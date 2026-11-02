Civil War, la visione distopica di Garland approda in prima serata su Rai 3 con Kirsten Dunst

Quando il cinema sceglie di guardare in faccia la violenza senza cercare eroi né villain, il risultato può essere scomodo e necessario allo stesso tempo. È

Quando il cinema sceglie di guardare in faccia la violenza senza cercare eroi né villain, il risultato può essere scomodo e necessario allo stesso tempo. È esattamente quello che accade con Civil War, il film del 2024 scritto e diretto da Alex Garland che Rai 3 ha trasmesso in prima visione venerdì 30 ottobre 2026 alle 21:20: un’opera che porta sul piccolo schermo una delle visioni più discusse del cinema distopico contemporaneo, con un cast che include Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny. Per chi si è sintonizzato su questo civil war film Rai 3, l’esperienza è stata tutt’altro che ordinaria.

Una storia di giornalisti in un’America spezzata

Il punto di partenza narrativo di Civil War è tanto semplice quanto perturbante: un gruppo di giornalisti attraversa un’America devastata dalla guerra civile nel tentativo di raggiungere Washington. Al centro della storia c’è la fotoreporter Lee Smith, interpretata da Kirsten Dunst, figura che incarna la tensione tra il dovere di documentare e il peso umano di ciò che si osserva attraverso un obiettivo.

Accanto a lei, Wagner Moura porta sullo schermo la dimensione più istintiva e adrenalinica del giornalismo di guerra, mentre Cailee Spaeny completa il terzetto principale con un personaggio che rappresenta una generazione diversa, che si avvicina al conflitto con occhi ancora capaci di stupirsi — o di essere traumatizzati. Nel cast figura anche Nick Offerman, la cui presenza aggiunge un ulteriore strato alla costruzione del potere politico immaginato da Garland.

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La scelta di seguire i giornalisti piuttosto che i combattenti è il gesto registico più radicale del film. Garland non racconta la guerra civile: la osserva attraverso chi la documenta, trasformando ogni inquadratura in una riflessione sul ruolo dei media quando le istituzioni collassano.

Alex Garland e la tradizione del cinema distopico europeo

Alex Garland è uno dei registi britannici più riconoscibili del panorama contemporaneo, noto per la capacità di costruire mondi plausibili a partire da premesse estreme. Con Ex Machina e Annihilation aveva già dimostrato di preferire la tensione psicologica allo spettacolo fine a se stesso. Civil War conferma questa inclinazione, ma sposta il terreno dall’ambientazione fantascientifica a qualcosa di molto più vicino al presente.

Quello che distingue il suo approccio è la rinuncia deliberata a qualsiasi spiegazione politica. Il film non dice chi ha torto, non indica i buoni né i cattivi tra le fazioni in conflitto. Questa scelta ha generato interpretazioni molto diverse — e qualche polemica — ma è anche ciò che rende l’opera più duratura rispetto a un semplice pamphlet audiovisivo. Civil War funziona come documento visivo di un’ipotesi, non come manifesto ideologico.

Perché il civil war film su Rai 3 meritava attenzione

La programmazione in prima visione su Rai 3 di questo civil war film non è una scelta casuale. Il canale ha una tradizione consolidata nell’ospitare cinema d’autore e opere che stimolano la riflessione, e Civil War si inserisce perfettamente in questa linea editoriale. Portare un titolo del 2024 in prima serata, con una certa distanza temporale dall’uscita cinematografica, permette al pubblico televisivo di avvicinarsi a un’opera già sedimentata nel dibattito critico internazionale.

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Per chi non aveva avuto modo di vederlo al cinema o sulle piattaforme, la messa in onda del 30 ottobre 2026 ha rappresentato un’occasione concreta. Il film di Garland non è intrattenimento facile: richiede attenzione, tolleranza all’ambiguità e disponibilità a uscire dalla visione senza risposte nette. Sono esattamente le qualità che il cinema d’autore chiede al suo spettatore.

Kirsten Dunst e il ritorno a ruoli di peso

Kirsten Dunst è l’elemento più sorprendente del casting. Dopo anni in cui la sua carriera aveva alternato produzioni di diverso peso specifico, l’attrice americana trova in Lee Smith un personaggio capace di valorizzare la sua capacità di trasmettere stanchezza emotiva senza mai scivolare nel sentimentalismo. Il suo volto — spesso inquadrato da Garland in primo piano, come se fosse anch’esso una fotografia — diventa la bussola morale dello spettatore in un mondo dove i punti di riferimento sono stati spazzati via.

La coppia che forma con Wagner Moura funziona proprio perché i due attori sembrano abitare lo stesso spazio con motivazioni diverse: lui più mosso dall’urgenza, lei da qualcosa di più simile alla rassegnazione consapevole di chi ha già visto troppo. È una dinamica che il film sfrutta con intelligenza, senza mai risolverla in modo definitivo.

Il passaggio televisivo di Civil War su Rai 3 chiude un percorso che ha portato uno dei film più discussi del 2024 fino al salotto di chi, quella sera di fine ottobre, ha scelto di spegnere il rumore di fondo e guardare davvero. Garland non offre consolazioni, ma offre qualcosa di più raro: la sensazione di aver visto qualcosa di onesto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.