Jeremy Renner ad Alice nella Città: dal trauma alla rinascita attraverso la finzione

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nel modo in cui Jeremy Renner ha scelto di tornare davanti a un pubblico: non su un red carpet patinato né in una conferenza stampa di routine, ma in dialogo con una giuria composta di ragazzi, in una delle sezioni più vitali del panorama festivaliero romano. La sua presenza a Jeremy Renner ad Alice nella Città 2026 ha trasformato un appuntamento del calendario autunnale in qualcosa di più denso — una riflessione pubblica sul confine sottile che separa il personaggio dall’uomo che lo interpreta, e sulla capacità dell’arte di offrire un linguaggio per esperienze che le parole ordinarie faticano a contenere.

Un premio che viene dai giovani, e vale di più

Nel corso della sua partecipazione ad Alice nella Città 2026, Renner ha ricevuto un riconoscimento dalla Giuria Giovani del festival — e la sua reazione ha detto molto sul momento che sta attraversando. Ricevere un premio da una giuria di ragazzi, ha dichiarato, è tutto ciò che può desiderare come attore. Non è retorica: per un uomo che ha attraversato una convalescenza lunga e faticosa dopo un grave incidente, il giudizio di chi guarda il cinema con occhi ancora privi di cinismo assume un peso specifico diverso rispetto a qualsiasi altro riconoscimento di settore.

Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, è da anni uno spazio pensato per costruire ponti tra le storie raccontate sullo schermo e il pubblico più giovane. Che Renner abbia scelto proprio questa cornice per la sua presenza italiana non sembra casuale: l’attore lavora con i bambini attraverso la propria fondazione, e il rapporto con le nuove generazioni è evidentemente una delle coordinate centrali della sua vita attuale.

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La masterclass e il memoir: raccontarsi senza filtri

Al centro della sua presenza al festival c’è stata una masterclass che ha permesso al pubblico di seguire Renner in un percorso narrativo insolito per un attore di franchise globale. Non si è parlato soltanto di tecnica recitativa o di aneddoti dal set, ma di qualcosa di più personale e più difficile da articolare: il processo di guarigione, la riscoperta di ciò che conta davvero, il modo in cui un’esperienza traumatica può riscrivere le priorità di una vita.

In parallelo, Renner ha presentato il suo memoir My Next Breath, un lavoro autobiografico che ripercorre il suo percorso di recupero dopo il grave incidente che ha segnato la sua vita recente. Il titolo stesso — il mio prossimo respiro — suggerisce la granularità con cui l’attore ha dovuto reimparare a misurarsi con il proprio corpo e con il tempo. Presentare un libro del genere in un festival del cinema non è un gesto promozionale ordinario: è un atto che propone la narrazione personale come forma d’arte a sé stante, capace di dialogare con la finzione cinematografica su un piano di pari dignità.

Hawkeye, quindici anni di colleghi e il ritorno al personaggio

Ad Alice nella Città, Renner ha anche presentato due episodi della serie Hawkeye, il che ha offerto al festival una dimensione più concretamente cinematografica e ha permesso di contestualizzare il suo percorso artistico all’interno dell’universo Marvel. Il dato che emerge con più forza è quello della continuità: Renner ha lavorato con gli stessi colleghi su Hawkeye per quindici anni, un arco temporale che nella logica dei franchise contemporanei rappresenta quasi un’anomalia, e che nella sua storia personale acquista un significato ulteriore.

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Tornare a un personaggio — e a un gruppo di lavoro — dopo un’esperienza che ha messo in discussione la possibilità stessa di continuare a recitare non è un fatto neutro. È una scelta che parla di radicamento, di fedeltà a qualcosa che precede e sopravvive al trauma. La serie Hawkeye diventa così, nel racconto che Renner offre di sé stesso, non soltanto un prodotto di intrattenimento ma un punto di riferimento identitario — uno degli assi attorno a cui si è riorganizzata la sua vita professionale e, in parte, personale.

La resilienza come «superpotere» dei ragazzi

Uno degli snodi più significativi della sua presenza al festival riguarda il modo in cui Renner ha parlato dei giovani e della loro capacità di affrontare le difficoltà. La resilienza dei ragazzi, ha affermato, è un superpotere — una formula che in bocca a un attore Marvel potrebbe sembrare un gioco di parole, ma che nel contesto della sua storia suona come una convinzione autentica, maturata attraverso il lavoro con i bambini nella sua fondazione e attraverso il confronto diretto con il pubblico giovane di Alice nella Città.

C’è una coerenza di fondo in tutto ciò che Renner ha portato a Roma in questi giorni di ottobre 2026: il memoir, la masterclass, la presentazione di Hawkeye, il premio ricevuto dai ragazzi. Sono tutti frammenti di un discorso unico sulla possibilità di ricominciare — non cancellando ciò che è accaduto, ma integrandolo in una narrazione più ampia. Il fatto che questo discorso si sia svolto all’interno di un festival dedicato al cinema per le nuove generazioni aggiunge un livello di significato che difficilmente si sarebbe potuto costruire altrove: Jeremy Renner ha scelto di raccontarsi a chi ha ancora tutto davanti, e quella scelta dice qualcosa di preciso su dove si trova adesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.