Avengers: Doomsday e Dune – Parte Tre, il duello al box office di dicembre

Il 18 dicembre 2026 si preannuncia come una delle date più attese e più discusse nella storia recente del cinema commerciale: due colossi della fantascienza e del cinecomic condividono la stessa finestra di uscita, trascinando con sé il peso di aspettative colossali, fandom contrapposti e una domanda che rimbalza su ogni forum e ogni tavolo di redazione. Il confronto tra Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre — quello che molti hanno già ribattezzato con l’efficace portmanteau “Dunesday” — non è soltanto una questione di numeri al botteghino: è uno scontro di visioni, di linguaggi cinematografici, di pubblici che si sovrappongono senza mai coincidere del tutto. Analizzare questo duello significa capire dove sta andando il cinema di intrattenimento su larga scala.

Due franchise, due filosofie narrative

Mettere Avengers: Doomsday accanto a Dune: Parte Tre significa accostare due modi radicalmente diversi di concepire il blockbuster. Da un lato c’è il Marvel Cinematic Universe, una macchina narrativa che ha costruito negli anni un sistema di personaggi, rimandi e aspettative talmente stratificato da rendere ogni nuovo capitolo una event movie quasi per definizione. Dall’altro c’è Denis Villeneuve, il regista canadese che ha trasformato la saga di Frank Herbert in qualcosa di raro nel panorama contemporaneo: un’epica fantascientifica che si prende il tempo di respirare, che privilegia la densità visiva e tematica sulla velocità narrativa.

Questa differenza non è superficiale. Determina il tipo di spettatore che ciascun film è in grado di attrarre e, soprattutto, il tipo di esperienza che promette. Avengers: Doomsday si rivolge a un pubblico che conosce a memoria decenni di storie interconnesse e che arriva in sala già emotivamente investito. Dune: Parte Tre si rivolge a chi cerca qualcosa di più meditativo, a chi ha seguito con pazienza le prime due puntate e vuole vedere la conclusione di un arco narrativo ambizioso. Il rischio di cannibalizzazione reciproca esiste, ma è probabilmente inferiore a quanto si tenda a pensare.

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Il peso della storia Marvel al botteghino

Quando si parla di Avengers: Doomsday e del suo potenziale commerciale, i numeri storici del franchise parlano da soli. Il film medio targato Avengers ha incassato circa 1,9 miliardi di dollari a livello globale, con il picco assoluto rappresentato da Avengers: Endgame, che nel 2019 raggiunse i 2,8 miliardi di dollari, diventando per un periodo il film con il maggiore incasso della storia. Questi dati non garantiscono automaticamente risultati analoghi per il nuovo capitolo — il contesto del mercato cinematografico è cambiato, le abitudini del pubblico si sono evolute, e il MCU ha attraversato una fase di risultati altalenanti — ma forniscono una base di riferimento che nessun altro franchise in attivo può vantare con la stessa solidità.

Il ritorno di una formazione di supereroi su scala epica, dopo anni di storie più frammentate, rappresenta in sé un evento capace di mobilitare segmenti di pubblico che normalmente non frequentano le sale con regolarità. L’effetto raduno, quella sensazione collettiva di assistere a qualcosa di irripetibile insieme ad altri, è uno degli asset più difficili da replicare e uno dei più potenti nel determinare i risultati del primo weekend.

Villeneuve e la scommessa dell’epica lenta

Il percorso di Dune: Parte Tre è costruito su premesse diverse, ma non per questo meno solide. Denis Villeneuve ha dimostrato con i primi due capitoli di saper trasformare un materiale narrativo considerato per decenni inadattabile in un’esperienza cinematografica di grande impatto visivo e culturale. La saga di Herbert parla di potere, religione, ecologia e manipolazione — temi che risuonano con un’attualità sorprendente — e Villeneuve li ha trattati con una serietà che ha conquistato critica e pubblico in egual misura.

Il punto di forza di Dune al botteghino non è la velocità di apertura, ma la longevity: la capacità di restare in sala settimane dopo il debutto, di costruire un passaparola positivo, di attrarre spettatori che tornano più volte. Questo modello di successo è meno spettacolare nei report del primo weekend, ma può risultare altrettanto redditizio nel lungo periodo. La sfida per il terzo capitolo sarà mantenere la qualità che ha reso i precedenti così apprezzati, concludendo una storia complessa in modo soddisfacente.

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Cosa significa condividere la stessa data di uscita

La scelta di far uscire entrambi i film il 18 dicembre 2026 è una di quelle decisioni che i distributori prendono raramente a cuor leggero. Dicembre è storicamente uno dei mesi più ricchi per il cinema, grazie alle vacanze scolastiche, al clima favorevole alle uscite serali e a una tradizione culturale che associa il periodo natalizio alle grandi premiere. Condividere quella finestra significa però anche dividersi gli schermi, il personale delle sale, l’attenzione mediatica e, in parte, il pubblico.

Per le sale cinematografiche, avere due titoli di questa portata nella stessa settimana è una sfida logistica non banale: quante proiezioni assegnare a ciascuno? Come bilanciare la domanda nelle fasce orarie più ambite? Le risposte dipenderanno in larga misura dalle prevendite, che nelle settimane precedenti all’uscita diventeranno il principale indicatore della forza relativa dei due film. Al momento, qualsiasi previsione specifica sui numeri di apertura rimane nel campo della speculazione — e sarebbe un errore presentarla come certezza.

Quello che si può dire con ragionevole sicurezza è che il mercato globale è abbastanza ampio da sostenere entrambi i film, specialmente se si considera che le aperture internazionali tendono a distribuirsi su archi temporali diversi. Il vero duello, semmai, si giocherà sulla percezione: quale dei due verrà percepito come il film imperdibile di quella stagione, quello di cui si parla a cena, quello che genera le discussioni più accese sui social e nei podcast?

In fondo, è proprio questa dimensione culturale — più che i numeri grezzi del botteghino — a rendere il confronto tra Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre così affascinante da seguire. Due modi di fare cinema, due promesse al pubblico, un’unica data sul calendario: il 18 dicembre sarà un test importante non solo per i due franchise, ma per la salute complessiva di un cinema d’autore e di un cinema di franchise che, almeno per una volta, si trovano a competere sullo stesso terreno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.