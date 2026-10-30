Alberi erranti: Salvatore Mereu e Lorenzo Richelmy nella ballata tra formazione e eredità paterna

C’è un momento preciso in cui il cinema italiano sa ancora toccare qualcosa di essenziale: quando un regista sceglie di raccontare non l’evento straordinario, ma la sedimentazione silenziosa delle eredità familiari. Alberi erranti, il film diretto da Salvatore Mereu, arrivato nelle sale italiane il 29 ottobre 2026, sembra muoversi esattamente in questo territorio — quello in cui il passato dei padri pesa sui figli come radici che non si scelgono ma che determinano la direzione della crescita. Il film, distribuito da Viacolvento, porta sullo schermo una storia tratta da un romanzo e affronta con decisione il conflitto tra generazioni e il peso dell’eredità paterna.

La presentazione ad Alice nella città e il debutto in sala

Prima di raggiungere il grande pubblico, Alberi erranti ha avuto la sua vetrina d’onore alla 24ª edizione di Alice nella città, la sezione indipendente e parallela della Festa del Cinema di Roma, dove il film è stato presentato come Special Screening. Si tratta di una collocazione tutt’altro che marginale: Alice nella città è da anni uno degli spazi più attenti alla cinematografia che mette al centro i giovani — sia come protagonisti sullo schermo sia come spettatori in sala — e la scelta di includere il lavoro di Mereu in questa cornice dice molto sulla natura del progetto.

Il passaggio dal festival all’uscita commerciale è avvenuto in modo quasi immediato, con la distribuzione nelle sale italiane fissata al 29 ottobre 2026, a ridosso della chiusura della manifestazione romana. Una strategia che consente al film di capitalizzare sull’attenzione critica generata dalla premiere senza disperdere lo slancio nel tempo.

→ Leggi anche: Se ami qualcuno dillo, l'esordio intimo di Marco Bonini che ridefinisce i confini della confessione cinematografica

Un cast che mescola volti nuovi e presenza consolidata

Al centro di Alberi erranti troviamo Romeo Perrone e Giulia Maenza, due giovani interpreti chiamati a sostenere il peso narrativo di una storia che, per sua natura, richiede una recitazione capace di restituire sfumature generazionali complesse. Accanto a loro, in un ruolo che aggiunge profondità e riconoscibilità al progetto, c’è Lorenzo Richelmy, attore italiano con una carriera internazionale alle spalle che porta al film una dimensione diversa, quella di una presenza già formata che dialoga con l’energia ancora in divenire dei protagonisti più giovani.

Il cast si completa con Lupo Barbiero, Edoardo Raiola e Alessandro, a costruire un ensemble che, nelle intenzioni del regista, sembra voler riflettere la molteplicità delle voci che compongono una storia familiare — voci che raramente parlano all’unisono, più spesso si sovrappongono o si contraddicono.

Il conflitto tra generazioni al cuore del film

Tratto da un romanzo, Alberi erranti affronta il tema del conflitto intergenerazionale e dell’eredità paterna con quella densità narrativa che la fonte letteraria spesso garantisce. Il titolo stesso — alberi erranti — suggerisce una tensione fondamentale: gli alberi, per definizione, non si muovono; eppure il film sembra interrogarsi su cosa accade quando le radici non bastano più a tenere ferma un’identità, quando l’eredità di un padre diventa al tempo stesso fondamento e gabbia.

→ Leggi anche: È un mondo difficile, il film di Federico Mottica sulla precarietà generazionale debutta a Alice nella Città

Salvatore Mereu è un regista che ha dimostrato nel corso della sua carriera una capacità rara di abitare i paesaggi interiori dei personaggi senza mai ridurli a simboli. La scelta di lavorare con attori giovani accanto a interpreti più esperti come Richelmy suggerisce un interesse preciso per la dinamica dello sguardo: chi osserva chi, chi trasmette e chi riceve, chi porta il peso del passato e chi cerca di liberarsene.

Viacolvento e la distribuzione di un cinema d’autore

La distribuzione affidata a Viacolvento è un segnale chiaro sul posizionamento del film nel panorama cinematografico italiano. Viacolvento è un distributore che ha costruito la propria identità attorno al cinema d’autore e alle opere che richiedono un pubblico disposto a un ascolto attivo, lontano dalla spettacolarità immediata. Per Alberi erranti, questa scelta distributiva rappresenta una coerenza con il progetto artistico: non un film pensato per il blockbuster di fine ottobre, ma un’opera che punta a costruire un rapporto duraturo con il proprio spettatore.

Nel contesto dell’autunno cinematografico italiano, in cui le sale sono spesso dominate da produzioni internazionali ad alto budget, la presenza di un film come questo — radicato in un immaginario nazionale, attento alle dinamiche familiari, fondato su una fonte letteraria — rappresenta un contributo che merita attenzione. Alberi erranti è disponibile nelle sale italiane dal 29 ottobre 2026, e la sua traiettoria festivaliera suggerisce che il dialogo con il pubblico è appena cominciato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.