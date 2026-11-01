Godzilla Minus Zero, il ritorno del kaiju: anteprima a Lucca Comics prima dell’uscita cinematografica del 12 novembre

C’è qualcosa di significativo nel fatto che il cinema giapponese torni a interrogarsi sulle macerie della guerra e sull’ombra atomica proprio attraverso il suo mostro più iconico. Godzilla Minus Zero, il nuovo film diretto da Takashi Yamazaki, arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026, ma il pubblico più attento ha già avuto la sua prima occasione di vederlo: il 31 ottobre 2026, in versione originale, al Lucca Comics & Games. Un’anteprima che non è solo un evento promozionale, ma un gesto culturale preciso, rivolto a una platea che conosce il peso di questo franchise.

Un sequel che nasce dall’Oscar del predecessore

Godzilla Minus Zero è il seguito diretto di Godzilla Minus One, il film che ha ridefinito il rapporto tra il kaiju eiga giapponese e il riconoscimento internazionale: il suo predecessore è stato il primo film live-action giapponese a vincere un Oscar per gli effetti visivi, un traguardo che ha trasformato Yamazaki in uno dei nomi più osservati del cinema asiatico contemporaneo. Questo sequel porta con sé tutto il peso di quell’eredità, e il regista non sembra intenzionato a alleggerirlo.

La storia si ambienta nel 1949, due anni dopo gli eventi del primo capitolo, in un Giappone ancora devastato dalla guerra e dalla prima apparizione del mostro. Il Paese cerca di ricostruirsi fisicamente e moralmente, mentre l’incubo post-atomico non si è dissolto: si è semplicemente trasformato. È in questo contesto che Godzilla Minus Zero costruisce la sua riflessione, usando il kaiju non come semplice spettacolo ma come metafora persistente del trauma collettivo.

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La prima mondiale a New York e il percorso verso l’Italia

Prima di approdare nei cinema italiani, Godzilla Minus Zero ha debuttato sulla scena internazionale il 26 settembre 2026 al New York Film Festival, una selezione che segnala inequivocabilmente l’ambizione del progetto: non si tratta di un blockbuster da consumare rapidamente, ma di un’opera che aspira a essere discussa nei contesti in cui si analizza il cinema come linguaggio. La Film at Lincoln Center, che ospita il festival, ha incluso il film nella sua programmazione ufficiale, confermando la statura del lavoro di Yamazaki.

Dalla premiere newyorkese all’anteprima toscana, il percorso del film verso il pubblico italiano è passato dunque per Lucca Comics & Games, dove il 31 ottobre è stato proiettato in versione originale. La scelta della lingua originale non è banale: consente di preservare le sfumature linguistiche e tonali di un film che parla di identità nazionale giapponese, e si rivolge a una fetta di pubblico sufficientemente preparata per apprezzare quella scelta.

Godzilla Minus Zero al cinema: 135 minuti e il formato IMAX

Quando Godzilla Minus Zero aprirà ufficialmente nelle sale italiane il 12 novembre 2026, lo farà con una durata di 135 minuti e con una distinzione tecnica che non ha precedenti nella storia del cinema giapponese: è la prima produzione live-action giapponese girata per il formato IMAX. Questa scelta non è puramente commerciale. Yamazaki ha costruito immagini pensate per essere amplificate, per occupare il campo visivo dello spettatore in modo totale, rendendo l’esperienza della distruzione e della vastità del mostro qualcosa di fisicamente coinvolgente.

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Il formato IMAX trasforma la visione in sala in qualcosa di qualitativamente diverso rispetto a qualsiasi altra fruizione: le sequenze ambientate nel Giappone del dopoguerra, con le sue città in ricostruzione e i suoi cieli carichi di minaccia, guadagnano una dimensione che lo schermo domestico non potrà mai restituire pienamente. Per chi vuole vivere Godzilla Minus Zero nella sua forma più compiuta, la sala cinematografica — e in particolare quella IMAX — resta l’unica scelta possibile.

Guerra, macerie e il kaiju come coscienza collettiva

Uno degli elementi più interessanti del progetto riguarda la sua fedeltà tematica alle origini del franchise. Il primo Gojira del 1954 nasceva come allegoria dell’angoscia nucleare nel Giappone postbellico; Godzilla Minus One aveva recuperato quella radice con una precisione quasi filologica. Godzilla Minus Zero non abbandona quella traiettoria: i temi del recupero post-bellico e delle conseguenze dell’era atomica restano al centro della narrazione, ambientata in un 1949 in cui le ferite della Seconda guerra mondiale sono ancora aperte e sanguinanti.

Yamazaki usa Godzilla come Yamazaki ha sempre usato i suoi elementi fantastici: non per evadere dalla realtà, ma per guardarla più direttamente di quanto il realismo puro consentirebbe. Il mostro è uno specchio, e ciò che riflette è la capacità umana di sopravvivere — e di ricominciare — anche dopo la catastrofe. In questo senso, il film si inserisce in una tradizione narrativa giapponese che va ben oltre il genere kaiju, toccando la letteratura del dopoguerra e il cinema di denuncia sociale.

Con il debutto a Lucca già avvenuto e l’uscita nazionale fissata per il 12 novembre, Godzilla Minus Zero si presenta come uno degli appuntamenti cinematografici più sostanziosi di questo autunno: un film che porta sullo schermo grande la riflessione sul trauma storico con la potenza visiva che solo il formato IMAX può amplificare, firmato da un regista che ha già dimostrato di saper trasformare lo spettacolo in qualcosa di più duraturo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.