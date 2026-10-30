I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere: il killer cela ancora misteri nel nuovo capitolo Rai 1

Scopri come prosegue la terza stagione di Teresa Battaglia Figlia della cenere su Rai 1: gli episodi 5 e 6 rivelano nuovi indizi sul serial killer e avvicinano l'investig

La terza stagione di I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Rai 1, confermandosi uno degli appuntamenti serali più seguiti di questo autunno televisivo. Con gli episodi 5 e 6 andati in onda lunedì 26 ottobre 2026 alle 21:30, la serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti entra nella sua fase più intensa, avvicinando l’investigatrice protagonista a un confronto sempre più pericoloso con il serial killer al centro della trama.

Una stagione da otto episodi distribuiti su quattro serate

La struttura narrativa scelta per questa terza stagione è quella collaudata della fiction italiana di qualità: otto episodi totali, suddivisi in quattro prime serate su Rai 1, ciascuna con due appuntamenti consecutivi. Un formato che costruisce suspense settimana dopo settimana, lasciando il pubblico con abbastanza domande aperte da garantire il ritorno davanti allo schermo. Gli episodi 5 e 6, trasmessi il 26 ottobre 2026, rappresentano il giro di boa della stagione: il punto in cui le indagini smettono di raccogliere indizi e cominciano a convergere verso risposte che potrebbero rivelarsi scomode quanto le domande stesse.

La serie è prodotta per Rai 1 e si basa sulle opere letterarie di Ilaria Tuti, scrittrice friulana che ha creato il personaggio di Teresa Battaglia in una serie di romanzi di successo. Il passaggio dal libro allo schermo ha mantenuto intatta la complessità psicologica della protagonista, affidando il ruolo a Elena Sofia Ricci, la cui interpretazione è diventata uno degli elementi più discussi e apprezzati dell’adattamento televisivo.

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Chi è Teresa Battaglia: un’investigatrice tra lucidità e fragilità

Ciò che distingue Figlia della cenere dalla media delle fiction poliziesche italiane è la natura profondamente umana e contraddittoria della sua protagonista. Teresa Battaglia è una commissaria di polizia di straordinaria intuizione investigativa, ma porta con sé un peso che poche eroine televisive devono affrontare: una diagnosi di demenza, presumibilmente riconducibile all’Alzheimer, che minaccia di erodere progressivamente la mente che la rende unica nel suo mestiere. Questa tensione tra capacità intellettiva e declino neurologico non è un dettaglio di colore, ma il cuore drammatico dell’intera serie.

Elena Sofia Ricci costruisce il personaggio con una precisione che va ben oltre la recitazione convenzionale del genere poliziesco. Ogni scena in cui Teresa lotta per mantenere il filo di un ragionamento, o in cui si trova a dover nascondere ai colleghi i segnali del suo deterioramento, aggiunge uno strato di tensione che va a sovrapporsi all’indagine sul serial killer al centro della stagione. Il risultato è una fiction che funziona simultaneamente su due livelli: quello del thriller procedurale e quello del dramma interiore.

Il serial killer al centro di Figlia della cenere: cosa sappiamo

La terza stagione ruota attorno a una serie di omicidi che Teresa Battaglia è chiamata a risolvere, con un antagonista che la serie costruisce con attenzione, dosando le rivelazioni episodio dopo episodio. Il formato a due episodi per serata favorisce questo tipo di narrazione: ogni coppia di puntate apre e chiude un arco interno, ma lascia aperte le questioni più profonde legate all’identità e alle motivazioni del killer.

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Con gli episodi 5 e 6 trasmessi il 26 ottobre 2026, la stagione entra nella sua seconda metà, quella in cui tradizionalmente le fiction di questo tipo alzano la posta e accelerano il ritmo. Il confronto tra Teresa e il caso si fa più diretto, e la sua condizione personale rischia di diventare un fattore determinante non solo per la risoluzione dell’indagine, ma per la sua stessa incolumità.

Ilaria Tuti e l’adattamento televisivo: una fonte letteraria solida

Il fatto che I casi di Teresa Battaglia nasca da una penna riconosciuta come quella di Ilaria Tuti garantisce alla serie una base narrativa insolita per il panorama della fiction italiana. Tuti ha costruito il personaggio di Teresa Battaglia nei suoi romanzi con una profondità psicologica che raramente si trova nel genere poliziesco, e l’adattamento televisivo ha scelto di non tradire questa complessità per inseguire un pubblico più ampio. Il risultato è una serie che riesce a essere accessibile senza essere superficiale, popolare senza essere banale.

Per chi volesse approfondire la figura letteraria da cui nasce la serie, Il Libraio ha dedicato un approfondimento al rapporto tra i romanzi di Tuti e la trasposizione televisiva, offrendo un contesto utile per capire le scelte narrative della fiction.

Con due serate ancora davanti e quattro episodi da trasmettere, Figlia della cenere si trova ora nel momento più delicato della sua terza stagione: quello in cui ogni dettaglio accumulato nelle settimane precedenti deve trovare la sua collocazione in un quadro che, episodio dopo episodio, si fa sempre più nitido — almeno per gli spettatori, anche se non sempre per la sua protagonista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.