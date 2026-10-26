Belve torna su Rai2 il 24 novembre: Federica Pellegrini e Francesco Totti tra gli ospiti confermati

Ci sono programmi televisivi che, nel panorama italiano, hanno saputo costruire un’identità così riconoscibile da rendere ogni ritorno un evento atteso ben oltre la cerchia degli appassionati di televisione: Belve su Rai2 è uno di questi. Il talk show condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata a partire dal 24 novembre 2026, e lo fa con una lista di ospiti che già nelle prime anticipazioni promette di alimentare il dibattito pubblico ben oltre i confini dello schermo.

Il ritorno di Belve su Rai2: una data che segna il palinsesto autunnale

Il 24 novembre 2026 è la data che i fan del programma hanno segnato in agenda. Belve, trasmissione di punta di Rai2 in prima serata, riprende la sua corsa in un autunno televisivo particolarmente affollato di offerte, confermando ancora una volta la capacità di Francesca Fagnani di costruire un format che non invecchia. Il merito del programma risiede in un’architettura semplice quanto efficace: interviste condotte con una precisione chirurgica, domande che non concedono vie di fuga, ospiti che — spesso per la prima volta — si trovano costretti a misurare le proprie parole con cura insolita. Non è intrattenimento nel senso convenzionale del termine; è qualcosa di più vicino a un esercizio di verità in diretta.

La notizia del ritorno di Belve su Rai2 ha circolato con anticipo grazie a Gabriele Parpiglia, che ha rivelato per primo i dettagli sugli accordi in corso per la nuova stagione. Un’anticipazione che ha immediatamente acceso l’attenzione mediatica, soprattutto per i nomi coinvolti.

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Federica Pellegrini: un’ospite confermata con un profilo da grande intervista

Federica Pellegrini è la prima ospite ufficialmente confermata per la nuova stagione di Belve su Rai2. La scelta non è casuale: la campionessa olimpica di nuoto rappresenta una delle figure più complete e sfaccettate dello sport italiano degli ultimi vent’anni, capace di attraversare decenni di carriera mantenendo una presenza pubblica costante e, spesso, polarizzante. La sua storia professionale — fatta di record mondiali, di una longevità agonistica straordinaria, di un rapporto complesso con la pressione e con l’esposizione mediatica — offre a Fagnani un terreno narrativo ricchissimo.

Al di là dei risultati sportivi, Pellegrini ha sempre saputo gestire con intelligenza la propria immagine pubblica, navigando tra la vita privata e quella professionale con una consapevolezza rara. Il confronto con la conduttrice di Belve si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione: due personalità forti, abituate a non cedere terreno, in uno spazio televisivo che non prevede armistizi.

Francesco Totti: accordo quasi chiuso, ma non ancora definitivo

Il secondo nome che ha catturato l’attenzione è quello di Francesco Totti. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia e ripreso da TVBlog, l’accordo per la partecipazione dell’ex capitano della Roma alla nuova stagione di Belve su Rai2 sarebbe quasi chiuso — una formula che nella grammatica delle trattative televisive significa che manca ancora qualcosa prima della firma definitiva, ma che la direzione è tracciata.

È una distinzione importante, e vale la pena sottolinearla: la presenza di Totti non è ancora da considerarsi confermata con la stessa solidità di quella di Pellegrini. Tuttavia, il solo fatto che le trattative siano a questo punto avanzato è sufficiente a rendere la notizia rilevante. Totti è uno dei personaggi pubblici italiani più attesi in un contesto come quello di Belve: la sua storia recente — la separazione, il dibattito mediatico che ne è seguito, la necessità di raccontare la propria versione in uno spazio che non ammette evasioni — lo rende un ospite potenzialmente decisivo per gli ascolti della stagione.

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Fagnani ha dimostrato nel tempo di saper gestire con precisione anche i profili più difficili da intervistare, quelli che arrivano in studio con una narrativa già costruita e la necessità di difenderla. Con Totti, se la trattativa dovesse concludersi positivamente, il programma si troverebbe di fronte a una delle interviste più cariche di aspettative degli ultimi anni.

Perché Belve continua a funzionare nel panorama televisivo italiano

Il successo durativo di Belve su Rai2 non si spiega soltanto con la qualità degli ospiti o con la bravura della conduttrice, per quanto entrambi gli elementi siano determinanti. C’è qualcosa di strutturalmente diverso in questo programma rispetto alla media dei talk show italiani: la rinuncia alla compiacenza. In un sistema televisivo che tende a proteggere i propri ospiti — o almeno a non metterli troppo in difficoltà — Francesca Fagnani ha costruito un format in cui la difficoltà è il punto di partenza, non l’eccezione.

Questo approccio ha generato nel tempo una serie di momenti televisivi che sono entrati nella memoria collettiva, clip che hanno circolato ben oltre il pubblico tradizionale della rete, alimentando discussioni sui social e nei media generalisti. È una forma di televisione che produce cultura, nel senso più ampio del termine: non si limita a registrare ciò che i personaggi pubblici vogliono dire, ma esplora ciò che faticano a dire. Per questo ogni nuova stagione del programma è attesa con un’aspettativa che va oltre il semplice intrattenimento.

Con il debutto fissato al 24 novembre 2026 in prima serata su Rai2, e con ospiti del calibro di Federica Pellegrini già in agenda e Francesco Totti in trattativa avanzata, la nuova stagione di Belve si posiziona come uno degli appuntamenti televisivi più significativi dell’autunno. Chi volesse seguire gli aggiornamenti ufficiali può fare riferimento al sito ufficiale della Rai. Resta da vedere se le trattative con Totti si chiuderanno nei tempi previsti — ma la sensazione è che il programma abbia già le carte per rendere questa stagione memorabile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.