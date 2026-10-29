Sky Voices, il primo canale tematico dedicato ai video podcast approda in televisione

Sky Voices è il primo canale tematico dedicato ai video podcast in televisione, disponibile dal 2 novembre 2026 al canale 118 con contenuti Sky Original e partner editori

Nel momento in cui il podcasting ha smesso di essere un fenomeno di nicchia per diventare uno dei formati più seguiti del panorama mediatico italiano, Sky compie un passo che ridefinisce i confini tra audio digitale, video e televisione tradizionale: il Sky Voices canale tematico dedicato ai video podcast arriva in televisione il 2 novembre 2026, inaugurando una convergenza che il settore broadcasting inseguiva da tempo senza ancora tradurla in un progetto editoriale strutturato.

Un canale che nasce dalla convergenza tra digitale e broadcasting

Sky Voices si posiziona come il primo canale tematico interamente dedicato ai video podcast nella televisione italiana, disponibile al canale 118 della piattaforma. Non si tratta di un esperimento marginale o di una finestra temporanea nel palinsesto: è un canale a sé stante, con una propria identità editoriale e una programmazione pensata per valorizzare un formato che ha conquistato decine di milioni di ascoltatori in tutto il mondo, portandolo finalmente sul grande schermo domestico.

La logica è chiara: chi ha già familiarità con i podcast in formato video su YouTube o sulle piattaforme digitali trova ora uno spazio dedicato all’interno dell’ecosistema televisivo, con la curatela editoriale e la qualità produttiva che ci si aspetta da un broadcaster come Sky. Il salto non è solo tecnologico — è culturale. Il podcast, nato come formato on demand e personale, entra in una dimensione lineare e condivisa, quella della televisione.

→ Leggi anche: Tale e Quale Show consolida il suo dominio nella prima serata con il 18,4% di share

Sky Original e partner editoriali: la struttura del palinsesto

Il palinsesto di Sky Voices si costruisce su due pilastri distinti ma complementari. Da un lato ci sono le produzioni Sky Original, che garantiscono continuità con l’identità del broadcaster; dall’altro, contenuti provenienti da quattro partner editoriali selezionati: Corax, OnePodcast, Vois e BSMT. Questa architettura ibrida permette al canale di coprire un ventaglio tematico ampio e rappresentativo del meglio che il podcasting italiano ha prodotto negli ultimi anni.

Le aree tematiche affrontate spaziano tra news, attualità, sport, crime, economia, cultura e intrattenimento — una mappa che rispecchia fedelmente le categorie più ascoltate nel panorama podcast nazionale. Non è una scelta casuale: significa che Sky Voices non si rivolge a un pubblico verticale, ma punta a intercettare fasce di spettatori molto diverse, ognuna con i propri interessi e abitudini di consumo.

I volti e le voci che animano Sky Voices

A dare sostanza al palinsesto ci sono nomi riconoscibili e autorevoli. Pablo Trincia, uno dei podcaster italiani più seguiti e apprezzati, guida i contenuti legati alla news. Mariangela Pira porta la sua competenza all’analisi economica, mentre Mia Ceran si occupa dell’attualità con il taglio giornalistico che la contraddistingue. Sul fronte della salute mentale e della riflessione personale, Stefania Andreoli offre un punto di vista che sempre più pubblico cerca nei podcast di approfondimento.

→ Leggi anche: Tale e Quale Show consolida il suo primato: il mercoledì di Rai 1 si tinge di successo con il 18,4% di share

Il calcio, che in Italia rimane il cuore pulsante dell’intrattenimento sportivo, è affidato a due voci storiche di Sky Sport: Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, capaci di raggiungere comunità di tifosi e appassionati che già li seguono in formato digitale. La loro presenza sul canale 118 rappresenta un esempio concreto di come Sky Voices voglia capitalizzare la fedeltà di pubblici già formati, spostandoli in un contesto televisivo senza tradirne le aspettative.

Perché questo progetto segna un momento editoriale rilevante

Il lancio di Sky Voices non è solo una notizia di palinsesto: è un indicatore di come l’industria televisiva stia ripensando il proprio rapporto con i formati nativi digitali. Fino a oggi, la televisione aveva guardato al podcasting come a un territorio separato — qualcosa che accadeva su Spotify, su YouTube, su Apple Podcasts, ma non sul televisore. Con il Sky Voices canale, questa separazione inizia a dissolversi in modo esplicito e strutturato.

La scelta di dedicare un intero canale — non una rubrica, non uno slot notturno — ai video podcast segnala che Sky considera questo formato maturo abbastanza da reggere una programmazione continuativa. È un segnale che altri broadcaster europei osserveranno con attenzione. Per chi volesse approfondire il contesto del lancio, TG24 Sky ha pubblicato un approfondimento dedicato che documenta il progetto nelle sue linee principali.

Sky Voices diventa così uno spazio in cui il meglio del podcasting italiano — nelle sue declinazioni giornalistiche, sportive, culturali e personali — trova una collocazione televisiva stabile. Il 2 novembre 2026 non è solo una data di lancio: è il momento in cui un formato che ha ridefinito il consumo audio degli ultimi dieci anni comincia a riscrivere anche le regole della televisione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.