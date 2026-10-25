Festa del Cinema di Roma 2026: il trionfo italiano e i vincitori che ridefiniscono il panorama cinematografico

La 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma 2026 si conclude con il trionfo di Clio Barnard e premi significativi per l'Italia con Smutniak e Pierobon.

Si chiude con una cerimonia di premiazione che resterà impressa nella memoria del pubblico romano la Festa del Cinema di Roma 2026, giunta alla sua ventunesima edizione. Undici giorni di proiezioni, incontri e anteprime — dal 13 al 25 ottobre 2026 — hanno trasformato l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in un crocevia del cinema internazionale, con 119.788 presenze totali registrate lungo tutto il festival: un dato che racconta da solo la vitalità di una manifestazione ormai radicata nel calendario culturale europeo.

Il film vincitore: Clio Barnard conquista Roma

Il premio più atteso, il Miglior Film, è andato a I See Buildings Fall Like Lightning, diretto dalla regista britannica Clio Barnard. Un riconoscimento che premia uno sguardo cinematografico capace di coniugare rigore formale e intensità emotiva, e che conferma la capacità della Festa del Cinema di Roma 2026 di intercettare opere di qualità al di fuori dei circuiti festivalieri più battuti. Barnard, già nota per The Selfish Giant e Dark River, porta a casa anche il premio per la Migliore Interpretazione Maschile attraverso il suo protagonista: Anthony Boyle ha ricevuto il riconoscimento ex aequo, condividendo il podio con un attore italiano.

A completare il quadro dei premi principali, il Gran Premio della Giuria è stato assegnato a The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson, filmmaker americano che con questo lavoro conferma una vocazione narrativa fuori dagli schemi del cinema mainstream statunitense.

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I premi italiani: Pierobon e Smutniak protagonisti

Se il palmarès internazionale ha premiato il cinema britannico e americano ai vertici, la Festa del Cinema di Roma 2026 ha riservato soddisfazioni concrete anche alla produzione italiana. Paolo Pierobon ha conquistato il premio per la Migliore Interpretazione Maschile — ex aequo con Anthony Boyle — per la sua prova nel film Brianza. Pierobon è tra gli attori più rispettati del teatro e del cinema italiano contemporaneo, e questo riconoscimento arriva a consacrarne ulteriormente lo status anche sul piano festivaliero.

L’altro momento italiano della serata è stato quello legato a Kasia Smutniak: il suo film Mustang ha vinto il Premio del Pubblico, un riconoscimento che misura direttamente il rapporto tra un’opera e gli spettatori in sala. Per Smutniak, attrice di origini polacche ma da anni figura centrale del cinema italiano, si tratta di un risultato che va oltre il semplice consenso critico: il voto del pubblico racconta di un film capace di stabilire una connessione autentica con chi lo guarda.

Gli altri riconoscimenti: regia e interpretazione femminile

Il palmarès della ventunesima edizione si completa con due premi che meritano attenzione. La Migliore Regia è stata assegnata a Rafiki Fariala per Congo Boy, un’opera che porta sullo schermo una prospettiva geografica e culturale raramente presente nei festival europei, e che nella Festa del Cinema di Roma 2026 ha trovato una platea capace di accoglierla con interesse genuino.

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La Migliore Interpretazione Femminile è andata invece a Victoria Luengo per Sants: un riconoscimento che premia un cinema di lingua spagnola sempre più presente e rilevante nel panorama festivaliero internazionale, con un’attrice che ha costruito la propria carriera tra teatro e schermo con una coerenza artistica difficile da ignorare.

La cerimonia alla Sala Petrassi

La serata di premiazione si è svolta il 24 ottobre 2026 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con Ema Stokholma nel ruolo di conduttrice. La scelta della Sala Petrassi — spazio architettonicamente distinto rispetto alla più capiente Sala Santa Cecilia — ha conferito alla cerimonia un’atmosfera raccolta, quasi da teatro da camera, coerente con la natura di un festival che privilegia la scoperta rispetto allo spettacolo puro.

Per approfondire il programma completo e i dettagli del palmarès è possibile consultare la copertura di Sky TG24, che ha seguito la cerimonia in diretta.

Con quasi 120.000 presenze e un palmarès che spazia dal cinema britannico a quello africano, passando per le voci italiane e spagnole, la Festa del Cinema di Roma 2026 si chiude come un’edizione capace di tenere insieme ambizioni internazionali e radicamento nel tessuto culturale della città. Il cinema, ancora una volta, ha trovato a Roma uno spazio in cui essere guardato con la serietà e la curiosità che merita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.