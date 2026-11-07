Harry Potter su Italia 1: la maratona completa segna il debutto della serie televisiva

C’è qualcosa di quasi rituale nel modo in cui la saga di Harry Potter torna a occupare il prime time della televisione italiana: non come semplice riprogrammazione, ma come vero e proprio evento culturale capace di attraversare generazioni. La maratona Harry Potter su Italia 1 che prende il via il 6 novembre 2026 e si estende fino al 25 dicembre è esattamente questo — un percorso di otto venerdì consecutivi che accompagna il pubblico dall’infanzia di un mago alla vigilia di un capitolo completamente nuovo per il franchise, con il debutto della serie televisiva firmata HBO Max atteso proprio per la sera di Natale.

Otto venerdì, otto capitoli: come è strutturata la programmazione su Italia 1

Il formato scelto da Italia 1 (Mediaset) è quello della maratona settimanale, un appuntamento fisso che sfrutta il venerdì sera — tradizionalmente uno degli slot più competitivi del palinsesto — per costruire un’attesa progressiva intorno alla saga. Ogni settimana, a partire dalle 21:20, un film della serie viene trasmesso in prime time, con una cadenza che rispetta la sequenza narrativa della saga originale.

Si inizia con Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film del 2001 che ha introdotto al grande pubblico il mondo di Hogwarts, i suoi corridoi segreti e la minaccia di Lord Voldemort. È un punto di partenza quasi inevitabile: la Pietra Filosofale funziona tanto come opera autonoma quanto come portale verso un universo narrativo più vasto, e la sua trasmissione il 6 novembre segna l’inizio ufficiale dell’evento.

La sera successiva, sabato 7 novembre, Italia 1 affianca alla maratona principale anche Animali fantastici e dove trovarli, lo spin-off del 2016 ambientato decenni prima degli eventi di Hogwarts. Una scelta che suggerisce come l’emittente stia trattando il franchise nella sua interezza, non limitandosi alla sola saga di Harry Potter stricto sensu, ma abbracciando l’intero universo del Wizarding World.

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Perché la maratona arriva proprio ora: il contesto del franchise

Il tempismo di questa programmazione non è casuale. Il 25 dicembre 2026 rappresenta una data cruciale per il franchise: è il giorno in cui HBO Max debutta con la nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, un progetto che promette di riadattare i sette romanzi di J.K. Rowling in forma seriale, con un livello di fedeltà ai libri che i film — per ovvie ragioni di durata — non potevano garantire.

Trasmettere l’intera saga cinematografica nelle settimane precedenti al lancio della serie è, dal punto di vista editoriale, una mossa che serve a più scopi contemporaneamente. Rinfrescare la memoria degli spettatori adulti che hanno cresciuto con i film. Introdurre la saga ai più giovani che potrebbero non averla mai vista in ordine cronologico. E, soprattutto, costruire un’aspettativa collettiva verso qualcosa di nuovo, trasformando la maratona in una sorta di countdown televisivo verso il 25 dicembre.

Il risultato è un palinsesto che funziona su due livelli: intrattenimento familiare nel breve periodo, e operazione di marketing culturale nel lungo periodo, a vantaggio tanto di Italia 1 quanto della piattaforma streaming che ospiterà la serie.

La serie HBO Max: cosa si sa sul debutto di Natale

La nuova serie di Harry Potter su HBO Max — il cui debutto è fissato per il 25 dicembre 2026, lo stesso giorno in cui si conclude la maratona su Italia 1 — rappresenta uno dei progetti televisivi più attesi degli ultimi anni. La logica narrativa alla base del progetto è quella di dedicare ogni stagione a un romanzo della saga, garantendo così lo spazio necessario per sviluppare sottotrame e personaggi secondari che i film avevano necessariamente sacrificato.

Al momento, il numero definitivo di episodi della prima stagione non è stato confermato ufficialmente, ma la struttura generale del progetto è quella di una produzione ad alto budget pensata per competere con le grandi produzioni fantasy contemporanee. È significativo che HBO Max abbia scelto il giorno di Natale per il lancio: un momento in cui la disponibilità del pubblico è massima e l’attenzione mediatica garantita, soprattutto in un contesto in cui la maratona televisiva ha già riacceso l’interesse collettivo per il franchise nelle settimane precedenti.

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Per il pubblico italiano, la sovrapposizione tra la programmazione di Italia 1 e il debutto della serie streaming crea una continuità narrativa e temporale che raramente si vede nella pianificazione dei palinsesti: un franchise che si racconta su due piattaforme diverse, in formati diversi, ma con una coerenza temporale che amplifica l’impatto di entrambi gli appuntamenti.

Come seguire la maratona: orari e consigli pratici

Per chi vuole seguire la maratona Harry Potter su Italia 1 dall’inizio alla fine, il riferimento principale è il venerdì sera in prime time, con inizio alle 21:20. La durata dei singoli film varia sensibilmente — i capitoli conclusivi della saga, come I Doni della Morte, superano le due ore e mezza — quindi è consigliabile verificare l’orario di fine previsto, specialmente per gli spettatori più giovani.

Chi volesse consultare il calendario completo delle trasmissioni può fare riferimento a fonti come Sorrisi e Canzoni TV, che ha pubblicato la programmazione dettagliata dell’intera maratona. I film sono naturalmente disponibili anche in replica su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming del gruppo, per chi dovesse perdere un appuntamento.

Vale la pena ricordare che la trasmissione del 7 novembre di Animali fantastici e dove trovarli si colloca al di fuori della sequenza principale degli otto film, suggerendo che Italia 1 potrebbe alternare, nel corso delle settimane, anche altri contenuti legati all’universo del Wizarding World — anche se il calendario definitivo andrà verificato settimana per settimana.

Quello che emerge con chiarezza, guardando all’insieme di questa operazione, è che il franchise di Harry Potter si trova in un momento di transizione particolarmente vivace: i film originali continuano a funzionare come punto di riferimento culturale condiviso, mentre la serie HBO Max si prepara a ridefinire il rapporto tra il pubblico e quella storia. La maratona su Italia 1, in questo senso, non è solo una programmazione televisiva — è il passaggio di testimone tra due epoche dello stesso universo narrativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.