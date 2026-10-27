Se ami qualcuno dillo, l’esordio intimo di Marco Bonini che ridefinisce i confini della confessione cinematografica

Se ami qualcuno dillo è l'esordio alla regia di Marco Bonini, un film sentito sulla paternità e le emozioni trattenute con Edoardo Leo e Claudia Gerini.

C’è qualcosa di coraggioso nel decidere di debuttare alla regia con una storia così esposta, così vicina al nervo scoperto dell’emozione trattenuta: Se ami qualcuno dillo è esattamente il tipo di film che non si nasconde dietro l’ironia o la distanza, e che porta il proprio titolo come un programma estetico e morale insieme. Presentato alla sezione Alice nella Città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma 2026 e recensito tra il 15 e il 16 ottobre 2026, il film segna l’esordio alla regia di Marco Bonini — finora conosciuto soprattutto come attore — con un’opera che affronta paternità, relazioni e la difficoltà tutta italiana di dire ad alta voce ciò che si prova. Il risultato è un lavoro sentito, a tratti ripetitivo, ma capace di raggiungere con onestà le corde emotive dello spettatore.

Un esordio con un cast di peso

La scelta del cast racconta già molto delle ambizioni del progetto. Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno formano un triangolo di interpreti che il cinema italiano conosce bene, ciascuno capace di muoversi con naturalezza tra commedia e dramma. In Se ami qualcuno dillo, Leo veste i panni di Sergio, un uomo che si risveglia da un coma e si trova a dover reimparare a stare nel mondo — non solo fisicamente, ma soprattutto nelle relazioni affettive che lo circondano. È una premessa che funziona come metafora potente: il risveglio dal coma come secondo atto della vita, come occasione obbligata di fare i conti con tutto ciò che è rimasto non detto.

Gerini e Mezzogiorno completano un quadro relazionale in cui ogni personaggio porta il peso di gesti emotivi trattenuti troppo a lungo. Bonini lavora sull’idea che l’incapacità di esprimere affetto non sia un difetto individuale ma una condizione quasi culturale, qualcosa che attraversa generazioni e famiglie intere prima di trovare, finalmente, una crepa da cui uscire.

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La paternità come motore narrativo del film

Al centro di Se ami qualcuno dillo c’è il tema della paternità, declinato con una sincerità che si avverte in ogni sequenza. Marco Bonini ha dichiarato apertamente che la storia ha un’ispirazione autobiografica: la figura del padre del regista ha fornito la metafora fondante dell’intero racconto, trasformando un vissuto personale in una narrazione universale. Questo tipo di operazione — portare sullo schermo un dolore o una scoperta intima — è sempre rischiosa, perché può scivolare nel sentimentalismo o nella compiacenza. Bonini riesce in larga parte a evitare queste trappole, mantenendo uno sguardo che è affettuoso senza essere indulgente.

Il film si interroga su cosa significhi essere padri e figli in un tempo in cui le parole d’amore sembrano sempre arrivare in ritardo, e su come un evento traumatico — come il risveglio di Sergio dal coma — possa diventare il catalizzatore di una trasformazione che la vita ordinaria non avrebbe mai permesso. È una struttura narrativa che ha radici solide nel cinema popolare italiano, ma che Bonini rilegge attraverso una sensibilità contemporanea e personale.

Punti di forza e limiti di un’opera prima

Come spesso accade con i film d’esordio costruiti attorno a una materia autobiografica, Se ami qualcuno dillo non è esente da difetti. La critica ha segnalato una certa ripetitività narrativa: alcune dinamiche emotive vengono ribadite più volte nel corso del film, come se Bonini non si fidasse completamente della capacità dello spettatore di cogliere la sfumatura al primo passaggio. Il rischio, in questi casi, è che l’insistenza finisca per indebolire proprio i momenti che avrebbero più forza se lasciati respirare.

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Eppure il film funziona, e funziona perché il suo cuore è genuino. Non c’è cinismo, non c’è furbizia commerciale in questo progetto: c’è un regista che ha scelto di raccontare qualcosa che gli appartiene profondamente, affidandosi a tre attori capaci di dare corpo e credibilità a personaggi che altrimenti avrebbero potuto restare figure di un racconto troppo schematico. Edoardo Leo in particolare dimostra ancora una volta di saper calibrare la propria presenza scenica con grande intelligenza, costruendo un Sergio credibile nella sua fragilità e nella sua graduale rinascita.

Alice nella Città e il contesto della presentazione romana

La scelta di presentare il film ad Alice nella Città — la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata a un pubblico giovane e alle famiglie, ma sempre più aperta a opere che parlano di relazioni in senso ampio — non è casuale. Se ami qualcuno dillo si rivolge a uno spettatore che non cerca la sperimentazione formale ma vuole essere toccato, vuole riconoscersi in uno schermo che parla di padri, figli, amori difficili da nominare. È un pubblico reale, spesso trascurato dalla critica più militante, e Bonini lo sa.

La presentazione romana ha confermato che il film sa come dialogare con chi lo guarda: le recensioni apparse tra il 15 e il 16 ottobre 2026 ne hanno riconosciuto la buona fede e l’efficacia emotiva, pur segnalando i limiti strutturali di un’opera prima che porta ancora i segni del lavoro su se stessa. Per il Cinematografo, il film rappresenta comunque un contributo sincero al cinema italiano contemporaneo.

Quello che rimane, alla fine, è un film che prende il proprio titolo sul serio: Se ami qualcuno dillo non è un’opera perfetta, ma è un’opera che dice qualcosa — e lo dice con la voce di chi ci crede davvero. Per un esordio alla regia, è già un punto di partenza significativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.