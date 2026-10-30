X Factor 2026, le Last Call segnano il passaggio verso i dodici finalisti: Alex Fontana conquista la giuria di Jake la Furia

La fase delle Last Call di X Factor 2026 ha chiuso il cerchio attorno ai dodici concorrenti che accederanno ai Live Show, definendo in modo definitivo le squadre dei quattro giudici e consegnando al pubblico un quadro più nitido delle ambizioni di questa edizione. È il momento in cui le speranze si trasformano in certezze o in delusioni, e in cui ogni singola performance assume un peso specifico che va ben oltre la semplice esibizione: qui si decide chi entra, chi resta fuori e, soprattutto, chi riesce a convincere un giudice che forse non era ancora del tutto persuaso.

Alex Fontana e la scelta di Jake la Furia

Tra i momenti più significativi delle Last Call, spicca senza dubbio la performance di Alex Fontana, che ha scelto di portare sul palco Last Nite dei The Strokes. Non è una scelta neutra: attingere al repertorio di una delle band più influenti del rock alternativo degli anni Duemila significa esporsi a un confronto impietoso, dichiarare un’estetica precisa e scommettere sulla propria capacità di abitare un suono già così definito senza limitarsi a imitarlo.

Fontana ha vinto quella scommessa. La sua interpretazione ha convinto Jake la Furia a riservargli un posto nella propria squadra, trasformando un momento di incertezza in una scelta netta. È esattamente il tipo di episodio che le Last Call sono costruite per produrre: la pressione del contesto amplifica ogni gesto, ogni nota, ogni scelta di arrangiamento, e chi riesce a restare lucido in quelle condizioni dimostra qualcosa che va oltre il talento tecnico. Dimostra una presenza scenica che i Live Show richiederanno ogni settimana.

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Il brano scelto da Fontana — con quella chitarra nervosa, quella voce che deve essere insieme graffiante e controllata — ha funzionato come una sorta di manifesto artistico involontario. Last Nite non è un pezzo che perdona l’approssimazione, e il fatto che Jake la Furia abbia deciso di puntare su di lui dopo quell’esibizione racconta molto sia del concorrente sia del giudice.

La composizione della giuria e il ruolo di Giorgia

X Factor 2026 si avvale di una giuria composta da Irama, Paola Iezzi, Jake la Furia e Francesco Gabbani, a cui si aggiunge la presenza di Giorgia nel ruolo di giudice. Si tratta di un panel che unisce sensibilità musicali molto diverse tra loro: il pop contemporaneo di Irama, l’elettronica e il clubbing di Paola Iezzi, il rap di Jake la Furia, il cantautorato ironico e raffinato di Gabbani. Giorgia porta una prospettiva ulteriore, quella di una voce che ha attraversato decenni di musica italiana con una coerenza stilistica rara.

La diversità della giuria non è un dettaglio decorativo: si riflette direttamente nelle scelte operate durante le Last Call, nelle tipologie di artisti selezionati, nei criteri impliciti che guidano ogni decisione. Ogni giudice tende a riconoscere — e premiare — ciò che risuona con la propria storia musicale, e questo produce squadre che sono, almeno in parte, autoritratti dei loro mentori.

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Le Last Call come specchio della stagione

La fase delle x factor 2026 last call non è semplicemente un passaggio burocratico verso i Live Show: è il momento in cui il programma rivela la propria identità più autentica. Le Bootcamp selezionano, le Categorie assegnano, ma le Last Call costringono a scegliere tra opzioni tutte valide, a privilegiare una visione su un’altra, a scommettere su un artista sapendo che quella scommessa diventerà pubblica settimana dopo settimana.

Dodici posti disponibili, quattro giudici, quattro squadre: la matematica è semplice, ma le dinamiche che si nascondono dietro ogni scelta sono tutt’altro che lineari. Chi ha convinto con una performance tecnica impeccabile? Chi ha mostrato una personalità artistica abbastanza definita da resistere alla pressione dei Live? Chi ha saputo leggere il momento e adattarsi, come ha fatto Fontana con la sua interpretazione degli Strokes?

I Live Show di X Factor 2026 sono iniziati il 23 ottobre 2026, e il programma va in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky. Ciò significa che le scelte operate nelle Last Call stanno già producendo i loro effetti sul palco, e che il pubblico può misurare in tempo reale quanto le intuizioni dei giudici si stiano rivelando fondate. È questa continuità narrativa — dalla selezione alla performance live, dalla promessa alla verifica — che rende la fase delle Last Call così determinante per comprendere l’intera stagione.

Quel che emerge con chiarezza, guardando alle Last Call di questa edizione, è che X Factor 2026 ha puntato su concorrenti con un’identità musicale riconoscibile piuttosto che su voci genericamente potenti. La scelta di Last Nite da parte di Alex Fontana, e la risposta immediata di Jake la Furia, sembrano sintetizzare perfettamente questa direzione: non basta cantare bene, bisogna sapere chi si è. I Live Show diranno se quella scommessa collettiva regge alla prova del palco.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.