Il nuovo film di Gianni Zanasi segna un nuovo capitolo sulla storia del punk italiano

Nel panorama del cinema italiano contemporaneo, trovare un film che scelga deliberatamente la marginalità come punto di partenza narrativo — e non come semplice sfondo pittoresco — è ancora un’eccezione degna di attenzione. È andata così, il nuovo film di Gianni Zanasi, si presenta esattamente con questa ambizione: costruire una commedia drammatica attorno a figure che il regista stesso definisce anomalia sociale, personaggi punk che esistono ai bordi del sistema senza mai davvero chiedere il permesso di farlo.

Un film che scommette sui margini

Zanasi è un nome che nel cinema italiano porta con sé una storia precisa: quella di un autore capace di muoversi tra ironia e malinconia senza sacrificare l’una all’altra. Con È andata così, il regista torna a mettere al centro personaggi che non si adeguano, che resistono — spesso goffamente, a volte con una certa grazia — alle aspettative di un mondo che li vorrebbe più ordinati. Il concetto di punk come anomalia sociale non è qui un’etichetta estetica legata a creste e giacche borchiate, ma una postura esistenziale: un modo di stare nel mondo che rifiuta la normalizzazione senza necessariamente avere un piano alternativo.

La commedia, confermata come genere ibrido tra il drammatico e il comico, mescola ironia e personaggi non convenzionali in una formula che Zanasi ha già frequentato in passato, ma che in questo caso sembra portare a un livello di radicalità maggiore. Il tono è quello di chi guarda i propri personaggi con affetto autentico, senza condiscendenza e senza romanticizzarne la sconfitta.

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Il cast: Mastandrea al centro, con Riondino e Lodovini

Il film è distribuito da Vision ed è una produzione italiana del 2026. Il cast riunisce alcuni tra i nomi più interessanti del cinema italiano degli ultimi anni. Valerio Mastandrea è il protagonista, e la sua presenza è già di per sé una dichiarazione d’intenti: attore capace di abitare il fallimento e la contraddizione con una naturalezza rara, Mastandrea porta sullo schermo una fisicità e un’intensità che raramente lasciano indifferenti.

Al suo fianco troviamo Michele Riondino, attore di solida esperienza tanto nel cinema d’autore quanto nelle produzioni più popolari, e Valentina Lodovini, che negli ultimi anni ha dimostrato una versatilità notevole spostandosi con disinvoltura tra commedie e ruoli più complessi. Completano il cast Indri Shiroka e Leonardo Lidi, quest’ultimo figura di rilievo nel teatro italiano contemporaneo, la cui presenza in un progetto cinematografico di questa natura aggiunge un ulteriore livello di interesse.

È un ensemble che suggerisce una regia attenta alle dinamiche di gruppo, alla chimica tra corpi e voci diverse, più che alla costruzione di un singolo personaggio egemone. Zanasi, del resto, ha sempre lavorato sugli interstizi tra le persone, su ciò che accade quando caratteri incompatibili si trovano costretti a condividere uno spazio narrativo.

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Quando arriva nelle sale italiane il film È andata così

Secondo i dati disponibili, è andata così film è già nelle sale italiane dal 5 novembre 2026, distribuito da Vision. Per chi non l’avesse ancora recuperato in questa prima settimana di programmazione, è dunque il momento giusto per verificare la disponibilità nei cinema della propria città — con la consapevolezza che le settimane immediatamente successive all’uscita sono spesso decisive per determinare la tenuta in cartellone di un film di questo tipo, che non si appoggia a grandi meccanismi di franchise ma punta tutto sulla qualità della proposta.

Il film è reperibile sul sito di Cinema Chaplin, dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla programmazione e sul progetto.

Perché questo film merita attenzione ora

In un momento in cui il cinema italiano fatica a trovare una voce capace di parlare di disagio e ribellione senza scivolare nel sociologismo didascalico o nella commedia di maniera, È andata così si posiziona come un tentativo genuino di fare qualcosa di diverso. La scelta di raccontare il punk come anomalia sociale — non come nostalgia, non come costume, ma come condizione del presente — è una scommessa che richiede coraggio registico e un cast disposto a portare i propri personaggi in territori scomodi.

Zanasi ha costruito nel tempo una filmografia coerente, e questo nuovo lavoro sembra voler spingere più in profondità quella coerenza. Con Mastandrea, Riondino e Lodovini, ha a disposizione gli strumenti giusti. Che il risultato all’altezza delle premesse lo decideranno le sale — e, nei prossimi giorni, anche la critica italiana che avrà modo di esprimersi con maggiore ampiezza. Per ora, è andata così è uno dei film italiani più attesi di questa stagione autunnale, e le ragioni per andarla a vedere in sala sono concrete e sufficienti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.