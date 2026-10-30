Libera – Il caso Elena Palma esordisce con un 16,9% di share: i dati Auditel del 25 ottobre

Nella serata di domenica 25 ottobre 2026, il prime time televisivo italiano ha restituito un quadro chiaro sulle preferenze del pubblico: gli ascolti tv di Libera – Il caso Elena Palma hanno premiato Raiuno con un risultato solido e difficilmente contestabile, confermando che la fiction italiana di qualità mantiene ancora una presa forte sugli spettatori del fine settimana. Il debutto della seconda stagione della serie ha catalizzato l’attenzione di oltre due milioni e mezzo di italiani, lasciando la concorrenza di Canale 5 a distanza considerevole.

I numeri della serata: Raiuno guida con 16,9% di share

Secondo i dati Auditel relativi a domenica 25 ottobre 2026, Libera – Il caso Elena Palma ha totalizzato 2.626.000 spettatori, traducendosi in un 16,9% di share. Un risultato che posiziona la serie al primo posto della serata sia in termini di ascolto assoluto sia in termini di quota di mercato — una doppia vittoria che raramente lascia margini di interpretazione.

Sul fronte opposto, Canale 5 ha proposto Racconto di una notte, che si è fermato all’11,7% di share. Un distacco di oltre cinque punti percentuali che racconta con precisione lo squilibrio della serata: non un inseguimento ravvicinato, ma una differenza strutturale che riflette la fiducia consolidata del pubblico generalista nei confronti della produzione RAI.

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Lunetta Savino e la forza della fiction italiana su Raiuno

Al centro di questo successo c’è Lunetta Savino, protagonista della serie, la cui presenza garantisce una riconoscibilità immediata e un’autorevolezza narrativa che il pubblico domenicale apprezza. La fiction italiana, spesso discussa nei termini di un genere in cerca di rinnovamento, dimostra con questi numeri di saper ancora aggregare platee ampie quando dispone di interpreti solidi e di storie capaci di intercettare sensibilità diffuse.

Il titolo stesso, Libera – Il caso Elena Palma, porta in primo piano una protagonista femminile alle prese con dinamiche investigative e personali: una formula narrativa che negli ultimi anni ha trovato terreno fertile nella serialità italiana, e che in questo caso ha convinto più di 2,6 milioni di spettatori a sintonizzarsi su Raiuno nella fascia oraria più competitiva della settimana.

Il contesto del prime time domenicale e la sfida tra reti

La domenica sera rappresenta tradizionalmente uno dei terreni più contesi del palinsesto televisivo italiano. Le reti investono su titoli di punta proprio perché il pubblico del fine settimana tende a essere più disponibile alla visione prolungata rispetto alle serate infrasettimanali. In questo scenario, gli ascolti tv di Libera – Il caso Elena Palma segnalano che la scelta editoriale di Raiuno si è rivelata vincente, almeno in questa fase iniziale della nuova stagione della serie.

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Racconto di una notte su Canale 5, pur non raggiungendo la doppia cifra piena in modo netto, si attesta comunque su una quota che non può essere liquidata come un insuccesso assoluto: l’11,7% in una serata dominata da una concorrente così performante rappresenta un risultato che il network di Mediaset dovrà analizzare con attenzione per le prossime settimane.

Cosa indicano questi dati per la stagione televisiva in corso

Il fatto che gli ascolti tv di Libera – Il caso Elena Palma abbiano convinto fin dall’esordio della seconda stagione è un segnale rilevante per il palinsesto autunnale di Raiuno. Le seconde stagioni di una fiction portano con sé un pubblico già fidelizzato, ma richiedono anche di confermare — e possibilmente ampliare — la base di partenza. Un 16,9% di share con oltre due milioni e mezzo di spettatori suggerisce che quella base non solo è rimasta intatta, ma ha risposto con partecipazione alla nuova offerta narrativa.

Per approfondire i dati ufficiali sugli ascolti televisivi italiani è possibile consultare le rilevazioni di Auditel, l’ente che misura in modo sistematico le audience del piccolo schermo nel nostro Paese.

Quello che emerge dalla serata del 25 ottobre è, in definitiva, un equilibrio di forze che premia la continuità narrativa e la qualità della proposta: la fiction di Raiuno ha saputo tenere il campo con autorevolezza, e i prossimi appuntamenti domenicali diranno se questo avvio rappresenta una tendenza stabile o un picco isolato. Per ora, i numeri parlano chiaro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.