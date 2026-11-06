Lee Magpili e la Poké Ball LEGO: quando il design incontra l’ossessione collezionistica

A Lucca Comics 2026 si è parlato anche di mattoncini e Pokémon, in un incontro che ha messo in luce quanto lavoro di progettazione si nasconda dietro uno dei set più attesi dell’anno. Il 1° novembre 2026, Movieplayer ha pubblicato un’intervista al designer Lee Magpili, figura chiave nella creazione del set LEGO Pokémon Poké Ball, in cui il progettista ha raccontato le sfide tecniche e creative affrontate durante lo sviluppo di questo prodotto — un percorso che rivela quanto la semplicità apparente di un giocattolo celi complessità ingegneristiche tutt’altro che banali.

Chi è Lee Magpili, il designer dietro la Poké Ball

Lee Magpili è un LEGO Education Designer con base a Billund, in Danimarca, la città che ospita la sede storica del gruppo LEGO. La sua presenza a Lucca Comics 2026 ha rappresentato un’occasione rara per il pubblico italiano: incontrare direttamente uno dei progettisti responsabili di tradurre un’icona culturale come la Poké Ball in un sistema di costruzione modulare. Magpili non è un nome nuovo nel settore, ma la collaborazione con il franchise Pokémon lo ha portato all’attenzione di una platea molto più ampia rispetto ai circuiti tecnici in cui si muove abitualmente.

La sfida tecnica di costruire una sfera perfetta con i LEGO

Il cuore dell’intervista riguarda una questione apparentemente semplice ma ingegneristicamente complessa: come si costruisce una sfera perfetta con i mattoncini LEGO? I mattoncini standard sono per definizione elementi ortogonali, progettati per incastrarsi su superfici piatte o angolate. Replicare la forma tondeggiante e simmetrica di una Poké Ball — oggetto che nella cultura Pokémon è immediatamente riconoscibile in ogni sua curva — ha richiesto un lavoro di progettazione che Magpili ha descritto come una delle sfide centrali dell’intero progetto.

Il set LEGO Pokémon Poké Ball è composto da 2.343 pezzi, un numero che già da solo comunica la scala dell’impresa. Ogni elemento deve contribuire non solo alla struttura interna del modello, ma anche alla resa visiva esterna: la sfera deve risultare convincente da ogni angolazione, rispettando le proporzioni dell’oggetto originale. Questo ha implicato scelte progettuali precise su quali tipologie di mattoncini utilizzare, come distribuirli e come gestire le giunzioni tra le sezioni che compongono la forma sferica.

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I test con i bambini durante la fase di sviluppo

Un elemento che emerge con chiarezza dall’intervista di Lucca Comics 2026 è il ruolo centrale dei test condotti con i bambini durante il processo di progettazione. LEGO ha una tradizione consolidata di coinvolgimento del pubblico giovane nelle fasi di sviluppo dei propri set, e il progetto Pokémon non ha fatto eccezione. I test servono a verificare non solo la solidità strutturale del modello, ma anche la giocabilità complessiva: quanto è intuitivo il processo di costruzione? Le istruzioni sono comprensibili? Il risultato finale soddisfa le aspettative di chi conosce il franchise?

Questo approccio metodologico — tipico della filosofia LEGO — trasforma la progettazione di un set da esercizio puramente tecnico a processo iterativo che tiene conto dell’esperienza reale dell’utente. Nel caso di un prodotto legato a Pokémon, dove il pubblico spazia dai bambini agli adulti collezionisti, calibrare il livello di difficoltà e la soddisfazione estetica finale è particolarmente delicato.

Il lancio del 27 febbraio 2026 e l’arrivo a Lucca

I primi set LEGO Pokémon sono stati lanciati ufficialmente il 27 febbraio 2026, segnando l’avvio di una collaborazione tra il gruppo LEGO e il franchise Pokémon che ha generato notevole attenzione nel mercato del collezionismo e del giocattolo. La presenza di Magpili a Lucca Comics 2026, a pochi mesi dal lancio, ha offerto una finestra privilegiata sul processo creativo che ha preceduto quella data — un racconto che raramente viene condiviso con il grande pubblico in modo così diretto.

Lucca Comics, manifestazione di riferimento per la cultura pop, il fumetto e il gioco in Italia, si è rivelato il contesto ideale per questo tipo di incontro: un evento che riunisce appassionati di tutte le età, molti dei quali cresciuti con entrambi i brand protagonisti della conversazione. La scelta di portare un designer LEGO in questa sede, piuttosto che limitarsi a eventi di settore più tecnici, riflette la consapevolezza che il set LEGO Pokémon Poké Ball parla a un pubblico trasversale, emotivamente legato a entrambi i mondi.

Quello che emerge dal racconto di Lee Magpili è il ritratto di un processo progettuale che non si esaurisce nella soluzione tecnica, ma si misura continuamente con l’aspettativa culturale di chi quel prodotto lo aspettava da anni. La versione integrale dell’intervista su Movieplayer offre ulteriori dettagli per chi vuole approfondire il percorso creativo che ha portato una delle icone più riconoscibili della cultura pop a trasformarsi in 2.343 mattoncini.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.