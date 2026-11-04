Che tempo che fa segna un nuovo capitolo: Pieraccioni, la Ballerina e Sofia Ricci ridefiniscono l’appuntamento del primo novembre sul Nove

Gli ospiti di Che tempo che fa del 1° novembre 2026 su Canale Nove: Leonardo Pieraccioni, Elena Sofia Ricci, Herbert Ballerina e altri protagonisti del cinema e della cul

La domenica è da sempre il giorno in cui il salotto televisivo di Fabio Fazio trasforma il piccolo schermo in un crocevia di cultura, cinema e attualità: la puntata del 1° novembre 2026 di Che tempo che fa su Canale Nove non ha fatto eccezione, offrendo al pubblico una serata densa di volti noti e conversazioni capaci di attraversare mondi molto diversi tra loro. Gli che tempo che fa ospiti di questa settimana hanno spaziato dal cinema italiano alla medicina, dalla letteratura alla musica, confermando la vocazione enciclopedica del programma.

Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina portano Un weekend artificiale in studio

Il momento più atteso della serata è stato senza dubbio l’arrivo in studio di Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, insieme per promuovere il loro nuovo film, Un weekend artificiale, previsto nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 novembre 2026. La presenza dei due sul divano di Fazio ha rappresentato uno dei classici appuntamenti pre-uscita che il programma gestisce con efficacia: uno spazio in cui i protagonisti possono raccontare il progetto con toni informali, senza la pressione di un’intervista strutturata, lasciando emergere la chimica tra i due interpreti.

Pieraccioni è una presenza consolidata nel panorama della commedia italiana, capace di intercettare un pubblico trasversale con una coerenza stilistica rara. Herbert Ballerina, nome d’arte di Herbert Ballerina, porta invece una comicità più surreale e contemporanea, che negli ultimi anni ha conquistato spazi sempre più ampi nella televisione e nel cinema. La combinazione dei due lascia intravedere una pellicola che punta a mescolare registri differenti, e la loro apparizione tra i che tempo che fa ospiti del 1° novembre ha sicuramente acceso l’interesse del pubblico in vista dell’uscita.

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Elena Sofia Ricci e la profondità di un’ospite di lungo corso

Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più versatili e rispettate della sua generazione, con una carriera che attraversa teatro, cinema e televisione con uguale autorevolezza. La sua presenza tra gli ospiti di questa puntata aggiunge uno spessore diverso rispetto alla promozione cinematografica: Ricci porta con sé una riflessione sul mestiere dell’attrice, sulla narrativa italiana contemporanea e su un percorso artistico che continua a evolversi. Il programma di Fazio è da sempre uno dei pochi contesti televisivi in cui simili conversazioni trovano il tempo e lo spazio per svilupparsi senza essere compresse in pochi minuti.

Voci dall’attualità: Veltroni, Burioni, Scurati e Sayf

La puntata del 1° novembre ha confermato la struttura ibrida che distingue Che tempo che fa da qualsiasi altro talk show italiano: accanto ai protagonisti del cinema, il programma ospita regolarmente figure dell’intellettualità, della scienza e della politica culturale. Walter Veltroni, scrittore e già figura centrale della vita pubblica italiana, è intervenuto portando la sua prospettiva su temi che spaziano dalla memoria collettiva all’identità culturale del Paese.

Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico tra i più seguiti in Italia, ha rappresentato come di consueto la voce della medicina e della scienza in un contesto generalista, offrendo al pubblico un punto di riferimento affidabile su questioni sanitarie di attualità. La sua presenza fissa nel calendario degli ospiti del programma riflette una scelta editoriale precisa: rendere la comunicazione scientifica parte integrante del racconto settimanale.

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Antonio Scurati, scrittore e autore della saga M. dedicata al fascismo italiano, ha portato la letteratura al centro del dibattito, in un periodo in cui il rapporto tra storia, memoria e narrazione continua a essere al centro del discorso pubblico. Infine, Sayf ha rappresentato la componente musicale della serata, ampliando ulteriormente il perimetro tematico di una puntata già ricchissima.

Il format che resiste: Fazio, Littizzetto e Lagerbäck come asse portante

A tenere insieme questa varietà di voci e registri è naturalmente Fabio Fazio, affiancato come sempre dalle presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il trio funziona da anni come un meccanismo collaudato: Fazio gestisce i ritmi e le interviste con una tecnica che alterna curiosità genuina e discrezione; Littizzetto introduce la componente satirica e popolare che alleggerisce i momenti più seri; Lagerbäck garantisce continuità ed eleganza nella conduzione. Questa architettura ha permesso a Che tempo che fa di attraversare cambiamenti di rete — dal passaggio alla piattaforma Nove — senza perdere la propria identità riconoscibile.

La puntata è andata in onda a partire dalle 19:30, confermando una collocazione oraria che ha ormai fidelizzato una fetta consistente di telespettatori abituati a iniziare la domenica sera in compagnia del programma. Con gli che tempo che fa ospiti di questa settimana — dal cinema all’impegno civile, dalla scienza alla letteratura — la trasmissione ha ribadito la propria capacità di essere, al tempo stesso, specchio e amplificatore della cultura italiana contemporanea, in un momento in cui i talk show generalisti faticano sempre più a trovare una voce davvero propria.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.