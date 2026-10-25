La Promessa, il dramma si consuma: Adriano rifiuta Martina mentre Curro ricorre alla violenza contro Pía

Scopri le anticipazioni de La Promessa: Adriano confessa a Martina mentre lei sposa Jacobo, e Curro minaccia Pía con il fucile tra fine ottobre e novembre 2026.

Nelle settimane più dense della stagione autunnale di La Promessa, la soap spagnola in onda su Rai1 sta portando la sua narrazione verso un’intensità che raramente si era vista nei capitoli precedenti: le anticipazioni de La Promessa che coprono il periodo tra fine settembre e i primi di novembre 2026 disegnano un quadro in cui ogni personaggio sembra spinto fino al limite delle proprie scelte, con conseguenze che ridefiniscono gli equilibri dell’intera tenuta. Non si tratta di semplici colpi di scena isolati, ma di una progressione drammatica che trasforma relazioni, tradisce alleanze e mette in discussione chi, in questo palazzo, abbia davvero il potere di proteggere qualcuno.

Martina, Adriano e il peso di un segreto impossibile da tacere

Al centro delle trame più discusse c’è il triangolo — o meglio, il nodo inestricabile — che coinvolge Martina, Adriano e Jacobo. Le anticipazioni confermano che Martina è rimasta incinta di Adriano, una situazione che la soap gestisce con la consueta crudeltà narrativa delle grandi produzioni iberiche: anziché portare alla luce la verità, il palazzo impone le sue regole non scritte. Martina accetta di sposare Jacobo per evitare lo scandalo, sacrificando la propria storia con Adriano sull’altare delle convenzioni sociali.

In questo contesto, la scena in cui Adriano dichiara a Martina che «non è stato un errore» — riferendosi alla loro relazione — acquista un peso narrativo straordinario. Non è un rifiuto nel senso classico del termine: è qualcosa di più doloroso, una confessione che arriva nel momento sbagliato, quando ormai le scelte sono già state fatte e il matrimonio con Jacobo è una realtà imminente. La soap costruisce qui uno di quei momenti in cui la verità emotiva e la verità sociale si scontrano frontalmente, e la seconda vince per inerzia, non per merito.

Questo tipo di dinamica è uno dei motori narrativi più efficaci di La Promessa: i personaggi non sono semplicemente vittime del destino, ma di un sistema di regole implicite che nessuno osa sfidare apertamente. Martina paga il prezzo più alto, costretta a portare avanti una gravidanza nell’ombra di un matrimonio che non rispecchia i suoi sentimenti.

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Curro e l’escalation di violenza: da Lorenzo a Pía

Se la storia di Martina è costruita sul silenzio e sulla rassegnazione, quella di Curro procede in direzione opposta: verso l’esplosione. Le anticipazioni de La Promessa documentano una progressione inquietante nel comportamento del personaggio, che nelle puntate di settembre 2026 arriva a minacciare Lorenzo con una pistola, in un episodio che già allora segnalava una rottura con i codici di comportamento attesi.

La svolta più drammatica arriva però nelle puntate previste tra il 26 ottobre e il 1° novembre 2026, quando Curro punta il fucile contro Pía, minacciando di sparare. È un passaggio che cambia la percezione del personaggio in modo irreversibile: Curro non è più semplicemente un giovane instabile, ma qualcuno capace di trasformare il dolore in pericolo concreto per chi gli sta vicino. La soap sceglie di non attenuare questo passaggio, lasciando che la scena con Pía abbia tutta la sua gravità.

Ciò che rende questa escalation narrativamente coerente è la traiettoria costruita negli episodi precedenti: Curro non esplode dal nulla, ma accumula frustrazioni, tradimenti percepiti e perdite che la serie ha seminato con pazienza. La violenza, in questo senso, è presentata come la conseguenza di un ambiente che ha sistematicamente ignorato i segnali di disagio del personaggio.

Angela e il mistero della lettera: un finale di capitolo che pesa

Un terzo filo narrativo, meno rumoroso ma ugualmente denso, riguarda Angela. Le anticipazioni rivelano che la donna scrive una lettera prima del matrimonio — un documento che non avrebbe dovuto essere letto in quel momento — e che Curro la trova priva di sensi, in abito da sposa. È un’immagine che condensa tutta l’ambiguità della serie: la sposa immobile, la lettera come voce posticipata, e Curro che ancora una volta si trova al centro di una situazione che supera la sua capacità di gestione.

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Questo intreccio tra la storia di Angela e quella di Curro suggerisce che la soap stia lavorando a una convergenza narrativa, portando i fili più distanti della stagione verso un nodo comune. La lettera non letta è un classico dispositivo melodrammatico, ma La Promessa lo usa con una certa intelligenza, lasciando che il segreto contenuto in quelle pagine agisca come elemento di sospensione piuttosto che di risoluzione immediata.

Perché queste settimane segnano un punto di svolta nella stagione

Guardando l’insieme delle anticipazioni de La Promessa per questo periodo autunnale, emerge un pattern chiaro: la serie sta accelerando verso risoluzioni che avevano bisogno di tempo per maturare. La gravidanza di Martina, la violenza di Curro, il mistero attorno ad Angela — sono tutti elementi che la soap ha introdotto gradualmente e che ora porta a un punto di massima tensione in modo quasi simultaneo.

Questo tipo di costruzione è tipico delle grandi soap iberiche, che tendono a far coincidere i momenti di crisi per creare una pressione narrativa collettiva sul pubblico. Il rischio, in questi casi, è di disperdere l’attenzione su troppi fronti; il merito di La Promessa, almeno in questa fase, è di mantenere ogni storia sufficientemente distinta da non confondersi con le altre, pur lasciando che si influenzino a vicenda. Chi segue la serie su RaiPlay può recuperare gli episodi già trasmessi e verificare di persona come questi sviluppi siano stati preparati nel corso delle settimane precedenti.

Quello che le prossime puntate sembrano promettere è che nessuno nel palazzo uscirà indenne da questo autunno: né chi ha scelto di tacere, né chi ha scelto di esplodere. La Promessa continua a dimostrare di saper usare le convenzioni del genere con una consapevolezza che, episodio dopo episodio, rende ogni attesa tutt’altro che scontata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.