La Gradiva di Marine Atlan: il debutto che fonde iperrealismo e viaggio culturale

Nel panorama del cinema d’autore europeo, i film capaci di trasformare un viaggio scolastico in un atto di scoperta interiore sono rari quanto preziosi. La Gradiva, opera prima della regista francese Marine Atlan, è uno di questi: presentato alla Semaine de la Critique nell’ambito del Festival di Cannes 2026, il film porta sullo schermo il viaggio di una classe di liceali parigini verso Pompei, intrecciando coming-of-age e immaginario classico in un debutto che ha attirato l’attenzione della critica internazionale. Il La Gradiva film si impone già come uno degli esordi più discussi della stagione.

Un’opera prima nata tra Francia e Italia

La Gradiva è una coproduzione Francia-Italia, un dato che non è semplicemente burocratico ma costituisce la spina dorsale del progetto. Il film ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura italiano (MIC), un coinvolgimento istituzionale che riflette quanto il racconto di Atlan sia radicato nel territorio e nel patrimonio culturale della penisola. Pompei non è qui uno sfondo pittoresco o una cartolina turistica: è uno spazio che esercita una pressione narrativa sui personaggi, li costringe a confrontarsi con strati di storia e di morte che preesistono a qualsiasi adolescenza.

La scelta di una coproduzione bilaterale per un’opera prima è significativa. Significa che La Gradiva nasce già pensato come un dialogo tra due culture cinematografiche, quella francese — con la sua tradizione di cinema scolastico e di formazione — e quella italiana, depositaria dei luoghi fisici in cui il film respira. Questo equilibrio si riflette anche nella struttura produttiva, e rende il progetto di Atlan qualcosa di più complesso di un semplice road movie con sfondo antico.

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Il titolo e la figura della Gradiva

Il titolo del film non è scelto a caso. La Gradiva è il nome dato a un bas-rilievo conservato nei Musei Vaticani, che raffigura una figura femminile colta nell’atto di camminare, con un piede sollevato in modo tale da suggerire movimento e sospensione insieme. Questa immagine — di una donna che avanza, che è in cammino — diventa la chiave simbolica del film. Il bas-rilievo era già al centro di un celebre racconto dello scrittore tedesco Wilhelm Jensen del 1903, Gradiva: una fantasia pompeiana, e in seguito oggetto di un’analisi di Sigmund Freud, che vi lesse un’allegoria del desiderio e della memoria.

Che Atlan scelga questo riferimento per il suo debutto non è un gesto di erudizione fine a se stesso: è una dichiarazione di poetica. La figura della Gradiva — sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra il movimento e la pietrificazione — rispecchia la condizione stessa dei protagonisti adolescenti, a loro volta in bilico tra l’infanzia che si lascia e l’adultità che non è ancora arrivata. La Gradiva film lavora dunque su più livelli simbolici contemporaneamente, senza che questo appesantisca la narrazione.

La Semaine de la Critique e la ricezione a Cannes 2026

La Semaine de la Critique è storicamente la sezione del Festival di Cannes dedicata agli esordi assoluti: ogni film in selezione deve essere il primo o il secondo lungometraggio del regista. È una vetrina che ha lanciato carriere importanti, e la presenza di La Gradiva in questa sezione nel 2026 colloca il film di Atlan in una genealogia precisa di cinema d’autore emergente.

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Le recensioni apparse dopo la premiere hanno sottolineato l’approccio singolare della regista e quella che alcuni critici hanno definito una lyrical intelligence nella costruzione delle sequenze. Si tratta di un riconoscimento non scontato per un’opera prima, soprattutto quando il soggetto — adolescenti in gita scolastica — potrebbe sembrare a prima vista convenzionale. Atlan riesce evidentemente a trovare una prospettiva originale su un materiale narrativo apparentemente familiare, trasformando il viaggio verso i siti archeologici campani in qualcosa di più intimo e stratificato.

Il coming-of-age e il peso della storia

Al centro di La Gradiva c’è una classe di studenti parigini che si reca a Pompei. Il coming-of-age è un genere che il cinema europeo frequenta con continuità, ma raramente con la specificità geografica e culturale che sembra caratterizzare questo film. Pompei, città sepolta e restituita, è un luogo dove il tempo ha smesso di scorrere in modo lineare: i calchi delle vittime, le strade intatte, le case con i loro affreschi parlano di un’interruzione violenta e definitiva. Mettere degli adolescenti — esseri per definizione proiettati verso il futuro — in questo spazio carico di morte e di memoria è una scelta narrativa potente.

Il film sembra interrogarsi su cosa significhi crescere in presenza della storia, su come il contatto con una civiltà scomparsa possa modificare la percezione di sé. Non è un tema nuovo, ma la capacità di incarnarlo in personaggi credibili e in situazioni concrete è ciò che distingue un’opera riuscita da un esercizio di stile.

Per chi vuole approfondire il contesto della recensione completa su ICS Film, il dibattito critico intorno al film offre spunti di lettura che vanno ben oltre la sinossi. La Gradiva di Marine Atlan si presenta oggi come uno dei debutti più attesi della stagione, un film che porta con sé il peso di un titolo antico e la freschezza di uno sguardo nuovo — e che nel dialogo tra cultura francese e patrimonio italiano trova la propria ragione d’essere più profonda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.