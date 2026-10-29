Call of Duty, Peter Berg ridefinisce il videogioco come dramma bellico: oltre il mito dell’eroe

Quando un franchise videoludico tra i più redditizi della storia — con miliardi di dollari di vendite e decine di milioni di giocatori attivi — approda al cinema, la domanda inevitabile è sempre la stessa: si tratta di un adattamento fedele all’esperienza ludica o di qualcosa di radicalmente diverso? Nel caso del call of duty film diretto da Peter Berg, la risposta sembra orientarsi con decisione verso la seconda opzione, e le prime dichiarazioni del regista disegnano un progetto che ha poco a che fare con la spettacolarità action a cui il brand ha abituato milioni di fan.

Peter Berg e Taylor Sheridan: una coppia inattesa per un franchise enorme

La notizia che Peter Berg avrebbe diretto il film di Call of Duty aveva già di per sé il sapore di una scelta precisa. Berg è il regista di Lone Survivor e Deepwater Horizon, autore abituato a confrontarsi con il peso specifico del pericolo reale, con la fisicità del conflitto e con le conseguenze umane di situazioni estreme. Non un regista di blockbuster da effetti speciali, ma un narratore che tende a mettere al centro la dimensione psicologica ed emotiva dei suoi protagonisti.

Al suo fianco c’è Taylor Sheridan, che nel panorama contemporaneo rappresenta uno degli sceneggiatori e produttori più influenti degli ultimi anni — l’uomo dietro Yellowstone, Sicario e Hell or High Water. La collaborazione tra Berg e Sheridan, confermata da Deadline, suggerisce un approccio narrativo che privilegia la scrittura densa e i personaggi tridimensionali rispetto alla pura adrenalina visiva. Il progetto è prodotto da Paramount e Activision, con il coinvolgimento di Skydance.

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Il costo della guerra, non la gloria del combattimento

Berg ha anticipato con chiarezza quale sarà il cuore tematico del call of duty film: non la spettacolarità del combattimento, ma “il costo della guerra” e, soprattutto, “il costo di dover essere un guerriero”. Sono parole che tracciano una distanza netta dalla grammatica visiva del videogioco, dove il giocatore incarna un soldato d’élite praticamente invincibile, capace di sopravvivere a qualsiasi scenario con la giusta combinazione di riflessi e armamenti.

Il regista ha descritto l’adattamento come qualcosa dotato di “un’anima molto forte”, una formulazione che nella tradizione del cinema bellico americano segnala quasi sempre un’intenzione precisa: raccontare non la guerra come avventura, ma come esperienza che trasforma — e spesso distrugge — chi vi partecipa. È la stessa prospettiva che ha attraversato titoli come The Hurt Locker o American Sniper, film che hanno ridefinito il genere proprio allontanandosi dalla retorica eroica per abbracciare l’ambiguità morale e il trauma.

Un cambio di paradigma per gli adattamenti videoludici

Il call of duty film si inserisce in un momento particolarmente vivace per gli adattamenti di videogiochi al cinema e alla televisione. The Last of Us su HBO ha dimostrato che è possibile trasporre un’esperienza ludica in narrativa televisiva di qualità senza tradirne lo spirito. Fallout su Prime Video ha percorso una strada simile. Ma Call of Duty rappresenta una sfida diversa e per certi versi più complessa: il franchise non ha una narrativa lineare e condivisa come The Last of Us, ma una serie di capitoli relativamente autonomi accomunati da un’estetica militare e da una tensione geopolitica.

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La scelta di Berg e Sheridan di concentrarsi sul costo umano del conflitto piuttosto che sulla sua spettacolarità visiva è, in questo senso, una mossa che potrebbe rivelarsi tanto coraggiosa quanto rischiosa. Il pubblico che conosce Call of Duty attraverso i videogiochi è abituato a un’esperienza immediata, adrenalinica, dove la morte è reversibile e l’eroismo è quasi automatico. Portare quella stessa proprietà intellettuale in un contesto dove le conseguenze sono permanenti e il peso psicologico è centrale significa, di fatto, proporre qualcosa di quasi opposto.

La data del 2028 e le aspettative del settore

Con un’uscita prevista per il 2028, il film ha ancora davanti a sé un lungo percorso di sviluppo. Al momento non sono stati annunciati attori né sono stati resi pubblici dettagli sulla trama specifica. Ciò che è già chiaro, tuttavia, è l’ambizione del progetto: Berg e Sheridan non sembrano interessati a confezionare un prodotto di consumo rapido, ma a costruire qualcosa che possa reggere il confronto con il cinema bellico di qualità.

Secondo IGN, Berg ha già espresso apprezzamento per i personaggi della serie Modern Warfare, il che lascia intendere che il film potrebbe attingere a quella linea narrativa del franchise — tra le più apprezzate dalla critica per la sua relativa profondità drammatica rispetto ad altri capitoli della saga. Ma si tratta, per ora, di un’indicazione di contesto, non di una conferma ufficiale sulla trama.

Quello che il call of duty film promette, almeno nelle intenzioni dichiarate dal suo regista, è un’operazione culturalmente ambiziosa: prendere un brand associato nell’immaginario collettivo al puro intrattenimento e trasformarlo in uno spazio narrativo dove la guerra non è mai gloriosa, i soldati non sono supereroi e ogni scelta ha un prezzo reale. Se Berg e Sheridan riusciranno a mantenere questa promessa fino al 2028, il cinema bellico potrebbe avere uno dei suoi appuntamenti più discussi del decennio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.