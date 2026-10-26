Desiderio di Michela Cescon: quando Romana Maggiora Vergano ed Enrico Borello ridefiniscono i confini tra voglia e necessità

C’è un momento, nella carriera di certi attori di teatro e di set, in cui la macchina da presa smette di essere uno strumento altrui e diventa una voce propria. È esattamente ciò che è accaduto a Michela Cescon, protagonista di palcoscenici e schermi italiani da decenni, che con Desiderio firma il suo debutto alla regia, portando il film alla 21ª Festa del Cinema di Roma nell’ottobre del 2026. Un esordio che ha immediatamente attirato l’attenzione della critica e del pubblico, non solo per il peso del nome dietro la macchina da presa, ma per la qualità del progetto e per i due giovani attori scelti a incarnarlo.

Un romanzo romano al centro del film

Desiderio nasce dalla pagina letteraria: il film è tratto da un romanzo di Giorgio Montefoschi, scrittore romano capace di esplorare con precisione chirurgica le geografie sentimentali della borghesia italiana. Michela Cescon ha scelto questo materiale narrativo per costruire il suo primo lungometraggio da regista, e la scelta dice già molto sull’intenzione artistica: non un soggetto originale, non un adattamento di comodo, ma un testo che evidentemente conteneva qualcosa di necessario, qualcosa che valeva la pena tradurre in immagini.

La storia segue Livia e Matteo, due giovani che si incontrano a Roma tra la fine degli anni Ottanta e gli anni successivi, costruendo un legame capace di attraversare il tempo nonostante le scelte di vita divergenti che li separano. Roma non è soltanto uno sfondo: il film è stato girato interamente nella capitale, e la città entra nel racconto come elemento vivo, quasi un terzo personaggio, con le sue stratificazioni di memoria e i suoi paesaggi urbani che cambiano eppure restano riconoscibili attraverso i decenni.

→ Leggi anche: La sera a Roma di Enrico Vanzina: il ritorno al giallo e la spietatezza dello spettacolo italiano

Romana Maggiora Vergano ed Enrico Borello: il peso di portare Livia e Matteo

La scelta del cast è uno degli aspetti più significativi del progetto. Romana Maggiora Vergano, già nota al grande pubblico per il suo lavoro in produzioni di rilievo del cinema italiano contemporaneo, interpreta Livia con quella capacità di abitare il silenzio che la contraddistingue. Al suo fianco, Enrico Borello presta il volto e la presenza a Matteo, completando una coppia che sulla carta e sullo schermo sembra funzionare con la precisione di un meccanismo ben calibrato.

Nelle interviste rilasciate in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma, entrambi gli attori hanno parlato del lavoro con Michela Cescon come di un’esperienza capace di aprire spazi inattesi nell’interpretazione. La regista, forte della sua esperienza come attrice, ha evidentemente saputo costruire un dialogo con il cast fondato sulla fiducia reciproca e sulla comprensione profonda di ciò che significa stare davanti a una cinepresa. Il risultato, stando alle prime reazioni della proiezione alla Festa, è un film in cui i corpi e le espressioni dei due protagonisti portano il peso di un arco temporale lungo, senza che la narrazione perda mai il filo emotivo che lega i due personaggi.

Il debutto alla regia di Michela Cescon alla Festa del Cinema di Roma

Presentare un’opera prima in un contesto come la Festa del Cinema di Roma significa esporsi a un confronto immediato con una platea esigente, composta da professionisti del settore, critici e appassionati. Per Michela Cescon, questo confronto rappresenta un passaggio significativo: da interprete a autrice, da corpo davanti alla macchina a sguardo dietro di essa. Il debutto nel desiderio — inteso come tema e come titolo del film — non è casuale: la parola stessa suggerisce una tensione verso qualcosa di non ancora raggiunto, una proiezione nel futuro che ben si adatta a chi, come Cescon, si affaccia per la prima volta a un ruolo creativo di questa portata.

→ Leggi anche: Brianza di Simone Catania: quando il cinema racconta la crisi economica come bisogno contemporaneo

La Festa del Cinema di Roma ha confermato ancora una volta la sua vocazione a sostenere il cinema italiano contemporaneo, offrendo visibilità a opere che altrimenti rischierebbero di restare confinate ai circuiti più ristretti della distribuzione d’autore. La presenza di Desiderio nella programmazione della 21ª edizione è un segnale chiaro dell’interesse che il progetto ha suscitato già nella fase di sviluppo.

L’uscita nelle sale italiane è prevista per la primavera 2027

Per chi ha seguito la presentazione alla Festa o ha letto le prime impressioni della critica, l’attesa non sarà breve: Desiderio arriverà nelle sale italiane nella primavera del 2027. Un’uscita che lascia tempo sufficiente per costruire una distribuzione adeguata e per permettere al film di trovare il suo pubblico naturale, quello che al cinema cerca ancora storie capaci di parlare di relazioni umane con profondità e senza scorciatoie sentimentali.

Il debutto da regista di Michela Cescon con Desiderio si configura dunque come uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano dei prossimi mesi: un film che porta con sé la letteratura di Montefoschi, la Roma degli anni Ottanta e la forza di due attori capaci di sostenere il peso di un racconto che attraversa il tempo, nell’attesa di raggiungere finalmente le sale e un pubblico più ampio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.