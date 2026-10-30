Go Nagai a Lucca Comics: quando i robot da fumetto affrontano la guerra reale e gli incubi dell’intelligenza artificiale

Go Nagai onorato a Lucca Comics 2026 con mostra e conferenza. Il maestro del manga ripercorre la genesi di Mazinger Z e riflette su come i suoi incubi futuristici siano d

Quando i robot giganti di carta e inchiostro diventano il linguaggio con cui il presente descrive se stesso, significa che qualcuno aveva visto molto lontano. Go Nagai — il mangaka giapponese che ha ridefinito l’immaginario fantascientifico di intere generazioni — è stato tra i protagonisti assoluti di Lucca Comics & Games 2026, dove ha ricevuto un tributo d’eccezione sotto forma di mostra dedicata e ha tenuto una conferenza in cui ha ripercorso, tra l’altro, la genesi di Mazinger Z. Per chi è cresciuto in Italia con i robot del sabato mattina, l’incontro con Go Nagai a Lucca Comics rappresenta qualcosa di più di un evento fieristico: è un confronto diretto con la mitologia pop che ha plasmato decenni di cultura visiva.

Un maestro onorato tra le mura di Lucca

Lucca Comics & Games è da decenni il festival europeo di riferimento per il fumetto, il gioco e la cultura pop di derivazione nipponica, e l’edizione 2026 ha confermato questa vocazione con una scelta di grande peso simbolico: portare Go Nagai in Italia, nella città toscana, per una mostra e una serie di appuntamenti pubblici. L’accoglienza istituzionale non è mancata: Eugenio Giani ha dato il benvenuto al maestro in Toscana, partecipando personalmente all’evento e sottolineando il valore culturale della presenza di un autore che ha influenzato generazioni di lettori e spettatori italiani.

La mostra allestita in occasione della manifestazione ha offerto al pubblico uno sguardo ravvicinato sul mondo creativo di Nagai, un universo che abbraccia titoli diventati parte integrante dell’infanzia di chi oggi ha quaranta o cinquant’anni. Mazinger Z — noto in Italia come Mazinga — è solo il punto di partenza di una produzione sterminata che include Goldrake (UFO Robot), Devilman e Jeeg Robot d’Acciaio: opere che hanno attraversato i confini del Giappone per radicarsi profondamente nell’immaginario collettivo italiano, spesso con adattamenti musicali e doppiaggi che ne hanno amplificato l’identità locale.

La conferenza e la nascita di Mazinger Z

Il momento più atteso per molti appassionati è stata la conferenza tenuta da Go Nagai durante la manifestazione, nella quale il maestro ha ripercorso la genesi di Mazinger Z. Ascoltare direttamente dall’autore le origini di un’opera che ha definito il genere mecha — il filone dei robot giganti pilotati da esseri umani — è un’esperienza che va oltre la semplice curiosità bibliografica. Mazinger Z ha introdotto un’innovazione narrativa e visiva fondamentale: l’idea che un robot non fosse solo uno strumento, ma un’estensione del corpo e della volontà del suo pilota, quasi una protesi dell’anima umana proiettata nel metallo.

Questo concetto, che negli anni Settanta sembrava pura fantascienza, oggi risuona in modo diverso in un mondo dove la robotica militare, i sistemi autonomi e l’integrazione uomo-macchina sono argomenti di dibattito scientifico e geopolitico reale. La conferenza di Nagai a Lucca Comics si inserisce quindi in un dialogo più ampio tra passato immaginato e presente vissuto, anche se i dettagli specifici delle sue riflessioni durante l’incontro restano affidati alle testimonianze dirette di chi era presente in sala.

→ Leggi anche: Mediaset Infinity al Lucca Comics & Games 2026: RIFT e l'inedito One Piece segnano un nuovo capitolo nell'offerta premium della piattaforma

Go Nagai e l’Italia: un legame profondo

Pochi autori stranieri possono vantare con l’Italia un rapporto tanto radicato quanto quello di Go Nagai. Le sue opere sono arrivate sugli schermi televisivi italiani in un momento di grande apertura verso l’animazione giapponese, e hanno trovato terreno fertile grazie anche al lavoro di professionisti italiani che ne hanno costruito una seconda identità sonora. A Lucca Comics & Games 2026, questo legame si è reso visibile in modo emblematico con l’incontro tra Go Nagai e Vince Tempera, compositore storico delle sigle italiane di numerosi anime, tra cui UFO Robot, Capitan Harlock e Daitarn III.

L’incontro tra i due — il creatore giapponese delle storie e il musicista italiano che le ha accompagnate nell’immaginario del pubblico nostrano — è uno di quei momenti che sintetizzano perfettamente il carattere di Lucca Comics come luogo di dialogo tra culture. Vince Tempera ha scritto melodie che per milioni di italiani sono inseparabili dai personaggi di Nagai, al punto che la versione italiana di certi temi è diventata, per molti, quella “originale” nell’affetto e nella memoria.

Perché Go Nagai a Lucca Comics 2026 conta ancora

La presenza di un autore come Go Nagai a un festival come Lucca Comics non è semplicemente un omaggio nostalgico. È la conferma che certe opere hanno una capacità di sopravvivenza culturale che trascende le mode e i cicli dell’intrattenimento. Devilman, con la sua esplorazione della natura demoniaca dell’umanità, continua a essere riletto e reinterpretato. Mazinger Z è ancora un punto di riferimento per chiunque si occupi di narrativa robotica, dal cinema d’animazione ai videogiochi. Jeeg Robot d’Acciaio ha persino ispirato un film italiano di successo che ne ha rielaborato l’iconografia in chiave contemporanea.

Il festival toscano, con la sua capacità di attrarre autori di questa statura e di costruire intorno a loro eventi di approfondimento culturale, conferma il proprio ruolo come spazio in cui il fumetto e l’animazione vengono trattati con la serietà che meritano. Per chi ha vissuto l’evento dal vivo, la possibilità di ascoltare Go Nagai parlare delle sue creazioni e di incontrarlo fisicamente segna un capitolo difficile da dimenticare nella storia personale di ogni appassionato. Per tutti gli altri, rimane la consapevolezza che i robot di un mangaka giapponese degli anni Settanta continuano, a distanza di decenni, a interrogarci su chi siamo e su cosa stiamo costruendo.

Lucca Comics & Games 2026 ha saputo trasformare un incontro con un autore storico in qualcosa di più denso: un’occasione per riflettere su come certi immaginari, nati dalla fantasia di un singolo, finiscano per diventare patrimonio collettivo e, in qualche misura, profezia involontaria del mondo che abitiamo. Il festival di Lucca resta uno degli appuntamenti europei più significativi per chiunque voglia capire dove si incontrano cultura pop, memoria generazionale e futuro dell’intrattenimento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.