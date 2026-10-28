La caccia al nuovo James Bond: tre candidati nella fase finale

La corsa al titolo più ambito del cinema britannico entra nella sua fase più delicata: la ricerca del nuovo James Bond ha raggiunto un punto di svolta significativo, con la lista dei candidati ridotta a tre nomi che si contendono il ruolo di 007 nel ventisei esimo capitolo della saga. Le audizioni finali si stanno svolgendo a Londra in questi giorni — a partire dalla fine di ottobre 2026 — e nei prossimi giorni si capirà chi avrà la possibilità concreta di ereditare il mantello lasciato da Daniel Craig. Un processo che, come sempre nella storia della saga, genera attesa, speculazione e un interesse culturale che va ben oltre il semplice gossip cinematografico.

Tre nomi, un solo posto: il nuovo James Bond casting entra nel vivo

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, i tre attori rimasti in corsa per il nuovo James Bond casting sono Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Tre profili molto diversi tra loro, accomunati da una solida formazione teatrale e cinematografica britannica, e da una capacità di muoversi con disinvoltura tra produzione indipendente e grande schermo internazionale.

Callum Turner, noto al grande pubblico per la serie Masters of the Air e per il franchise di Animali Fantastici, porta con sé un’immagine fisica imponente e una presenza scenica che molti considerano naturalmente adatta all’iconografia bondiana. Jack Lowden, già apprezzato in Dunkirk di Christopher Nolan e nella serie Slow Horses, rappresenta invece un profilo più sottile e psicologicamente stratificato — esattamente il tipo di interprete che potrebbe interessare a un regista come Denis Villeneuve, noto per la sua predilezione verso personaggi complessi e interiori. Josh O’Connor, infine, ha conquistato la critica internazionale con The Crown e con Challengers, dimostrando una versatilità rara e una presenza che non ha bisogno di muscoli per imporsi sullo schermo.

Un franchise rinnovato: Villeneuve, Knight e Amazon MGM alla guida

Il contesto in cui si svolge questa selezione è profondamente diverso rispetto a qualsiasi precedente ricerca di un nuovo 007. Amazon MGM Studios ha rilevato la gestione della saga all’inizio del 2026, segnando di fatto l’apertura di un nuovo capitolo istituzionale per il franchise. La scelta di affidare la regia a Denis Villeneuve — autore di Arrival, Blade Runner 2049 e della saga di Dune — è già di per sé una dichiarazione d’intenti precisa: il prossimo Bond non sarà un film d’azione convenzionale, ma quasi certamente un’opera con ambizioni narrative e visive più elevate rispetto alla media del franchise.

A rafforzare questa direzione contribuisce la scelta dello sceneggiatore: Stephen Knight, creatore di Peaky Blinders, è un autore che conosce bene il territorio della mascolinità tormentata, dei codici morali ambigui e delle atmosfere cupe. Il suo apporto alla scrittura del personaggio potrebbe ridefinire Bond in modo sostanziale, avvicinandolo a una sensibilità contemporanea senza tradire l’essenza dell’archetipo. I produttori Amy Pascal e David Heyman completano un quadro creativo di primissimo livello, con una pedigree che spazia da Harry Potter a Once Upon a Time in Hollywood.

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La casting director Nina Gold, già responsabile di selezioni storiche come quella di Game of Thrones e di numerose produzioni BBC di prestigio, guida il processo di audizione con la consueta riservatezza. La sua presenza è una garanzia di rigore metodologico: Gold non lavora per la popolarità dei nomi, ma per la coerenza tra attore e visione registica.

Perché questo casting è diverso dai precedenti

Ogni transizione tra un Bond e il successivo ha sempre generato un dibattito culturale intenso, ma quello attuale porta con sé variabili inedite. Per la prima volta, il franchise opera sotto una proprietà americana — Amazon — che deve dimostrare di saper custodire un’istituzione profondamente britannica senza snaturarla. La pressione su questa scelta è quindi duplice: soddisfare i fan storici della saga e al tempo stesso costruire un Bond capace di parlare a un pubblico globale e generazionalmente diverso.

I tre candidati rimasti in corsa condividono una caratteristica significativa: nessuno di loro è una star nel senso hollywoodiano del termine, ma tutti e tre hanno costruito carriere solide attraverso la qualità delle interpretazioni piuttosto che attraverso il peso commerciale del nome. Questa è, storicamente, la formula che ha funzionato meglio per il franchise — basti pensare a quanto fosse relativamente poco conosciuto Daniel Craig al momento della sua nomina, nel 2005.

Tra le voci circolate nelle settimane precedenti figurava anche il nome di Jacob Elordi, ma secondo gli ultimi rumor l’attore australiano sarebbe fuori dalla corsa, lasciando il campo libero ai tre candidati britannici ora impegnati nelle audizioni finali a Londra. Una circostanza che, al di là del singolo nome, conferma la tendenza della produzione a privilegiare attori con radici culturali strettamente legate all’identità del personaggio.

Nelle prossime settimane, la decisione definitiva dovrebbe emergere — o almeno, così suggerisce la tempistica delle audizioni in corso. Qualunque sia il nome scelto, il prossimo James Bond erediterà un franchise in piena trasformazione, con una squadra creativa che ha tutte le carte in regola per restituirgli la rilevanza culturale che merita. Per consultare aggiornamenti diretti sulla produzione, è possibile seguire le comunicazioni ufficiali attraverso NME, che ha seguito da vicino gli sviluppi del casting. La spia più famosa del cinema sta per tornare — e stavolta, il volto che la incarnerà potrebbe davvero sorprendere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.