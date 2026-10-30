Salvatore Esposito compie 40 anni sul set di Piedone – Uno sbirro a Napoli

Ci sono compleanni che si festeggiano in famiglia, altri con gli amici, e poi ci sono quelli che si trascorrono sotto i riflettori di un set cinematografico, immersi nella città che più di ogni altra ha segnato la propria carriera. Salvatore Esposito ha compiuto 40 anni il 2 febbraio 2026 esattamente in questo modo: sul set di Piedone – Uno sbirro a Napoli, la serie Sky Original di cui interpreta il protagonista Vincenzo Palmieri, con le riprese della seconda stagione già in corso a Napoli da gennaio.

Un compleanno sul set di Piedone – Uno sbirro a Napoli

Quarant’anni sono una soglia che nella cultura popolare assume quasi sempre un peso simbolico, una linea di demarcazione tra ciò che si è stati e ciò che si vuole diventare. Per Esposito, quella data ha coinciso con una giornata di lavoro a Napoli, tra le strade e i vicoli che fanno da sfondo alla seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli. Non è un dettaglio secondario: tornare a vestire i panni di Vincenzo Palmieri a quarant’anni suonati, in una città che conosce bene, rappresenta un momento di continuità e al tempo stesso di rilancio nella carriera dell’attore napoletano.

Le riprese della seconda stagione erano già partite a gennaio 2026, confermando che il progetto ha trovato la sua solidità produttiva dopo il debutto della prima stagione. Napoli, ancora una volta, è il cuore pulsante della narrazione: non semplice cornice, ma personaggio a tutti gli effetti, capace di restituire quella texture urbana che la serie richiede per funzionare davvero.

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L’eredità di Bud Spencer e la reinvenzione del commissario Rizzo

Piedone – Uno sbirro a Napoli è una serie Sky Original che si ispira ai celebri film degli anni Settanta e Ottanta in cui Bud Spencer interpretava il Commissario Rizzo, personaggio entrato nell’immaginario collettivo italiano con una forza difficile da eguagliare. Riportare in vita un’icona del genere non è mai un’operazione neutra: richiede rispetto per la fonte originale, ma anche la capacità di trovare un linguaggio contemporaneo che giustifichi l’esistenza di una nuova versione.

La scelta di affidare il ruolo di Vincenzo Palmieri a Salvatore Esposito non è casuale. L’attore porta con sé una fisicità e una presenza scenica che si adattano bene all’eredità spenceriana, pur costruendo un personaggio che appartiene chiaramente al presente televisivo italiano. La seconda stagione, con le riprese avviate tra i vicoli partenopei, sembra voler approfondire questa identità ibrida: fedele allo spirito originale, ma capace di parlare a un pubblico abituato a narrazioni più stratificate e psicologicamente complesse.

Da Genny Savastano a Vincenzo Palmieri: due facce di Napoli

Il nome di Salvatore Esposito è indissolubilmente legato a Genny Savastano, il personaggio che ha interpretato nella serie Gomorra e che lo ha consacrato a livello nazionale e internazionale. Quella performance ha definito per anni la percezione pubblica dell’attore, costruendo un’associazione potentissima tra il volto di Esposito e il mondo criminale raccontato dalla serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

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Passare da Genny Savastano a Vincenzo Palmieri significa attraversare due Napoli radicalmente diverse: da un lato la città delle camorre e delle tensioni sociali irrisolte, dall’altro quella del commissario burbero ma giusto, dell’ironia popolare, di una certa idea di giustizia fatta con le proprie mani che i film di Bud Spencer incarnavano con leggerezza e affetto. Non si tratta di una fuga da un ruolo, ma di una dimostrazione concreta di versatilità: la capacità di abitare registri narrativi distanti senza perdere credibilità.

Il fatto che Esposito abbia scelto di continuare con la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli, portando avanti il personaggio di Palmieri, suggerisce un investimento personale nel progetto che va oltre la semplice continuità contrattuale. Compiere quarant’anni sul set, in una città che è anche la sua, ha una risonanza che difficilmente passa inosservata.

Le riprese a Napoli: una produzione radicata nel territorio

La scelta di girare a Napoli non è solo una questione di autenticità scenografica. È anche una decisione produttiva che riflette una tendenza sempre più marcata nel panorama televisivo italiano: radicare le produzioni nei territori che raccontano, con benefici che riguardano l’economia locale, la riconoscibilità internazionale e la coerenza narrativa del prodotto. Le riprese avviate a gennaio 2026 confermano che Piedone – Uno sbirro a Napoli continua a scommettere su questa impostazione.

Per una serie che si ispira a film in cui Napoli era già protagonista assoluta, tornare fisicamente in città con la seconda stagione è quasi un atto dovuto. Le strade, i mercati, i panorami sul golfo non sono sfondi intercambiabili: sono parte integrante del DNA narrativo di Piedone, e la produzione sembra averlo compreso fin dall’inizio.

Festeggiare quarant’anni sul set di una serie che porta avanti un’eredità culturale importante, in una città che è al tempo stesso fonte di ispirazione e palcoscenico naturale, è un’immagine che racconta molto di dove si trova oggi Salvatore Esposito nella sua carriera: in un momento di consolidamento, ma anche di apertura verso nuove possibilità che la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli potrà contribuire a definire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.