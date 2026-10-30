Sanxingdui: Future Past, quando l’intelligenza artificiale incontra il mito antico—e il pubblico cinese rimane indifferente

Il primo film AI completamente generato distribuito al cinema in Cina ha fallito commercialmente. Analisi del flop di Sanxingdui: Future Past e le implicazioni per la pro

Quando un’industria cinematografica decide di scommettere sull’intelligenza artificiale come strumento di produzione totale, il verdetto del pubblico diventa qualcosa di più di un semplice dato di incasso: diventa un referendum sul futuro della narrazione visiva. È esattamente quello che sta accadendo con Sanxingdui: Future Past, il thriller fantascientifico prodotto da Bona Film Group e distribuito nelle sale cinesi il 23 ottobre 2026, presentato come il primo lungometraggio per il grande schermo realizzato interamente con tecnologia AI. I numeri raccolti finora raccontano un esordio commerciale che difficilmente può essere definito in altro modo se non un fallimento.

Un esordio da 10.000 proiezioni e quasi nessuno in sala

Il paradosso di Sanxingdui: Future Past emerge già dai dati di apertura: il film ha ottenuto 10.000 proiezioni nella sola giornata di debutto, una distribuzione tutt’altro che marginale per il mercato cinese. Eppure, stando ai dati della piattaforma di biglietteria Maoyan, il totale degli incassi stimato fino a lunedì si attestava intorno ai 181.000 dollari. Un numero che, rapportato al numero di schermi attivati, descrive sale sostanzialmente vuote e una risposta del pubblico al di sotto di qualsiasi soglia di sostenibilità commerciale.

Le proiezioni sulle perdite sono altrettanto eloquenti: si stima che il passivo supererà i 9 milioni di yuan, una cifra che acquista ancora più peso se confrontata con il budget di produzione dichiarato di 1,5 milioni di dollari. Non si tratta, quindi, di un progetto dalla scala industriale tradizionale — e proprio questo era uno degli argomenti più citati a favore dell’AI nella produzione cinematografica: la capacità di abbattere i costi mantenendo una distribuzione ambiziosa. Il risultato di Sanxingdui: Future Past mette in discussione quella promessa, almeno nella sua forma attuale.

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Cosa significa “film AI completamente generato” nel 2026

La definizione stessa di film AI completamente generato resta uno degli aspetti più complessi di questa vicenda. Più fonti autorevoli — da The Hollywood Reporter a Indiewire — descrivono Sanxingdui: Future Past con questa formula, ma i dettagli tecnici su cosa esattamente l’intelligenza artificiale abbia generato — immagini, dialoghi, colonna sonora, o tutti questi elementi insieme — non sono stati diffusi con precisione dai produttori. Questa opacità è in sé significativa: in un momento in cui il dibattito sull’AI nel cinema è tanto acceso quanto polarizzato, la scelta di non documentare pubblicamente il processo produttivo ha probabilmente contribuito a un posizionamento comunicativo debole.

Il fatto che Bona Film Group, una delle società di produzione più consolidate della Cina, abbia scelto di investire in questo territorio sperimentale è comunque un segnale che non va sottovalutato. Non è l’azione di una startup che testa un prototipo: è una mossa industriale deliberata, con una distribuzione su larga scala, che ora si trova a fare i conti con una risposta di mercato inequivocabile.

Il pubblico come variabile non calcolata

Uno degli errori concettuali più frequenti nel dibattito sull’AI applicata al cinema è quello di trattare la tecnologia come variabile indipendente rispetto all’esperienza dello spettatore. Sanxingdui: Future Past sembra essere caduto precisamente in questa trappola. Il film è un thriller fantascientifico — un genere che in Cina ha trovato negli ultimi anni un pubblico solido e crescente, grazie a titoli come The Wandering Earth — ma l’etichetta “generato da AI” non ha funzionato come elemento di attrazione, né come garanzia di qualità percepita.

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Il pubblico cinese, come del resto qualsiasi pubblico cinematografico maturo, valuta un film sulla base di criteri che vanno ben oltre la novità tecnologica: la storia, la coerenza visiva, la capacità emotiva di coinvolgere. Se la tecnologia AI non riesce ancora a garantire queste qualità in modo convincente a livello di lungometraggio teatrale, la distribuzione su migliaia di schermi non fa che amplificare il divario tra aspettativa e resa.

Le implicazioni per la produzione cinematografica AI globale

Il caso di Sanxingdui: Future Past arriva in un momento in cui l’industria cinematografica mondiale sta osservando con attenzione crescente i primi esperimenti di produzione AI su scala reale. Il fallimento commerciale di questo film non chiude il dibattito, ma lo ridefinisce in termini più concreti. Dimostra che la distribuzione — anche ampia — non è sufficiente a costruire un pubblico, e che la novelty tecnologica da sola non costituisce un valore narrativo.

Per i produttori che stanno valutando percorsi simili, il dato più utile non è l’incasso finale, ma il rapporto tra le 10.000 proiezioni di apertura e i 181.000 dollari raccolti: una sproporzione che suggerisce non tanto un problema di accesso, quanto un problema di desiderio. Gli spettatori avevano la possibilità di vedere il film; hanno semplicemente scelto di non farlo. È una distinzione che l’industria dovrà tenere presente con molta attenzione mentre il film AI completamente generato cerca ancora di definire la propria identità commerciale e artistica.

Quello che Sanxingdui: Future Past lascia sul campo non è solo un bilancio in rosso, ma una serie di domande aperte che nessuna tecnologia, per quanto avanzata, può rispondere al posto del cinema: cosa vuole raccontare, e a chi lo vuole raccontare davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.