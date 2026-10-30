Dune: Part Three, AMC celebra l’universo di Herbert con i nuovi cestini a forma di verme delle sabbie

Nel marketing cinematografico contemporaneo, pochi oggetti promozionali hanno raggiunto la statura culturale di un semplice contenitore per popcorn. Eppure è esattamente quello che è accaduto nel 2024, quando AMC Theatres lanciò il primo dune popcorn bucket a forma di verme delle sabbie in occasione di Dune: Part Two, trasformando un gadget da sala in un fenomeno virale che ha attraversato meme, talk show e persino la televisione americana di prima serata. Oggi, a quasi due anni di distanza, AMC rilancia quella scommessa con due nuovi design per Dune: Part Three, in uscita nelle sale il 18 dicembre 2026.

Il ritorno del verme delle sabbie: cosa ha annunciato AMC

Stando a quanto riportato da Variety, AMC Theatres ha svelato due nuovi design di contenitori da collezione ispirati ai vermi delle sabbie dell’universo di Frank Herbert. Il pezzo più interessante tra i due è il cosiddetto Sandworm Thumper, un cestino dotato di un meccanismo funzionante che riproduce il thumper — il dispositivo che i Fremen utilizzano per battere la sabbia del deserto e attirare i vermi. Si tratta di un dettaglio non banale: non è un semplice oggetto da scaffale, ma un accessorio interattivo che integra un elemento narrativo preciso dell’universo di Dune nella logica del merchandising da sala.

Il secondo design è invece una versione a doppio verme delle sabbie, pensata per facilitare la condivisione tra due spettatori. L’idea di un contenitore doppio risponde evidentemente alla natura corale dell’esperienza cinematografica, ma ha anche un evidente valore scenografico: due teste di verme che emergono fianco a fianco hanno un impatto visivo immediato, perfetto per i selfie e per la diffusione organica sui social.

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Perché il dune popcorn bucket del 2024 è diventato un caso culturale

Per capire il peso di questo nuovo lancio, occorre tornare al 2024. Il primo dune popcorn bucket a forma di verme delle sabbie, commercializzato da AMC per Dune: Part Two, divenne rapidamente oggetto di una quantità quasi ingestibile di meme. La forma tubolare del contenitore, con la bocca del verme aperta al centro, scatenò l’immaginario del pubblico in direzioni che gli uffici marketing difficilmente avevano previsto. Il risultato fu una viralità enorme, amplificata da ogni angolo di internet.

Il momento più emblematico di quella stagione arrivò quando il cestino fu protagonista di uno sketch del Saturday Night Live, incentrato su un adolescente con piani decisamente alternativi per il souvenir. Quella parodia, più di qualsiasi campagna pubblicitaria, sancì l’ingresso del dune popcorn bucket nella cultura pop come oggetto autonomo, separato dal film che avrebbe dovuto semplicemente promuovere.

Una strategia di marketing che abbraccia l’ironia

La scelta di AMC di tornare con nuovi design per Dune: Part Three non è casuale né ingenua. È una mossa che dimostra una consapevolezza precisa: il pubblico ricorda quel cestino, ne ha riso, ne ha parlato, e probabilmente lo acquisterà di nuovo proprio per quella storia condivisa. Abbracciare l’ironia invece di ignorarla è una delle strategie più efficaci nel marketing contemporaneo, e il Sandworm Thumper sembra costruito esattamente con questa logica.

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Il meccanismo del thumper funzionante aggiunge uno strato di giocosità esplicita: è come se AMC stesse strizzando l’occhio al pubblico, riconoscendo che parte del fascino di questi oggetti risiede nella loro assurdità calcolata. Non si tratta più solo di un contenitore per popcorn, ma di un oggetto da collezione che porta con sé una memoria culturale precisa e riconoscibile.

Dune: Part Three e il contesto del lancio commerciale

Il film arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, una data strategicamente posizionata nel periodo natalizio, tradizionalmente tra i più redditizi per il box office globale. Il lancio del merchandise in anticipo rispetto all’uscita è una prassi consolidata, ma nel caso di Dune il dune popcorn bucket ha dimostrato di poter generare attenzione mediatica autonoma, funzionando come strumento promozionale a tutti gli effetti — e probabilmente con un costo di visibilità molto inferiore rispetto a una campagna pubblicitaria tradizionale.

Resta da vedere se il nuovo design riuscirà a replicare la traiettoria virale del predecessore. La ripetibilità dei fenomeni culturali spontanei è per definizione incerta: ciò che sorprende la prima volta raramente produce lo stesso effetto la seconda. Eppure AMC sembra aver capito che il pubblico di Dune è pronto a giocare ancora con i vermi delle sabbie — e che un thumper funzionante potrebbe essere esattamente il tipo di dettaglio capace di riaccendere quella conversazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.