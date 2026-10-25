Un tranquillo funerale di famiglia: Massimiliano Bruno e il politically (s)correct al cinema

Nel mezzo di un dibattito culturale sempre più acceso sulla libertà espressiva nel cinema comico italiano, Un tranquillo funerale di famiglia arriva nelle sale il 29 ottobre 2026 con una proposta precisa: ridere senza chiedere permesso, ma con la consapevolezza di dove si tracciano i confini reali tra ironia e offesa. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2026, porta la firma di Massimiliano Bruno — regista e sceneggiatore tra i più capaci nel navigare le acque agitate della commedia italiana contemporanea — e si candida a essere uno dei titoli più discussi dell’autunno cinematografico.

Un’opera originale con un modello dichiarato

Un tranquillo funerale di famiglia è un adattamento italiano di Death at a Funeral, il film diretto da Frank Oz nel 2007. Massimiliano Bruno ha sviluppato la sceneggiatura insieme a Edoardo Falcone, scegliendo di innestare il meccanismo narrativo dell’originale in un contesto familiare riconoscibilmente italiano, dove i silenzi di una vita intera esplodono nell’unico momento in cui nessuno vorrebbe che accadesse: il giorno dell’addio.

La trama ruota attorno a due fratelli, Daria e Riccardo, che si ritrovano a fare i conti con rancori irrisolti e segreti mai confessati proprio durante il funerale del padre. È una struttura classica della farsa — il luogo solenne che diventa teatro del caos — ma Bruno e Falcone la usano per costruire qualcosa di più stratificato: un racconto sulle famiglie che non riescono a parlarsi finché un evento estremo non le costringe a farlo.

Un cast di peso per una commedia ad alto rischio

La scelta del cast riflette l’ambizione del progetto. Accanto a Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti nei ruoli dei due fratelli protagonisti, il film può contare su una costellazione di volti che coprono generazioni diverse della commedia italiana: Diego Abatantuono e Stefania Sandrelli portano un’autorevolezza scenica difficile da replicare, mentre Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Alessandro Mauthe, Giulia Vecchio, Dino Abbrescia, Carlo Buccirosso, Carlo Amleto e Giovanni Iovino compongono un ensemble capace di sostenere il ritmo frenetico che il genere richiede.

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Bruno stesso ha definito il film come qualcosa di «basato sul ritmo, sulle trovate di sceneggiatura, sulle performance degli attori e sul politicamente scorretto». Un’affermazione che, nel clima attuale, suona quasi come una dichiarazione programmatica — e che alla Festa del Cinema di Roma ha inevitabilmente aperto una discussione più ampia.

Cosa significa davvero “politicamente scorretto” per Massimiliano Bruno

Il tema del politically incorrect nel cinema comico è uno dei più scivolosi del momento. Registi, sceneggiatori e produttori si trovano a dover bilanciare la libertà creativa con una sensibilità collettiva in continua evoluzione, spesso senza coordinate chiare. Bruno ha scelto di affrontarlo con una posizione netta, espressa durante la presentazione del film.

La sua dichiarazione più significativa è questa: «Un film non può mai essere scorretto; è scorretto se si bombardano e uccidono bambini.» È una distinzione che merita attenzione. Bruno non sta rivendicando la licenza di offendere chiunque in nome dell’umorismo: sta spostando il confine della scorrettezza dall’intenzione comica alla violenza reale, morale e fisica. In questa lettura, ciò che rende un’opera eticamente problematica non è il fatto di toccare argomenti scomodi, ma il modo in cui lo fa e — soprattutto — a chi fa del male nel farlo.

È una posizione che si inserisce in un dibattito molto più ampio, che attraversa il cinema europeo e americano da anni. La commedia ha sempre avuto il compito di dire ciò che non si può dire altrimenti: la questione è se lo strumento venga usato per smontare il potere o per colpire chi già ne ha poco. Bruno sembra consapevole di questa distinzione, e il fatto che la sollevi esplicitamente suggerisce che Un tranquillo funerale di famiglia non voglia essere provocatorio per il gusto della provocazione, ma voglia usare l’ironia come lente critica.

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Produzione, distribuzione e arrivo in sala

Il film è prodotto da No Name Entertainment con Rai Cinema, presentato da No Name Entertainment e Rai Cinema in associazione con Sony Pictures International Productions, e distribuito in Italia da 01 Distribution. Una filiera produttiva solida, che garantisce al film una presenza significativa nel circuito cinematografico nazionale.

L’uscita il 29 ottobre 2026 non è casuale: posizionarsi a ridosso di Halloween significa intercettare un pubblico che cerca intrattenimento di qualità in un periodo in cui le sale si riempiono. Per una commedia che gioca con la morte — non come orrore, ma come rivelatore di verità familiari — la scelta del periodo è quasi una trovata di marketing in sé.

Chi vuole approfondire il contesto dell’adattamento può consultare la intervista integrale a Massimiliano Bruno su Movieplayer, dove il regista sviluppa ulteriormente le sue riflessioni sul genere e sulle scelte narrative del film.

Un tranquillo funerale di famiglia arriva in un momento in cui la commedia italiana ha bisogno di dimostrare che può essere al tempo stesso popolare e consapevole. Con un cast di questa caratura, una sceneggiatura firmata da due autori affidabili e un regista che non evita le domande difficili, il film ha tutti gli elementi per riuscirci — e per tenere aperta la conversazione anche dopo che le luci in sala si spengono.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.