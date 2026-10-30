Zelig tra transizione e declino: quando il cambio di conduzione segna il passo di uno storico varietà

Quando un programma compie trent’anni e decide di rinnovarsi, il rischio è sempre lo stesso: perdere chi lo ama da sempre cercando di conquistare chi non lo conosce ancora. È esattamente la tensione che sta attraversando Zelig 30 in questo ottobre 2026, con i dati di zelig ascolti calo share che tracciano una curva discendente già dopo le prime due puntate della nuova stagione su Canale 5.

Dal debutto incoraggiante al secondo episodio in caduta libera

Il 7 ottobre 2026 Zelig 30 ha aperto la stagione con numeri tutto sommato positivi: 18% di share e 2,31 milioni di spettatori, una base di partenza che lasciava ben sperare per il prosieguo. Il ritorno del format comico più longevo di Canale 5 sembrava tenere, almeno nell’entusiasmo iniziale legato alla curiosità per il nuovo assetto.

La seconda puntata, andata in onda il 13 ottobre 2026, ha però raccontato una storia molto diversa: lo share è sceso a 14,4%, con 1,711 milioni di spettatori. In termini assoluti, significa quasi 600.000 telespettatori persi in una settimana sola — un calo che difficilmente può essere attribuito a una semplice variazione stagionale o a una concorrenza particolarmente agguerrita.

Tra le due puntate si apre quindi uno scarto di oltre tre punti e mezzo di share: un divario che, nel linguaggio degli ascolti televisivi, equivale a un segnale d’allarme difficile da ignorare.

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Il nuovo trio alla conduzione: Michelle Hunziker, Ale e Franz

Il cambiamento più visibile di questa stagione anniversario riguarda la conduzione. Al posto dell’assetto precedente, Zelig 30 ha puntato su un trio inedito composto da Michelle Hunziker, Ale e Franz. Una scelta che mescola la presenza televisiva consolidata della Hunziker con la comicità di lungo corso del duo lombardo, da sempre legato alle origini stesse del programma.

In teoria, una formula che avrebbe potuto funzionare: la credibilità pop della conduttrice svizzera da un lato, la continuità con l’anima comica del format dall’altro. In pratica, secondo quanto riportato da Tvblog.it, il nuovo team convince solo parzialmente il pubblico affezionato, che evidentemente fatica a riconoscersi in questa nuova configurazione. La fase di transizione — parola usata dagli stessi osservatori del settore — è ancora aperta, e il calo di share registrato dalla seconda puntata di Zelig ne è la conseguenza più misurabile.

Trent’anni di storia, un’identità da rinegoziare

C’è qualcosa di paradossale nell’osservare un programma che celebra i propri trent’anni affrontare una crisi di identità proprio nell’edizione anniversario. Zelig è nato nel 1996 come laboratorio di comicità emergente, diventando nel tempo una delle vetrine più importanti per il cabaret italiano. Generazioni di comici — da Aldo, Giovanni e Giacomo fino a nomi più recenti — hanno costruito carriere importanti passando per quel palco.

La forza storica del programma è sempre stata la capacità di rinnovarsi nel cast artistico mantenendo stabile la formula di conduzione. Invertire questa logica — cambiare chi guida il programma lasciando invariata la struttura degli sketch — è una scelta che richiede tempo per essere metabolizzata dal pubblico. E il pubblico televisivo, come ricordano impietosamente gli ascolti di Zelig di questo ottobre, non aspetta.

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Cosa dicono i numeri sul futuro del format

Un calo di quasi quattro punti di share in una settimana è un dato che Mediaset non può non prendere in considerazione. Detto questo, due puntate sono un campione ancora limitato per trarre conclusioni definitive sulla tenuta del programma nel lungo periodo. La terza e la quarta settimana di messa in onda saranno probabilmente decisive per capire se il calo degli ascolti di Zelig rappresenti un assestamento fisiologico — la normale perdita di curiosità dopo il debutto — oppure una tendenza strutturale legata alla nuova conduzione.

Quel che è certo è che 1,711 milioni di spettatori al 14,4% di share non è un risultato da ignorare per una rete generalista come Canale 5, soprattutto in una serata di prime time. Il confronto con il debutto a 2,31 milioni pesa, e la discussione sul nuovo assetto di Zelig 30 è già accesa tra gli appassionati di dati televisivi e tra chi segue le strategie di palinsesto di Mediaset.

Per approfondire l’andamento degli ascolti settimana per settimana, Tvblog.it sta seguendo da vicino la fase di transizione del programma con aggiornamenti puntuali.

La storia di Zelig è abbastanza lunga e solida da reggere un momento difficile. Ma la televisione generalista non concede pause di riflessione: ogni lunedì sera i dati Auditel restituiscono un verdetto, e quel verdetto — almeno per ora — dice che il nuovo trio alla guida del programma deve ancora trovare il modo di parlare davvero al pubblico che ha tenuto in vita questo show per trent’anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.