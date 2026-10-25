È un mondo difficile, il film di Federico Mottica sulla precarietà generazionale debutta a Alice nella Città

È un mondo difficile è il film di Federico Mottica presentato ad Alice nella Città 2026. Un'opera prima sulla precarietà generazionale con Elena Funari e Francesco Castel

C’è un momento in cui la giovinezza smette di essere promessa e diventa attesa — un’attesa spesso senza risposta, sospesa tra aspirazioni e una realtà che non sembra fare sconti. È un mondo difficile, il film di Federico Mottica presentato in ottobre 2026 ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia – Concorso, affronta esattamente questo territorio emotivo e generazionale, costruendo una storia in cui due giovani si muovono in un’Italia contemporanea che chiede loro di scegliere senza garantire nulla in cambio. Per un’opera prima, è un punto di partenza che merita attenzione.

Un’opera prima al centro del cinema italiano emergente

Che È un mondo difficile sia il debutto alla regia di Federico Mottica rende la sua presenza ad Alice nella Città ancora più significativa. La manifestazione, da anni punto di riferimento per il cinema giovane e per le nuove voci italiane, ha scelto di inserirlo nella sezione competitiva del Panorama Italia, riconoscendo nel progetto una voce capace di raccontare il presente senza filtri consolatori. Non è un posizionamento di routine: il Panorama Italia – Concorso è lo spazio in cui Alice nella Città seleziona le opere che ritiene più rappresentative del cinema italiano contemporaneo, e portarci un’opera prima significa scommettere su un autore che ancora deve dimostrare tutto, ma che già mostra una direzione precisa.

La produzione del film è firmata da Anemone Film in collaborazione con Rai Cinema, con Gianluca Arcopinto, Walter de Majo, Alessandro Elia e lo stesso Mottica nel ruolo di produttori. Un’alleanza tra strutture consolidate del cinema indipendente italiano e una realtà istituzionale come Rai Cinema, che segnala come il progetto abbia trovato supporto su più livelli prima ancora di arrivare al pubblico.

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Elena e Francesco: due traiettorie che si cercano senza trovarsi

Al centro di È un mondo difficile ci sono due protagonisti interpretati da Elena Funari e Francesco Castellaneta. Elena è un’aspirante attrice divisa tra i legami familiari e l’incertezza sulla propria vocazione — una figura che incarna una tensione molto concreta, quella di chi insegue un percorso artistico sapendo che la strada è stretta e che il prezzo da pagare può riguardare anche le relazioni più vicine. Francesco, invece, è uno studente di architettura innamorato di Roma, una città che nel film sembra quasi diventare un terzo personaggio, capace di attrarre e al tempo stesso di disperdere.

La narrazione del film ruota attorno all’idea del timing e del destino: due anime apparentemente fatte per incontrarsi, ma continuamente separate dagli eventi, dalle scelte, dalla vita stessa. È un meccanismo narrativo che ricorda certe storie di formazione europee, dove l’incontro mancato dice più di quello riuscito, e dove il senso di precarietà non è solo economica ma esistenziale — legata al chiedersi se si stia percorrendo la strada giusta nel momento giusto.

A completare il cast figurano Francesca Alice Antonini, Elia Nuzzolo, Antonio Bannò, Claudio Bigagli e Tonino Carotone, una composizione che mescola generazioni e registri diversi, suggerendo un film che non guarda alla precarietà giovanile come a un fenomeno isolato, ma la colloca dentro un sistema di relazioni più ampio.

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Alice nella Città 2026: il contesto giusto per questo tipo di cinema

Scegliere Alice nella Città 2026 come vetrina per È un mondo difficile non è casuale. La sezione parallela della Festa del Cinema di Roma è da anni uno degli spazi più attenti al cinema che racconta le nuove generazioni — non solo per il pubblico a cui si rivolge, ma per la sensibilità con cui seleziona i titoli. Portare in concorso un film che parla di giovani che cercano di orientarsi tra vocazione, amore e incertezza è coerente con la missione della manifestazione, che non ha mai ridotto il cinema giovane a un genere, ma lo ha trattato come uno sguardo sul mondo.

Per Mottica, la presenza in questa sezione rappresenta anche un’occasione di confronto con altri cineasti emergenti italiani e internazionali, in un momento in cui il cinema italiano indipendente sta cercando nuovi linguaggi per raccontare una realtà che cambia più velocemente di quanto le istituzioni riescano a registrare. Il fatto che È un mondo difficile sia sostenuto da Rai Cinema suggerisce anche una possibile traiettoria distributiva che potrebbe portarlo a un pubblico più ampio, sebbene per ora non siano state annunciate date di uscita in sala o su piattaforma.

Perché questo film merita attenzione oltre il festival

I film che parlano di precarietà giovanile rischiano spesso di scivolare nella sociologia illustrata, perdendo di vista i personaggi in favore del tema. Quello che distingue È un mondo difficile, almeno a giudicare dalla sua costruzione narrativa, è la scelta di mettere al centro due individui specifici — con le loro contraddizioni, i loro amori, le loro geografie interiori — lasciando che il tema emerga dalle storie piuttosto che imporsi su di esse. Elena che si interroga sulla propria vocazione artistica e Francesco che ama una città come Roma sono figure riconoscibili, ma non stereotipate.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sul film e sulla sua distribuzione, è utile fare riferimento alla scheda su Cinema Italiano, che raccoglie le informazioni di produzione verificate. Il debutto di Mottica ad Alice nella Città è un segnale che il cinema italiano continua a trovare autori capaci di guardare la propria generazione senza compiacenza e senza distanza — e questo, in un panorama che spesso preferisce la nostalgia alla cronaca del presente, è già una notizia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.