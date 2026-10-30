Pechino Express 2027: il cast ufficiale e la nuova rotta sudamericana

Il 30 ottobre 2026 segna un momento di svolta nella storia di uno dei reality di avventura più longevi della televisione italiana: Sky ha ufficialmente annunciato cast e rotta della nuova stagione, confermando che Pechino Express 2027 abbandonerà per la prima volta in modo così netto la sua vocazione asiatica per abbracciare un continente radicalmente diverso, il Sudamerica, ridisegnando così l’identità geografica e narrativa del programma.

Un cambio di continente che ridefinisce il format

La novità più dirompente è proprio questa: Pechino Express 2027 non attraverserà l’Asia. Il programma, che ha costruito la sua identità su rotte orientali e paesaggi lontanissimi dall’immaginario occidentale, compie un salto verso l’Occidente del mondo, puntando sul Sudamerica. Il sottotitolo scelto per questa edizione è La rotta dei due Oceani, una formula che già da sola evoca la vastità dell’impresa: attraversare un continente che si affaccia tanto sull’Atlantico quanto sul Pacifico significa confrontarsi con una diversità geografica, culturale e climatica straordinaria.

È una scelta che, sul piano editoriale, rappresenta un rischio calcolato. Il nome Pechino Express porta con sé un’associazione immediata con l’Asia, con i mercati affollati, i templi, le strade polverose del Sud-Est asiatico. Portare quel nome in Sudamerica significa scommettere sulla forza del brand e sulla fedeltà del pubblico, convinti che ciò che tiene incollati gli spettatori non sia tanto la geografia quanto la dinamica umana delle coppie in gara. Stando a quanto riportato da Corriere Style, il nome del programma resta invariato nonostante il cambio di continente — una scelta deliberata che segnala continuità di format piuttosto che rilancio.

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Costantino della Gherardesca ancora al timone

A garantire quella continuità ci pensa Costantino della Gherardesca, confermato anche per questa edizione nel ruolo di capitano dell’spedizione. La sua presenza è ormai parte integrante del DNA del programma: il suo stile ironico, colto e volutamente eccentrico funziona da contrappeso narrativo rispetto alla brutalità fisica e emotiva dell’avventura. In un reality dove le coppie vengono messe a nudo dalle privazioni e dalla stanchezza, della Gherardesca porta una voce che sa essere al tempo stesso distaccata e partecipe, capace di trasformare ogni tappa in qualcosa che va oltre la semplice gara di sopravvivenza.

La sua conferma non è una sorpresa, ma è comunque una notizia rilevante: in un momento in cui molti format televisivi faticano a trovare stabilità nei volti conduttori, Pechino Express dimostra di aver trovato nel suo capitano una figura difficilmente sostituibile.

Rocco Siffredi e le dieci coppie ufficiali

Sul fronte del cast, la conferma più discussa è quella di Rocco Siffredi e sua moglie, che parteciperanno alla competizione come coppia ufficiale. La presenza dell’attore — figura tra le più note e controverse dell’industria dell’intrattenimento italiano — è destinata a generare attenzione mediatica considerevole, indipendentemente da come si comporterà lungo la rotta. In un programma che mette alla prova i legami affettivi oltre che la resistenza fisica, la scelta di partecipare in coppia con la propria moglie aggiunge una dimensione personale e potenzialmente rivelativa al suo percorso.

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In totale, le coppie in gara sono dieci. L’identità completa di tutti i concorrenti non è al momento interamente disponibile nelle fonti ufficiali accessibili, ma l’annuncio del 30 ottobre ha già alimentato una discussione vivace sui social e nelle redazioni di settore. È la natura stessa di Pechino Express a rendere il cast uno degli elementi più attesi: la chimica — o l’attrito — tra i componenti di ogni coppia è spesso più avvincente della competizione vera e propria.

Dove e quando vedere Pechino Express 2027

La distribuzione del programma seguirà il canale tradizionale: Pechino Express 2027 andrà in onda esclusivamente su Sky, con la possibilità di seguirlo in streaming solo su Now. Non è prevista, almeno stando alle informazioni attualmente disponibili, una finestra su piattaforme terze o sulla televisione in chiaro. Chi non è abbonato a Sky o Now dovrà dunque attendere eventuali sviluppi futuri nella strategia distributiva, ma per il momento il programma resta un contenuto premium, coerentemente con il posizionamento che Sky ha scelto per i suoi reality di punta.

La data di messa in onda precisa nel corso del 2027 non è ancora stata comunicata ufficialmente, e sarebbe prematuro indicarne una. L’annuncio di oggi serve a fissare il perimetro del progetto — rotta, cast, piattaforma — lasciando ai prossimi mesi il compito di riempire i dettagli operativi.

Quello che emerge con chiarezza, però, è che Pechino Express non ha alcuna intenzione di rallentare: con La rotta dei due Oceani, il programma si prepara a raccontare un Sudamerica che pochi reality italiani hanno esplorato con questa ambizione, affidando la narrazione a dieci coppie che dovranno imparare — ancora una volta — che il viaggio più difficile è sempre quello fatto insieme a qualcun altro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.