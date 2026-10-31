Estranei, il gran finale su Rai 2: Laura e Bisan verso la resa dei conti tra segreti e pericoli

Con la messa in onda del 30 ottobre 2026, Estranei ha portato a conclusione il suo percorso su Rai 2, consegnando al pubblico un finale che, nelle settimane precedenti, aveva tenuto alta l’attenzione su una delle fiction crime più discusse dell’autunno televisivo italiano. Il finale di Estranei su Rai 2 ha rappresentato l’approdo naturale di una narrazione costruita su segreti sepolti, legami familiari tossici e un’indagine che, episodio dopo episodio, ha messo a nudo le contraddizioni di una piccola comunità.

Otto episodi, quattro serate: la struttura di una serie costruita per tenere

Estranei, diretta da Cosimo Alemà, si è sviluppata in otto episodi da circa cinquanta minuti ciascuno, distribuiti in quattro appuntamenti settimanali a partire dal 9 ottobre 2026. Una scelta di palinsesto che ha favorito una fruizione intensa, con due episodi per serata, mantenendo viva la tensione narrativa senza diluire eccessivamente il ritmo. Il formato, ormai collaudato per le crime series di produzione italiana, ha permesso alla storia di respirare senza perdere compattezza.

Al centro della trama c’è la scomparsa di Camilla Ruggeri e Manraj Singh, due giovani di Correggio, una città della provincia emiliana che diventa il teatro di rivelazioni progressivamente più scomode. La scelta di ambientare la vicenda in un contesto geografico preciso e riconoscibile ha conferito alla serie una concretezza che le crime italiane non sempre riescono a raggiungere.

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Laura e Bisan: due investigatrici, due mondi, un caso che le unisce

Elena Radonicich interpreta Laura Macchi, negoziatrice dei Carabinieri, un ruolo che richiede tanto la freddezza procedurale dell’investigatrice quanto la capacità di leggere le fragilità umane. Al suo fianco, Kel Giordano veste i panni di Bisan Singh, personaggio che porta nella serie una prospettiva doppiamente esterna: quella di chi indaga su una comunità di cui, in parte, condivide le radici attraverso il caso di Manraj.

Il rapporto tra le due protagoniste ha costituito il vero asse portante di Estranei: due donne con background diversi, costrette a collaborare su un’indagine che tocca le rispettive famiglie in modi che la serie ha costruito con cura episodio dopo episodio. Ricky Memphis, nel ruolo del maresciallo Bodini, completa il triangolo investigativo con una presenza che bilancia la centralità delle due protagoniste.

Il finale: «Sepolto» e «Nel nome del padre», gli episodi 7 e 8

La serata conclusiva del 30 ottobre 2026 ha visto andare in onda i due episodi finali: Sepolto, trasmesso alle 21.20, e Nel nome del padre, in onda alle 22.20. I titoli stessi sono indicativi della direzione narrativa: da un lato qualcosa di nascosto che affiora, dall’altro il peso delle eredità familiari che gravano sui protagonisti.

Nel finale di Estranei su Rai 2, Laura e Bisan si trovano a fare i conti con verità scomode sulle rispettive famiglie, in un climax che intreccia la dimensione investigativa con quella personale. La posta in gioco si fa concreta e pericolosa: Laura rischia la vita, elemento che sposta il finale dalla tensione psicologica a un pericolo fisico diretto, alzando ulteriormente il livello emotivo degli ultimi atti della serie.

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La scelta di intitolare l’episodio conclusivo Nel nome del padre suggerisce come il tema della trasmissione generazionale — dei segreti, delle colpe, delle responsabilità — sia rimasto centrale fino all’ultimo fotogramma. Una serie che ha usato la scomparsa di due giovani come punto di accesso a qualcosa di più profondo: le crepe invisibili che attraversano le famiglie e le comunità apparentemente ordinarie.

Cosimo Alemà e la regia di una crime italiana contemporanea

La firma registica di Cosimo Alemà ha guidato l’intera serie con una coerenza stilistica che ha contribuito a distinguere Estranei nel panorama della fiction Rai. Alemà ha costruito un’atmosfera che deve qualcosa alla tradizione del noir europeo, senza rinunciare alla specificità del territorio italiano — fisico e culturale — in cui la storia si radica.

La scelta di Correggio come sfondo non è casuale: una città reale, con una propria identità, capace di restituire quella sensazione di normalità incrinata che è il presupposto di ogni buona crime story. Il contrasto tra la quiete apparente di un luogo conosciuto e la violenza dei segreti che nasconde è uno dei motori narrativi più efficaci del genere, e Estranei lo ha sfruttato con consapevolezza.

Con la chiusura di questi otto episodi, Estranei lascia Rai 2 con una storia compiuta e due protagoniste — Elena Radonicich e Kel Giordano — che hanno dimostrato di saper reggere il peso di una narrazione esigente. Per chi avesse perso qualche puntata, la serie resta disponibile sulla piattaforma RaiPlay, dove l’intera stagione può essere recuperata on demand.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.