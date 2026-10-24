Se domani non torno: come Paola Randi trasforma il caso Giulia Cecchettin in una riflessione sull’assenza

Ci sono storie che il cinema non può raccontare come tutte le altre, e quella di Giulia Cecchettin è tra queste. Quando Paola Randi ha scelto di portare sul grande schermo il se domani non torno — il film che porta questo titolo e che arriva nelle sale italiane il 5 novembre 2026 — ha compiuto una scelta precisa e coraggiosa: non costruire un racconto sul delitto, ma dare forma cinematografica all’assenza, al vuoto lasciato da una ragazza di ventitré anni scomparsa l’11 novembre 2023.

Un biopic che nasce da un libro e da un padre

Il punto di partenza di Se domani non torno è letterario prima ancora che cinematografico. La sceneggiatura, firmata da Paola Randi insieme a Lisa Nur Sultan, è adattata dal libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli. È un testo che nasce dall’interno della perdita, dalla prospettiva di un padre che ha scelto di trasformare il dolore privato in testimonianza pubblica. Portare quel materiale al cinema significa misurarsi con una fonte che non è un fascicolo giudiziario né un archivio di cronaca, ma una voce personale, carica di memoria affettiva.

La produzione è firmata da Notorious Pictures, una delle realtà più attive nel cinema italiano contemporaneo. Il film è classificato come biopic, una categoria che in questo caso si carica di una responsabilità etica non ordinaria: raccontare una persona reale, giovane, strappata alla propria vita in circostanze che hanno attraversato l’intera opinione pubblica italiana.

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La prima alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città

Il film ha avuto la sua anteprima il 23 ottobre 2026, alla Festa del Cinema di Roma e nella sezione Alice nella Città, contesto non casuale: Alice nella Città è da anni uno spazio dedicato al cinema per ragazze e ragazzi, ai temi dell’identità e della crescita. Presentare Se domani non torno in quella cornice significa rivolgersi esplicitamente a un pubblico giovane, allo stesso universo generazionale di Giulia Cecchettin, e farlo con la consapevolezza che alcune storie devono circolare tra chi è più vicino, per età e per esperienza, a chi le ha vissute.

Il passaggio dalla premiere romana alle sale di tutta Italia avviene il 5 novembre 2026, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Giulia. Una prossimità temporale che non sembra casuale, e che trasforma l’uscita del film in qualcosa di più di una semplice programmazione distributiva.

Il cast e la sfida di dare corpo all’assenza

Il film può contare su un cast che include Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina e Tommaso Allione. La presenza di Timi — attore tra i più versatili del panorama italiano, capace di muoversi con eguale intensità tra teatro, cinema d’autore e produzioni popolari — suggerisce un approccio interpretativo che non cerca il sensazionalismo ma la profondità psicologica.

La vera sfida del film, però, è strutturale prima ancora che recitativa. Raccontare Giulia Cecchettin non attraverso la ricostruzione del crimine ma attraverso ciò che la sua assenza ha generato — nel padre, nella famiglia, nella comunità — significa ribaltare la grammatica del genere a cui questo tipo di storie viene spesso associato. Il true crime, nella sua forma più diffusa, tende a organizzare la narrazione intorno all’evento traumatico, alla sua ricostruzione, alla sua spiegazione. Se domani non torno, già nel titolo, sceglie un’altra direzione: il condizionale, il futuro che non è arrivato, la soglia che non è stata attraversata.

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Perché questo film conta, adesso

Il cinema italiano ha una lunga tradizione di confronto con la cronaca nera e con i casi che hanno segnato la memoria collettiva. Ma il caso di Giulia Cecchettin appartiene a un presente ancora aperto, a un dibattito sulla violenza di genere che non si è chiuso con le sentenze né con le commemorazioni. Portare questa storia al cinema nel 2026, a meno di tre anni dalla scomparsa, significa accettare la responsabilità di parlare a una ferita ancora viva.

La scelta di Paola Randi — regista con una filmografia che ha dimostrato sensibilità per le storie di formazione e per i personaggi femminili — di lavorare con Lisa Nur Sultan alla sceneggiatura aggiunge un ulteriore livello di riflessione. Sultan è una delle voci più interessanti della scrittura cinematografica italiana contemporanea, e la sua presenza garantisce che il testo non scivoli nella cronaca illustrata ma cerchi una dimensione più intima e più duratura.

Se domani non torno arriva nelle sale in un momento in cui il cinema italiano sta cercando, con risultati alterni, di misurarsi con il presente senza perdere la propria identità narrativa. Questo film, per come è stato concepito e per la materia che affronta, è uno dei titoli più significativi dell’autunno 2026: non perché prometta risposte, ma perché ha il coraggio di stare dentro una domanda ancora senza risposta. Per informazioni ufficiali sul film è possibile consultare la scheda di Notorious Pictures.

Nelle sale dal 5 novembre, Se domani non torno chiede al pubblico italiano di fare qualcosa di raro: non cercare la risoluzione di un caso, ma fermarsi davanti a ciò che rimane quando una vita viene interrotta. È un invito difficile, e proprio per questo necessario.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.