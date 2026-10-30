Ryan Gosling incarna Ghost Rider nel nuovo capitolo Marvel di Shawn Levy

Quando Marvel Studios ha scelto Ryan Gosling per interpretare uno dei personaggi più oscuri e visionari del suo universo narrativo, il segnale era chiaro: il nuovo Ghost Rider film non sarebbe stato un progetto di routine. L’annuncio, arrivato nel luglio 2026, ha ridefinito le aspettative attorno al reboot di una proprietà intellettuale che da anni attendeva una reincarnazione degna della sua natura spettacolare e mitologica, confermando al tempo stesso una coppia creativa — attore e regista — capace di generare entusiasmo autentico nell’industria e nel pubblico.

Ryan Gosling porta Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe

La notizia che Ryan Gosling avrebbe indossato il teschio fiammeggiante del Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe ha attraversato l’industria con la velocità di una scintilla. L’attore canadese, noto per la sua capacità di muoversi con uguale credibilità tra registri opposti — dalla commedia musicale di La La Land alla tensione viscerale di Drive, passando per l’ironia consapevole di Barbie — porta al personaggio una profondità interpretativa che il ruolo richiede esplicitamente. Johnny Blaze, il motociclista maledetto che vende l’anima al diavolo trasformandosi in un vendicatore soprannaturale avvolto nelle fiamme, è un personaggio che esige un equilibrio raro tra fisicità e introspezione, tra azione e malinconia. Gosling, nella sua carriera, ha dimostrato di padroneggiare esattamente quella tensione.

Il ghost rider film è ufficialmente inserito nel calendario delle uscite Marvel con data fissata al 28 luglio 2028, collocandosi nel cuore della stagione estiva, tradizionalmente la finestra più strategica per i blockbuster ad alto impatto visivo. Si tratta di una scelta che segnala la fiducia dello studio nel potenziale commerciale del progetto, ma anche la consapevolezza che un film con quella data di uscita richiede una lavorazione solida e una pre-produzione accurata.

→ Leggi anche: Maelstrom, Keanu Reeves eredita il ruolo di Alan Ritchson nel thriller Netflix di Jaume Collet-Serra

Shawn Levy alla regia: un autore abituato alle grandi scale

A dirigere il reboot è Shawn Levy, regista che negli ultimi anni ha costruito un percorso coerente tra film ad alto budget e capacità di gestire narrazioni emotive complesse. La sua firma è riconoscibile in produzioni come Free Guy e The Adam Project, entrambe con protagonista Ryan Reynolds, e il suo approccio alla fantascienza e all’azione spettacolare ha dimostrato una maturità produttiva che si traduce in film accessibili ma non superficiali. La collaborazione con Gosling rappresenta, per Levy, un salto di scala ulteriore: il personaggio di Ghost Rider porta con sé un immaginario gotico e soprannaturale che richiede una visione registica precisa, capace di bilanciare l’estetica fumettistica con una tensione narrativa credibile.

La scelta di Levy non è casuale nel contesto Marvel attuale. Lo studio, dopo anni di gestione quasi seriale dei propri franchise, sembra orientato verso registi con una voce autoriale riconoscibile, in grado di portare identità stilistica a proprietà che rischiano altrimenti di uniformarsi. In questo senso, affidare il ghost rider film a Levy — e non a un regista di action puro — è una dichiarazione di intenti narrativi oltre che produttivi.

Jonathan Tropper firma la sceneggiatura

Il terzo pilastro del progetto è Jonathan Tropper, sceneggiatore incaricato di costruire il copione del film. Tropper è noto per la sua capacità di trattare temi emotivamente densi con ironia e precisione drammaturgica: il suo lavoro su This Is Where I Leave You — adattamento del proprio romanzo — e su serie come Banshee ne ha definito il profilo come autore capace di gestire simultaneamente tensione e caratterizzazione dei personaggi. Applicare quella sensibilità alla mitologia di Ghost Rider — un personaggio che per definizione vive nel conflitto tra umanità e dannazione — è una scelta che suggerisce un approccio più psicologico e meno puramente spettacolare rispetto ai precedenti adattamenti cinematografici del personaggio.

→ Leggi anche: Paul Bettany e l'incubo del costume di Visione: il lato invisibile del MCU

Il fatto che Marvel abbia scelto Tropper per questo ghost rider film indica che la scrittura sarà centrale nel progetto, non accessoria all’azione visiva. È una distinzione importante, che potrebbe determinare la qualità complessiva del risultato finale.

Il contesto del reboot: perché Ghost Rider adesso

Le precedenti versioni cinematografiche del personaggio — interpretato da Nicolas Cage nel 2007 e nel sequel del 2012 — non erano riuscite a costruire un franchise solido, pur avendo generato un seguito di culto legato all’energia sopra le righe di Cage. Quei film operavano fuori dal Marvel Cinematic Universe e riflettevano una fase dell’industria dei cinecomics molto diversa da quella attuale. Il nuovo ghost rider film nasce invece all’interno dell’MCU, con tutto ciò che questo comporta in termini di continuità narrativa, aspettative del pubblico e risorse produttive.

Portare Ghost Rider nell’MCU nel 2028 significa anche confrontarsi con un pubblico più esigente e critico rispetto a quello del 2007, un pubblico che ha visto decine di film Marvel e che riconosce immediatamente la differenza tra un progetto costruito con intenzione e uno assemblato per sfruttare un marchio. La combinazione di Gosling, Levy e Tropper suggerisce che Marvel sia consapevole di questa pressione e abbia scelto di risponderle con una squadra creativa di primo piano.

Mancano quasi due anni all’uscita nelle sale, e la produzione è ancora nelle sue fasi preliminari. Quel che è già evidente, però, è che questo ghost rider film è costruito su fondamenta creative sufficientemente solide da giustificare l’attesa — e da rendere il 28 luglio 2028 una data già segnata nell’agenda di molti appassionati Marvel in tutto il mondo. Per aggiornamenti ufficiali, il punto di riferimento resta la copertura di ABC7 News sull’annuncio originale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.