Odissea, Elon Musk pubblica il primo episodio della serie AI fedele al poema di Omero

Quando a luglio 2026 Elon Musk annunciò di voler realizzare un lungometraggio generato interamente dall’intelligenza artificiale ispirato all’Odissea di Omero, in molti considerarono l’impresa una delle sue consuete provocazioni digitali. Il 26 ottobre 2026, invece, il primo episodio è comparso su X — la piattaforma un tempo nota come Twitter — trasformando quella promessa in un oggetto concreto, sette minuti di video generati da Grok Imagine, lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dalla sua galassia tecnologica. L’odissea di Elon Musk con l’AI è dunque cominciata davvero, e il dibattito che ne è seguito dice molto sullo stato attuale della creazione narrativa assistita dalle macchine.

Dal poema omerico alla piattaforma social: cosa è stato pubblicato

Il video rilasciato il 26 ottobre 2026 è presentato come Episodio 1 di una serie, e dura sette minuti. La fonte di ispirazione dichiarata è il poema omerico per eccellenza: l’Odissea, il testo che da quasi tre millenni racconta il viaggio di Ulisse tra mostri, dèi e mari tempestosi. Musk aveva promesso che il lavoro sarebbe stato «storicamente accurato e fedele all’arte del poema di Omero», una dichiarazione d’intenti che posizionava il progetto non come una libera reinterpretazione pop, ma come un tentativo di aderenza filologica — ambizione insolita per un prodotto interamente generato da un algoritmo.

Lo strumento utilizzato è Grok Imagine, la componente visiva dell’ecosistema AI di Musk. La scelta di pubblicare il risultato direttamente su X — senza festival, senza distributori, senza sala cinematografica — riflette una logica già collaudata: la piattaforma come canale di distribuzione primario, capace di raggiungere milioni di utenti in poche ore e di generare conversazione immediata, nel bene e nel male.

Un esperimento che interroga l’industria audiovisiva

Ciò che rende questo episodio rilevante per l’industria cinematografica e seriale non è soltanto la sua esistenza, ma il contesto in cui si inserisce. L’odissea di Elon Musk con l’AI arriva in un momento in cui il dibattito sull’intelligenza artificiale applicata alla narrazione visiva è tutt’altro che accademico: sceneggiatori, registi e produttori continuano a confrontarsi con strumenti che evolvono a una velocità difficile da governare contrattualmente o creativamente.

Il fatto che Musk abbia scelto proprio l’Odissea — un testo di dominio pubblico, stratificato di traduzioni e adattamenti — non è privo di significato. È un terreno su cui nessun diritto d’autore può essere rivendicato, ma su cui il peso della tradizione culturale è enorme. Confrontarsi con Omero significa accettare un metro di giudizio altissimo, e la promessa di fedeltà storica e artistica ha inevitabilmente alzato le aspettative di chi ha seguito il progetto fin dall’annuncio estivo.

La reazione del pubblico e il confronto con il cinema tradizionale

Le fonti che hanno riportato l’uscita del primo episodio segnalano reazioni tutt’altro che unanimemente positive. HuffPost Italia ha documentato commenti critici apparsi direttamente su X, dove l’episodio è stato deriso da una parte degli utenti. È una risposta che merita di essere letta con attenzione: non si tratta necessariamente di un rifiuto pregiudiziale verso l’AI, ma di una valutazione — anche aspra — del risultato concreto rispetto alle ambizioni dichiarate.

Il progetto è stato accostato, nelle fonti, al lavoro di Christopher Nolan, che sta sviluppando la propria versione cinematografica dell’Odissea con mezzi produttivi tradizionali. Il confronto è inevitabile, ma anche parzialmente fuorviante: si tratta di due approcci alla stessa fonte letteraria che partono da premesse radicalmente diverse. Nolan lavora con attori in carne e ossa, troupe, budget hollywoodiani e anni di pre-produzione; Musk ha generato sette minuti con un algoritmo e li ha caricati su una piattaforma social. Sono esperienze che appartengono a ecosistemi distinti, anche se condividono lo stesso poema di partenza.

Cosa significa questo per il futuro della narrazione AI

Al di là della qualità percepita di questo primo episodio, l’esperimento di Musk pone domande concrete che l’industria dovrà affrontare. Può un sistema come Grok Imagine produrre contenuti narrativi che reggano il confronto con la produzione audiovisiva professionale? E soprattutto: chi definisce i criteri di «fedeltà» a un’opera letteraria quando a interpretarla è un modello linguistico e visivo addestrato su miliardi di dati?

L’odissea di Elon Musk con l’AI è, per ora, un episodio di sette minuti su una piattaforma social. Ma è anche un esperimento che ha già prodotto ciò che forse era il suo obiettivo più immediato: far parlare di sé, generare dibattito e posizionare Grok al centro di una conversazione culturale che va ben oltre il circuito tecnologico. Per sapere se il progetto manterrà le promesse di Omero, bisognerà attendere i prossimi episodi — ammesso che arrivino.

Nel frattempo, chi vuole farsi un’idea diretta può trovare il primo episodio su X, dove è disponibile gratuitamente. È lì che Musk ha scelto di aprire questa nuova frontiera narrativa — e lì che il pubblico sta già emettendo il proprio verdetto, senza filtri e senza intermediari. Sky TG24 ha seguito il lancio con una copertura dettagliata che ricostruisce i passaggi dall’annuncio estivo alla pubblicazione di ottobre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.