narrazione affidata a Vasco Brondi

Per la versione italiana, la narrazione del documentario è affidata a Vasco Brondi, musicista e poeta noto per la sua sensibilità verso i paesaggi naturali e la memoria dei luoghi. La scelta non è neutra: Brondi porta con sé un immaginario che si sovrappone con coerenza al tono del film, aggiungendo alla voce documentaristica una sfumatura lirica che amplifica l’esperienza visiva costruita da Munier.

È una collaborazione che posiziona il canto della foresta in un territorio ibrido, a metà tra il documentario classico e l’opera d’autore, in linea con la tradizione che aveva già caratterizzato La pantera delle nevi.

→ Leggi anche: Cambiare l'acqua ai fiori, Jean-Pierre Jeunet adatta Valérie Perrin tra memoria e lutto

La candidatura ai César e il riconoscimento della critica francese

Prima ancora di raggiungere le sale italiane, il canto della foresta ha già ricevuto un riconoscimento istituzionale significativo in Francia: il film è candidato ai César 2026 — i premi cinematografici francesi — nelle categorie Miglior Documentario e Miglior Sonoro. La doppia candidatura è indicativa: segnala da un lato la qualità del lavoro di osservazione e montaggio, dall’altro l’attenzione particolare che Munier e il suo team hanno dedicato alla dimensione acustica del bosco, che nel titolo del film è già dichiarata come elemento centrale.

La candidatura nella categoria Miglior Sonoro è forse quella più rivelatrice dell’ambizione del progetto: catturare il canto della foresta non è solo una metafora, ma un obiettivo tecnico preciso, raggiunto attraverso una registrazione del paesaggio sonoro dei Vosgi che il film tratta con la stessa cura riservata alle immagini.

Perché vale la pena vederlo in sala

Il documentario naturalistico di questa qualità pone sempre la stessa domanda: ha senso vederlo al cinema, o funziona ugualmente su uno schermo domestico? Nel caso de il canto della foresta film, la risposta propende chiaramente per la sala. La fotografia di Munier — costruita su attese lunghissime, su luci radenti, su movimenti minimi — è pensata per una proiezione che restituisca la scala reale di quegli spazi. E la dimensione sonora, valorizzata dalla candidatura ai César, richiede un impianto audio che solo la sala può offrire pienamente.

Wanted Cinema, che cura la distribuzione italiana, è specializzata proprio in questo tipo di cinema d’autore e documentaristico, il che garantisce una presenza nelle sale più attente a questo genere di proposta. Per chi aveva seguito La pantera delle nevi e ne aveva apprezzato il passo lento e meditativo, il canto della foresta rappresenta un appuntamento da non rimandare — tre generazioni che guardano insieme un bosco, e uno spettatore invitato a fare lo stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.