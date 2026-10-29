Tale e Quale Show, Selma consolida il suo dominio nella sesta puntata con la terza vittoria stagionale

La sesta puntata della stagione 2026 di Tale e Quale Show ha consegnato al pubblico di Rai1 un verdetto che ormai assume i contorni di una tendenza difficile da ignorare: Selma ha vinto ancora, conquistando la sua terza vittoria stagionale con un’imitazione di Dionne Warwick che le ha fruttato 86 punti, confermandosi la concorrente più dominante di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. Nella tale e quale show sesta puntata andata in onda il 29 ottobre 2026, il talento di Selma non ha lasciato spazio a interpretazioni ambigue.

Selma e Dionne Warwick: un’imitazione da 86 punti

Scegliere Dionne Warwick come soggetto da imitare non è mai un’operazione semplice. La cantante americana, la cui voce ha attraversato decenni di musica soul e pop con una precisione melodica quasi geometrica, rappresenta una sfida tecnica di prim’ordine per chiunque salga su un palco con l’obiettivo di restituirne non solo le note, ma l’intera presenza scenica. Selma ha affrontato questa prova raccogliendo 86 punti, un punteggio che nella logica competitiva del programma traduce in numeri ciò che la giuria e il televoto hanno percepito come una performance di livello superiore.

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Il dettaglio che rende questo risultato ancora più significativo non è il punteggio in sé, ma il fatto che si tratti della terza vittoria consecutiva nel corso della stessa stagione. In un format costruito sull’imprevedibilità delle imitazioni — dove ogni settimana i concorrenti affrontano artisti diversi, generi diversi, registri vocali e fisici spesso lontanissimi dalla propria zona di comfort — riuscire a primeggiare per tre volte in sei episodi è un dato che parla da solo.

Il dominio nella stagione 2026 di Tale e Quale Show

La stagione 2026 di Tale e Quale Show si trova ora al suo punto di svolta. Con sei puntate alle spalle e Selma già a quota tre vittorie, la competizione entra in una fase in cui gli equilibri interni del cast vengono inevitabilmente ridisegnati. Carlo Conti, padrone di casa di un programma che ha saputo mantenere una presenza stabile nel palinsesto di Rai1 attraverso diverse edizioni, si trova a gestire una gara in cui una singola concorrente ha già impresso il proprio marchio in maniera netta.

Il format di Tale e Quale Show assegna i punteggi attraverso una combinazione di giuria in studio e voto dei concorrenti stessi, un meccanismo che rende ogni risultato il frutto di più valutazioni sovrapposte. Il fatto che Selma abbia saputo convincere ripetutamente questo sistema articolato suggerisce una poliedricità interpretativa non comune: ogni vittoria è arrivata attraverso un’imitazione diversa, dimostrando una capacità di adattamento che va oltre la semplice padronanza vocale.

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Perché la terza vittoria cambia la lettura della competizione

Nel contesto di un talent show, la ripetizione del successo ha un peso narrativo e competitivo che la singola vittoria non può avere. La prima vittoria introduce un concorrente come possibile protagonista; la seconda lo conferma come elemento di spicco; la terza lo trasforma in un punto di riferimento attorno al quale si ridefinisce l’intera lettura della gara. Selma ha compiuto questo percorso in soli sei episodi, il che significa che le puntate restanti della stagione 2026 si apriranno con una domanda precisa: chi è in grado di interrompere questa sequenza?

La risposta a quella domanda è ciò che renderà le settimane successive di Tale e Quale Show particolarmente interessanti da seguire. La pressione si sposta ora sugli altri concorrenti, chiamati a trovare imitazioni e performance capaci di superare un’asticella che Selma ha alzato con una costanza che il programma raramente vede concentrata in una sola persona nel corso di una singola stagione.

Per chi volesse approfondire il format e la storia del programma, il sito ufficiale Rai di Tale e Quale Show raccoglie informazioni sulle edizioni e sulle puntate in corso. La tale e quale show sesta puntata del 29 ottobre 2026 resterà probabilmente uno degli appuntamenti più citati di questa stagione: non soltanto per il risultato di Selma, ma perché ha reso evidente che la competizione ha ormai una protagonista riconoscibile, e che le puntate a venire dovranno fare i conti con questo dato di fatto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.