Caro Mondo Crudele, la provincia e la crescita emotiva secondo Falsetti e Turbanti

Il cinema italiano continua a trovare nelle sue province più silenziose una fonte inesauribile di verità emotiva, e Caro Mondo Crudele — il film diretto da Niccolò Falsetti — ne è una conferma puntuale e tutt’altro che scontata. Uscito nelle sale italiane il 22 ottobre 2026 dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film si inserisce in un momento particolarmente fertile per il cinema di formazione nostrano, affrontando con sguardo attento e sensibile le contraddizioni più fragili dell’adolescenza.

Una storia di provincia, una bambina e la fine dell’innocenza

Il caro mondo crudele film ha come cuore narrativo la figura di Giovanna, una bambina di dodici anni interpretata da Aurora Malianni. La storia è ambientata ad Albinia, piccola località della Maremma toscana, alla fine degli anni Novanta: una scelta temporale e geografica che non è mai decorativa, ma funziona come una lente che amplifica l’isolamento emotivo e la claustrofobia affettuosa tipica della provincia italiana di quell’epoca.

Le riprese si sono svolte nella provincia di Grosseto, inclusa la zona di Ribolla, e l’aderenza al territorio si percepisce in ogni inquadratura: paesaggi che non cercano di essere belli in modo pittoresco, ma che restituiscono la texture autentica di un’infanzia trascorsa tra strade sterrate e silenzi adulti difficili da decifrare. La produzione è firmata da Disparte, con il supporto della Toscana Film Commission.

Il casting: 2.000 candidati per trovare la Toscana giusta

Uno degli aspetti più significativi del processo produttivo di Caro Mondo Crudele riguarda la ricerca del cast. Per popolare il film di volti autentici, la produzione ha selezionato 160 giovani toscani a partire da una rosa di 2.000 candidati: un lavoro di casting capillare che rivela l’ambizione del progetto di radicarsi nel territorio, non soltanto come sfondo ma come materia viva del racconto.

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Questa scelta richiama una tradizione del cinema italiano — da Rossellini ai film di Ermanno Olmi — in cui il non-professionista o il semi-professionista locale diventa strumento espressivo privilegiato. Il risultato, almeno nelle intenzioni dichiarate dalla produzione, è una coralità giovanile che amplifica la credibilità emotiva della protagonista Aurora Malianni, attorno alla quale ruota l’intero impianto drammatico.

Falsetti e Turbanti: una collaborazione che si consolida

La sceneggiatura di Caro Mondo Crudele porta la firma di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, affiancati da Tommaso Renzoni. Si tratta di una collaborazione che affonda le radici nel precedente lavoro di Falsetti: Margini, uscito nel 2022, aveva già dimostrato la capacità del regista di guardare alla provincia toscana senza romanticizzarla, costruendo personaggi mossi da pulsioni autentiche e spesso contraddittorie.

Con Caro Mondo Crudele, Falsetti sposta il punto di osservazione verso un’età ancora più vulnerabile — i dodici anni di Giovanna — e sceglie la fine degli anni Novanta come cornice temporale. È un’epoca in cui l’Italia stava cambiando rapidamente, ma nelle province quella trasformazione arrivava in ritardo, filtrata e distorta: un contesto che il film sembra voler usare per isolare i suoi personaggi in un tempo sospeso, dove le emozioni non trovano ancora un linguaggio adeguato per esprimersi.

La Festa del Cinema di Roma come trampolino

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma ha rappresentato per Caro Mondo Crudele un passaggio importante prima dell’uscita in sala. Il festival romano si è confermato negli ultimi anni come uno spazio privilegiato per il cinema italiano che non segue le logiche del blockbuster, offrendo visibilità a opere che puntano sulla densità emotiva piuttosto che sullo spettacolo visivo.

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L’accoglienza riservata al caro mondo crudele film in quella sede ha contribuito a costruire un’attesa concreta attorno all’uscita del 22 ottobre 2026, collocandolo nel panorama autunnale come uno dei titoli italiani più attesi da chi segue con continuità la produzione cinematografica nazionale. Per approfondire il contesto della Festa del Cinema di Roma e i film presentati in questa edizione, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.

Provincia come spazio narrativo, non come limite

Ciò che accomuna Margini e Caro Mondo Crudele è la convinzione — rara nel cinema italiano contemporaneo — che la provincia non sia un difetto da superare ma uno spazio narrativo dotato di una propria grammatica emotiva. Albinia e Grosseto non sono sfondi pittoreschi né simboli di arretratezza: sono ambienti che modellano i personaggi, ne condizionano i desideri e ne amplificano le solitudini.

In questo senso, il film si colloca in una tradizione che attraversa decenni di cinema italiano, ma lo fa con una voce propria, costruita attraverso un lavoro di scrittura collettiva e una regia che sembra fidarsi profondamente dei suoi interpreti — soprattutto di Aurora Malianni, chiamata a sostenere il peso emotivo di un’intera storia sulle spalle di una bambina di dodici anni.

Caro Mondo Crudele arriva nelle sale in un momento in cui il cinema italiano ha bisogno di storie capaci di parlare di emozioni senza sentimentalismo, di luoghi senza cartolina, di infanzie senza nostalgia compiaciuta. Che Falsetti e i suoi collaboratori siano riusciti nell’impresa è qualcosa che spetta ora agli spettatori giudicare — ma le premesse, costruite con rigore e radicamento territoriale, indicano una direzione chiara e meritevole di attenzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.